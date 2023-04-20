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Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт

Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт

Поражение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах и приход к власти прозападной оппозиции грозит возвращением к периоду конфронтации между Турцией... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T07:37

2023-04-20T07:37

2023-04-20T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Поражение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах и приход к власти прозападной оппозиции грозит возвращением к периоду конфронтации между Турцией и Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.От сотрудничества к конфронтации"Для нас угрозы возникнут, если в Турции будет резкое изменение на прозападный курс, то есть отказ от самостоятельной политики. Тогда, конечно, будет более сильное давление, под вопросом окажутся многочисленные совместные экономические проекты России и Турции. От балансирующего на грани, но, тем не менее, сотрудничества с Турцией мы можем вернуться к периоду конфронтации с этим государством", – сказал эксперт.По словам Бедрицкого, сложная экономическая ситуация в Турции, девальвация лиры и катастрофические последствия февральских землетрясений в целом работают против Эрдогана в преддверие выборов. Однако наличие у него в руках всех рычагов власти, вероятнее всего, предопределит победу действующего президента.В то же время политолог не исключил, что за оглашением результатов голосования могут последовать активные действия со стороны оппозиции, вплоть до попытки "цветной революции"."Майдан по-турецки" возможен"Такого исключать полностью невозможно, хотя бы потому, что Турция в последнее время ведет самостоятельную политику – не пророссийскую, разумеется, но и не прозападную. Попытки переворота, связанные с отстранением Эрдогана от власти, уже были, поэтому такая ситуация принципиально возможна", – предположил аналитик.При этом, считает Бедрицкий, даже при гипотетическом сценарии прихода к власти в Турции прозападного кандидата Кемаля Кылычдароглу Анкара вряд ли пойдет на резкое обострение военно-политической ситуации в Черноморском регионе, например, пересмотрев пункты Конвенции Монтре в отношении заходов натовских кораблей в Черное море.Выборы в Турции14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.Как полагают многие эксперты, Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно последним социологическим опросам, за действующего президента готовы проголосовать около 47% избирателей, Кылычдароглу поддерживают порядка 42% опрошенных.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертКак землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Политолог Бедрицкий: поражение Эрдогана на выборах грозит новой конфронтацией РФ и Турции Политолог Бедрицкий: поражение Эрдогана на выборах грозит новой конфронтацией РФ и Турции 2023-04-20T07:37 true PT2M32S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

турция, реджеп тайип эрдоган, выборы президента турции, политика, мнения, александр бедрицкий, россия