https://crimea.ria.ru/20230413/proigrysh-erdogana-na-vyborakh-usilit-napryazhennost-vokrug-kryma--ekspert-1128160433.html

Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – эксперт

Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – эксперт - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – эксперт

Победа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах является более предпочтительным вариантом для России, поскольку с приходом к власти... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T18:35

2023-04-13T18:35

2023-04-13T18:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Победа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах является более предпочтительным вариантом для России, поскольку с приходом к власти оппозиционных сил ситуация в сфере безопасности Крыма может ухудшиться. Такое мнение РИА Новости Крым высказал завотделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт и политолог Владимир Евсеев.Проигрыш Эрдогана = американизация ТурцииВ аспекте безопасности Крыма сохранение власти Эрдогана также является предпочтительным, даже несмотря на то, что турецкий лидер поддерживает запрещенную в РФ экстремистскую организацию "меджлис крымско-татарского народа"*, убежден Евсеев."То, что Турция выполняет Конвенцию Монтре и не пускает в Черное море корабли НАТО, для нас тоже является позитивом. Флоты Болгарии, Румынии не представляют собой угрозу нашему Черноморскому флоту – у них устаревшие корабли, нет подводных лодок. Если все-таки победит Кылычдароглу, следует ожидать ухудшения ситуации в сфере безопасности Крыма. Думаю, в этом случае будут найдены какие-то лазейки в Конвенции Монтре по заходу судов НАТО, и это будет создавать дополнительную напряженность в Черном море", – пояснил специалист.Возможна ли цветная революция в ТурцииПо мнению Евсеева, победа Эрдогана на предстоящих выборах более вероятна, чем приход к власти оппозиционеров. Тем не менее, вряд ли что спецслужбы США попытаются организовать новую попытку госпереворота в Турции с целью свержения действующей власти, полагает эксперт. По его словам, у Вашингтона есть возможность задействовать экономические рычаги в отношении Анкары.Несмотря на то, что Вашингтон отказывается предоставлять Анкаре модернизированные истребители F-16, критикует борьбу Эрдогана с оппозиционным движением проповедника Фетхуллаха Гюлена и поддерживает Рабочую партию Курдистана, Турция из-за ее уязвимого финансово-экономического положения и членства в НАТО Турция не может дистанцироваться от Запада и проводить пророссийскую политику."Турцию при Эрдогане нельзя видеть в каком-то пророссийском векторе, это невозможно совершенно. Но в то же время она будет стараться периодически дистанцироваться от политики Вашингтона, и это Россию устраивает. Однако есть и сложности с Москвой, потому что Анкара сохдает нам проблемы на постсоветском пространстве. Политика Турции при Эрдогане останется противоречивой, но это лучше, чем откровенно проамериканский экономическо-политический курс", – подытожил Евсеев.Выборы в Турции14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.Как полагают многие эксперты, Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно последним социологическим опросам, за действующего президента готовы проголосовать около 47% избирателей, Кылычдароглу поддерживают порядка 42% опрошенных.* террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборахОт исхода выборов в Турции зависит безопасность Крыма – политологКак землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана

https://crimea.ria.ru/20230407/s-kem-to-sputali-lavrov-ironichno-otvetil-na-vopros-o-vyborakh-v-turtsii-1128036969.html

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2023

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

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