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Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана

Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет обернуть в свою пользу ситуацию вокруг разрушительного землетрясения, чтобы усилить свои политические позиции в... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T16:11

2023-02-14T16:11

2023-02-14T17:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет обернуть в свою пользу ситуацию вокруг разрушительного землетрясения, чтобы усилить свои политические позиции в преддверии выборов, несмотря на жесткую критику оппозиции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.Аргументы Эрдогана против оппозиции6 февраля Турция пережила мощнейшее землетрясение, от которого пострадали 10 юго-восточных провинций. По данным на 14 февраля, погибли почти 32 тысячи человек. Катаклизм обострил политическую борьбу в стране в преддверии намеченных на 14 мая президентских и парламентских выборов. Оппозиция жестко критикует за произошедшее действующую власть. По словам оппонентов Эрдогана, некачественное строительство привело к большому числу жертв.По мнению Чупрыгина, президенту Турции удастся извлечь политические выгоды из этой ситуации."Все завывания оппозиции основаны на одном тезисе, что близкие к Эрдогану компании нарушали технические номы строительства и тем самым экономили на себестоимости возведения домов. Во-первых, доказать это сегодня практически невозможно. Во-вторых, этот довод никак не сможет работать против другой ситуации – на помощь Турции пришли практически все, даже Армения. Поэтому Эродган, выходя к избирателям, совершенно спокойно может сказать: "это благодаря моей международной политике практически все без исключения страны стремятся нам помочь в трудную минуту. Мы им благодарны, но не забывайте, что это заслуга моя и моей партии", - пояснил политолог.Кроме того, считает аналитик, в пользу турецкого лидера будет играть его постоянное присутствие в публичном пространстве и поездки по пострадавшим районам.Чупрыгин прогнозирует, что Эрдоган не будет отказываться от проведения выборов в мае, поскольку как раз на фоне процессов международной помощи и восстановления инфраструктуры ему выгодно провести выборы в ближайшее время.При этом востоковед отметил, что в пострадавших от землетрясения районах среди населения преобладают избиратели действующего президента и его Партии справедливости и развития. Однако электоральная ситуация в стране очень быстро меняется, в особенности в свете вынесения приговора оппозиционному мэру Стамбула Экрему Имамоглу в конце прошлого года. Поэтому сейчас очень сложно прогнозировать, как распределятся симпатии избирателей на выборах в мае.Как изменится позиция Анкары по расширению НАТОТакже востоковед не согласился с теми экспертами, которые считают, что на фоне помощи Запада в ликвидации последствий землетрясения Анкара смягчит свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Чупрыгин отметил, что в данном вопросе Эрдоган "ведет свою игру" и не будет жертвовать этой политической картой.По мнению политолога, вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО в любом случае решится после выборов в Турции. Если Эрдоган победит, политическая необходимость использовать эту карту отпадет, и он даст добро на расширение альянса. Если же победит прозападно настроенная оппозиция, она по определению согласится на присоединение к альянсу новых членов.Землетрясение и поддержка УкраиныТакже ситуация с землетрясением не повлияет и на действия Анкары в отношении конфликта на Украине, считает Чупрыгин. По его мнению, Турция продолжит поставки оружия Киеву, поскольку это в интересах Анкары."Для Эрдогана очень важно поддерживать Украину вследствие его взаимоотношений с Западом. Все-таки Турция – член НАТО, и Эрдоган реально понимает, насколько Турция важна для НАТО, и насколько альянс важен для Турции. С другой стороны, ему важны отношения с Россией, но он понимает, что Россия под санкциями, и в этой ситуации может получать российские ресурсы, "очищая" их в своем хабе и передавать дальше. Это выгодно Турции", – констатировал востоковед.По его словам, турецкий лидер "выбрал для себя единственно возможную и с его точки зрения правильную позицию и будет до конца ее придерживаться".Читайте также на РИА Новости Крым:В Румынии произошло сильное землетрясениеАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабреУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям

https://crimea.ria.ru/20230214/moschnost-500-atomnykh-bomb-erdogan-o-zhertvakh-i-spasennykh-v-turtsii-1126972686.html

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