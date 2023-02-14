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Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана
Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет обернуть в свою пользу ситуацию вокруг разрушительного землетрясения, чтобы усилить свои политические позиции в... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T16:11
2023-02-14T16:11
2023-02-14T17:49
эксклюзивы риа новости крым
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет обернуть в свою пользу ситуацию вокруг разрушительного землетрясения, чтобы усилить свои политические позиции в преддверии выборов, несмотря на жесткую критику оппозиции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.Аргументы Эрдогана против оппозиции6 февраля Турция пережила мощнейшее землетрясение, от которого пострадали 10 юго-восточных провинций. По данным на 14 февраля, погибли почти 32 тысячи человек. Катаклизм обострил политическую борьбу в стране в преддверии намеченных на 14 мая президентских и парламентских выборов. Оппозиция жестко критикует за произошедшее действующую власть. По словам оппонентов Эрдогана, некачественное строительство привело к большому числу жертв.По мнению Чупрыгина, президенту Турции удастся извлечь политические выгоды из этой ситуации."Все завывания оппозиции основаны на одном тезисе, что близкие к Эрдогану компании нарушали технические номы строительства и тем самым экономили на себестоимости возведения домов. Во-первых, доказать это сегодня практически невозможно. Во-вторых, этот довод никак не сможет работать против другой ситуации – на помощь Турции пришли практически все, даже Армения. Поэтому Эродган, выходя к избирателям, совершенно спокойно может сказать: "это благодаря моей международной политике практически все без исключения страны стремятся нам помочь в трудную минуту. Мы им благодарны, но не забывайте, что это заслуга моя и моей партии", - пояснил политолог.Кроме того, считает аналитик, в пользу турецкого лидера будет играть его постоянное присутствие в публичном пространстве и поездки по пострадавшим районам.Чупрыгин прогнозирует, что Эрдоган не будет отказываться от проведения выборов в мае, поскольку как раз на фоне процессов международной помощи и восстановления инфраструктуры ему выгодно провести выборы в ближайшее время.При этом востоковед отметил, что в пострадавших от землетрясения районах среди населения преобладают избиратели действующего президента и его Партии справедливости и развития. Однако электоральная ситуация в стране очень быстро меняется, в особенности в свете вынесения приговора оппозиционному мэру Стамбула Экрему Имамоглу в конце прошлого года. Поэтому сейчас очень сложно прогнозировать, как распределятся симпатии избирателей на выборах в мае.Как изменится позиция Анкары по расширению НАТОТакже востоковед не согласился с теми экспертами, которые считают, что на фоне помощи Запада в ликвидации последствий землетрясения Анкара смягчит свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Чупрыгин отметил, что в данном вопросе Эрдоган "ведет свою игру" и не будет жертвовать этой политической картой.По мнению политолога, вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО в любом случае решится после выборов в Турции. Если Эрдоган победит, политическая необходимость использовать эту карту отпадет, и он даст добро на расширение альянса. Если же победит прозападно настроенная оппозиция, она по определению согласится на присоединение к альянсу новых членов.Землетрясение и поддержка УкраиныТакже ситуация с землетрясением не повлияет и на действия Анкары в отношении конфликта на Украине, считает Чупрыгин. По его мнению, Турция продолжит поставки оружия Киеву, поскольку это в интересах Анкары."Для Эрдогана очень важно поддерживать Украину вследствие его взаимоотношений с Западом. Все-таки Турция – член НАТО, и Эрдоган реально понимает, насколько Турция важна для НАТО, и насколько альянс важен для Турции. С другой стороны, ему важны отношения с Россией, но он понимает, что Россия под санкциями, и в этой ситуации может получать российские ресурсы, "очищая" их в своем хабе и передавать дальше. Это выгодно Турции", – констатировал востоковед.По его словам, турецкий лидер "выбрал для себя единственно возможную и с его точки зрения правильную позицию и будет до конца ее придерживаться".Читайте также на РИА Новости Крым:В Румынии произошло сильное землетрясениеАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабреУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям
https://crimea.ria.ru/20230214/moschnost-500-atomnykh-bomb-erdogan-o-zhertvakh-i-spasennykh-v-turtsii-1126972686.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Алексей Гончаров
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реджеп тайип эрдоган, турция, политика, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет обернуть в свою пользу ситуацию вокруг разрушительного землетрясения, чтобы усилить свои политические позиции в преддверии выборов, несмотря на жесткую критику оппозиции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.
Аргументы Эрдогана против оппозиции
6 февраля Турция пережила мощнейшее землетрясение, от которого пострадали 10 юго-восточных провинций. По данным на 14 февраля, погибли почти 32 тысячи человек. Катаклизм обострил политическую борьбу в стране в преддверии намеченных на 14 мая президентских и парламентских выборов. Оппозиция жестко критикует за произошедшее действующую власть. По словам оппонентов Эрдогана, некачественное строительство привело к большому числу жертв.
По мнению Чупрыгина, президенту Турции удастся извлечь политические выгоды из этой ситуации.
"Все завывания оппозиции основаны на одном тезисе, что близкие к Эрдогану компании нарушали технические номы строительства и тем самым экономили на себестоимости возведения домов. Во-первых, доказать это сегодня практически невозможно. Во-вторых, этот довод никак не сможет работать против другой ситуации – на помощь Турции пришли практически все, даже Армения. Поэтому Эродган, выходя к избирателям, совершенно спокойно может сказать: "это благодаря моей международной политике практически все без исключения страны стремятся нам помочь в трудную минуту. Мы им благодарны, но не забывайте, что это заслуга моя и моей партии", - пояснил политолог.
Кроме того, считает аналитик, в пользу турецкого лидера будет играть его постоянное присутствие в публичном пространстве и поездки по пострадавшим районам.
"Он говорит с избирателями, не прячется, показывает себя. Если внимательно послушать его выступления, он говорит и о том, что правительство будет разбираться, есть ли вина кого-либо в произошедшем и можно ли было при правильном подходе предотвратить эти потери", – отметил он.
Чупрыгин прогнозирует, что Эрдоган не будет отказываться от проведения выборов в мае, поскольку как раз на фоне процессов международной помощи и восстановления инфраструктуры ему выгодно провести выборы в ближайшее время.
При этом востоковед отметил, что в пострадавших от землетрясения районах среди населения преобладают избиратели действующего президента и его Партии справедливости и развития. Однако электоральная ситуация в стране очень быстро меняется, в особенности в свете вынесения приговора оппозиционному мэру Стамбула Экрему Имамоглу в конце прошлого года. Поэтому сейчас очень сложно прогнозировать, как распределятся симпатии избирателей на выборах в мае.
Как изменится позиция Анкары по расширению НАТО
Также востоковед не согласился с теми экспертами, которые считают, что на фоне помощи Запада в ликвидации последствий землетрясения Анкара смягчит свою позицию по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Чупрыгин отметил, что в данном вопросе Эрдоган "ведет свою игру" и не будет жертвовать этой политической картой.
"Препятствуя вступлению в НАТО Швеции и Финляндии, Эрдоган выстраивает стратегию выкачивания из своих союзников по альянсу дополнительных преференций. Он не будет жертвовать этой стратегией, которая достаточно эффективно работает. Более того, это направлено на те же самые выборы. Эрдоган как бы говорит своим избирателям: "видите, меня никто не может сдвинуть с моих позиций, и даже большая Америка и их союзники не способны заставить меня пожертвовать интересами турецкого народа". Это его нарратив", – пояснил эксперт.
По мнению политолога, вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО в любом случае решится после выборов в Турции. Если Эрдоган победит, политическая необходимость использовать эту карту отпадет, и он даст добро на расширение альянса. Если же победит прозападно настроенная оппозиция, она по определению согласится на присоединение к альянсу новых членов.
Землетрясение и поддержка Украины
Также ситуация с землетрясением не повлияет и на действия Анкары в отношении конфликта на Украине, считает Чупрыгин. По его мнению, Турция продолжит поставки оружия Киеву, поскольку это в интересах Анкары.
"Для Эрдогана очень важно поддерживать Украину вследствие его взаимоотношений с Западом. Все-таки Турция – член НАТО, и Эрдоган реально понимает, насколько Турция важна для НАТО, и насколько альянс важен для Турции. С другой стороны, ему важны отношения с Россией, но он понимает, что Россия под санкциями, и в этой ситуации может получать российские ресурсы, "очищая" их в своем хабе и передавать дальше. Это выгодно Турции", – констатировал востоковед.
По его словам, турецкий лидер "выбрал для себя единственно возможную и с его точки зрения правильную позицию и будет до конца ее придерживаться".
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