https://crimea.ria.ru/20230213/astrolog-predskazal-zemletryaseniya-v-turtsii-i-v-krymu-esche-v-dekabre-1126950174.html

Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре

Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Астролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабре

В декабре минувшего года, в прогнозе на грядущий 2023-й, астролог Бородачев предсказал пробуждения вулканов и возникновение землетрясений в Средиземноморском... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T19:35

2023-02-13T19:35

2023-02-13T19:35

эксклюзивы риа новости крым

землетрясение в крыму

землетрясение в турции и сирии

землетрясение

астрология

астропрогноз

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126956129_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25c23c08ebc01904c33d336c367bbdb4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В декабре минувшего года, в прогнозе на грядущий 2023-й, астролог Бородачев предсказал пробуждения вулканов и возникновение землетрясений в Средиземноморском регионе, на Кавказе.Тогда же он спрогнозировал и возможные толчки в Крыму.По мнению астролога, скопление "тяжелых" планет в одном галактическом секторе меняет гравитационное равновесие Земли и провоцирует землетрясения, которые с большой вероятностью повторятся в Турции, и могут произойти в других регионах, в том числе в Крыму. Ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев рассказал РИА Новости Крым, когда и где ждать мощных толчков и как процесс зависит от положения комических тел.Почему актуален прогнозПрогноз, сделанный в декабре, остается актуальным. В этом году толчки могут повторяться в разных частях планеты, в местах, где сходятся литосферные плиты, считает эксперт. По его словам, первопричина всех этих явлений рождается в космосе:По его мнению, космический фактор неизбежно будет провоцировать не только толчки на стыках тектонических плит, но и вулканическую активность."На этот фактор накладывается второй, – продолжает астролог. – Земля сейчас тоже по космическим законам пришла в неравновесное состояние. Стала ближе подходить горячая магма и плавить твердые породы в районе Европы и Гренландии. Под этим воздействием и наши северные территории, например Мурманск. Поэтому зима такая мягкая. В западной Антарктиде тоже происходит быстрое таяние льдов, а в восточной, наоборот, их нарастание. Это дает дестабилизацию по полюсам. И район, связанный с Европой перегревается снизу. Мы сидим, как на печке, а под твердой земной корой идет движение".География землетрясений и толчки в Крыму"Африканская плита вместе с Аравийским полуостровом, наплывает на Европейскую и Азиатскую. И все это сходится в районе Турции. Поэтому в этом году очень вероятно повторение разрушительных землетрясений – это Стамбул, южная часть Анатолийского полуострова. Зона сейсмической активности от турецкой Антальи пойдет на восток: в Армению и Иран. Этот разлом придет в движение, и его отголоски могут чувствоваться даже в Москве в виде легкого вздрагивания", – предполагает Бородачев.Крым, по его мнению, тоже затрясет. Однако не сильно: астролог ожидает толчки магнитудой до трех баллов, которые "напугают, но не принесут разрушений".Когда перестанет трястиСамый опасный период в этом году придется на весну, считает собеседник агентства. В это время и вплоть до июля Солнце будет проходить в том же секторе, где выстроились Сатурн, Юпитер, Нептун Уран. Гравитационная космическая дестабилизация усилится. Но и после этого "выдыхать" рано. Риски катаклизмов значительно снизятся не раньше, чем через два года.При этом запустить такие сотрясения могут даже обычные космические явления, например полнолуние."6 февраля тоже было полнолуние. Это всегда гравитационное возмущение. Слабое, но оно было последней каплей и запустило землетрясение в Турции. Об этих космических факторах никто серьезно не говорит, а на самом деле они являются пусковым механизмом всех землетрясений и вулканов на Земле".6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается более 29 тысячи погибших и более 80 тысяч раненых. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 8,5 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космосаУченый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясенияСекретное оружие США и землетрясение в Турции: мнение эксперта

https://crimea.ria.ru/20230212/uchenyy-nazval-glavnuyu-opasnost-dlya-kryma-v-sluchae-zemletryaseniya-1126896650.html

https://crimea.ria.ru/20230213/zemletryasenie-magnitudoy-58-proizoshlo-vblizi-kuril-1126944803.html

https://crimea.ria.ru/20230212/fotofakt-razlom-posle-zemletryaseniy-v-turtsii-viden-iz-kosmosa-1126932046.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в крыму, землетрясение в турции и сирии, землетрясение, астрология, астропрогноз, общество, новости