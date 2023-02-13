https://crimea.ria.ru/20230213/uchenyy-nazval-samyy-deystvennyy-sposob-protivostoyat-zemletryaseniyam-1126896382.html
Ученый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям
Ученый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Ученый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям
Сегодня наука не способна спрогнозировать время и интенсивность землетрясений, единственный способ противостоять возможным негативным последствиям сейсмического РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T07:59
2023-02-13T07:59
2023-02-13T07:59
радио "спутник в крыму"
землетрясение в крыму
землетрясение
крым
мнения
игорь вахрушев
кфу (крымский федеральный университет)
наука и технологии
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Сегодня наука не способна спрогнозировать время и интенсивность землетрясений, единственный способ противостоять возможным негативным последствиям сейсмического события – это грамотно строить дома и инфраструктуру с учетом особенностей региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.Самое сложное – прогнозированиеПо словам специалиста, спрогнозировать можно силу землетрясения, примерные точки его возникновения – гипоцентры и эпицентры (их проекция на поверхность – ред.), а также возможные нежелательные последствия. Но сказать точное время первого толчка и каким образом все будет происходить – очень сложно, практически нереально, утверждает эксперт.Два непредсказуемых способа "разрядки"Это связано с тем, что напряжение, возникшее в земной коре в силу определенных процессов, может "разрядиться" одним из двух способов. Первый вариант – стрессовый, собственно землетрясение, энергия в этом случае высвобождается резко. Второй – "когда эти напряжения разряжаются мягкого, спокойно", объясняет ученый."И по какому пути пойдет система – сказать очень сложно... То есть это может быть через день, а может через 50, а может быть и через 100 лет", – сказал он.Единственный способ противостоятьВ отсутствие иных способов предупредить беду или хотя бы минимизировать ее возможные негативные последствия, "в науке уже более 50 лет используется метод предупреждения, что инфраструктуру, здания и сооружения (нужно) строить с учетом того, что может произойти той или иной силы землетрясение", - сказал Вахрушев.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедииТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
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землетрясение в крыму, землетрясение, крым, мнения, игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), наука и технологии, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым.
Сегодня наука не способна спрогнозировать время и интенсивность землетрясений, единственный способ противостоять возможным негативным последствиям сейсмического события – это грамотно строить дома и инфраструктуру с учетом особенностей региона. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.
Самое сложное – прогнозирование
По словам специалиста, спрогнозировать можно силу землетрясения, примерные точки его возникновения – гипоцентры и эпицентры (их проекция на поверхность – ред.), а также возможные нежелательные последствия. Но сказать точное время первого толчка и каким образом все будет происходить – очень сложно, практически нереально, утверждает эксперт.
"Самое сложное в сейсмической науке, в геологи и направлении вообще геофизики – это прогнозирование. Прогнозы строить невозможно. Здесь нет стройной теории, ни одна методика до конца не отработана и не дает практических результатов", – сказал Вахрушев.
Два непредсказуемых способа "разрядки"
Это связано с тем, что напряжение, возникшее в земной коре в силу определенных процессов, может "разрядиться" одним из двух способов. Первый вариант – стрессовый, собственно землетрясение, энергия в этом случае высвобождается резко. Второй – "когда эти напряжения разряжаются мягкого, спокойно", объясняет ученый.
"И по какому пути пойдет система – сказать очень сложно... То есть это может быть через день, а может через 50, а может быть и через 100 лет", – сказал он.
Единственный способ противостоять
В отсутствие иных способов предупредить беду или хотя бы минимизировать ее возможные негативные последствия, "в науке уже более 50 лет используется метод предупреждения, что инфраструктуру, здания и сооружения (нужно) строить с учетом того, что может произойти той или иной силы землетрясение", - сказал Вахрушев.
"Это самый действенный на настоящее время способ противодействия землетрясениям", – заключил эксперт.
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