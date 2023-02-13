https://crimea.ria.ru/20230213/v-rumynii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1126963838.html

В Румынии произошло сильное землетрясение

В Румынии произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 13.02.2023

В Румынии произошло сильное землетрясение

На территории Румынии зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Как сообщает Национальный институт исследований развития физики Земли, землетрясения... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T20:19

2023-02-13T20:19

2023-02-13T20:20

землетрясение

румыния

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. На территории Румынии зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,2. Как сообщает Национальный институт исследований развития физики Земли, землетрясения произошло на юго-западе страны За сильным толчком в этом же районе страны последовали более слабые: в 17.13 по румынскому времени - магнитудой 2,4, и в 17.21 - магнитудой 2,8, с эпицентром на глубине 12,4 и 11,2 км.О жертвах и разрушениях к этому времени не сообщается. Землетрясение ощущалось в Бухаресте, в 207 километрах от эпицентра, а также в соседней Молдавии.Ранее в понедельник землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане вблизи Курил. 6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 8,5 тысяч человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Неделя под завалами: в Турции спасли еще двоих человекАстролог предсказал землетрясения в Турции и в Крыму еще в декабреНовое землетрясение: подземные толчки сотрясают Грузию

https://crimea.ria.ru/20230212/sekretnoe-oruzhie-ssha-i-zemletryasenie-v-turtsii-mnenie-eksperta-1126930902.html

румыния

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, румыния, в мире, происшествия, новости, общество