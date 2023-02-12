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Новое землетрясение: подземные толчки сотрясают Грузию
Новое землетрясение: подземные толчки сотрясают Грузию - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Новое землетрясение: подземные толчки сотрясают Грузию
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на западе Грузии в нескольких километрах от курорта Бахмаро. О подземных толчках сообщается на сайте Национального центра РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T12:32
2023-02-12T12:32
2023-02-12T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на западе Грузии в нескольких километрах от курорта Бахмаро. О подземных толчках сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. По данным специалистов, утром 12 февраля толчки регистрировали дважды: в 8.07 по местному времени – магнитудой 4,4, и в 8.21 утра с меньшей силой в 3,3 балла. В первом случае эпицентр находился на глубине шести километров в двух километрах от города Бахрамо, во втором –эпицентр залегал на глубине 10 метров и находился в пяти километрах от курортного города.Также толчки вблизи Бахромо регистрировались накануне, примерно в 15:33 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров. Магнитуда составила 4,3 балла.Сведений о жертвах и разрушениях к этому времени не поступало.6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:149 часов под завалами: чудесные спасения в Турции"Сирийский народ этого не забудет": два итога одной трагедииЗемлетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо
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грузия, землетрясение, происшествия, в мире, новости, общество
Новое землетрясение: подземные толчки сотрясают Грузию
Национальный сейсмоцентр: на западе Грузии зафиксировано два землетрясения
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым.
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на западе Грузии в нескольких километрах от курорта Бахмаро. О подземных толчках сообщается
на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
По данным специалистов, утром 12 февраля толчки регистрировали дважды: в 8.07 по местному времени – магнитудой 4,4, и в 8.21 утра с меньшей силой в 3,3 балла. В первом случае эпицентр находился на глубине шести километров в двух километрах от города Бахрамо, во втором –эпицентр залегал на глубине 10 метров и находился в пяти километрах от курортного города.
Также толчки вблизи Бахромо регистрировались накануне, примерно в 15:33 по местному времени. Эпицентр находился на глубине 8 километров. Магнитуда составила 4,3 балла.
Сведений о жертвах и разрушениях к этому времени не поступало.
6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. К этому времени насчитывается 24 тысячи 617 погибших, более 80 тысяч человек ранены. Толчки ощутили в Сирии, где, по официальным данным погибли более 1,3 тысячи человек, пострадали свыше 2,3 тысячи.
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