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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в акватории Тихого океана возле Курильских островов. Об этом со ссылкой на филиал Единой геофизической... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T10:47
2023-02-13T10:47
2023-02-13T10:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в акватории Тихого океана возле Курильских островов. Об этом со ссылкой на филиал Единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.По оценкам Европейского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения несколько меньше - 5,2. Оно произошло в 328 км к северо-востоку от Курильска. Очаг залегал на глубине 80 км.Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.Как сообщалось, 6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших, по последним данным, превысило 29 тысяч, раненых - более 80 тысяч.Все о землетрясении в Турции читайте по ссылке >>Толчки ощутили в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли более 8 тысяч человек, пострадали свыше 10 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космосаЧисло жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячамУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям
https://crimea.ria.ru/20230212/novoe-zemletryasenie-podzemnye-tolchki-sotryasayut-gruziyu-1126929807.html
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землетрясение, курилы, камчатка, общество, безопасность, новости
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане вблизи Курил
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в акватории Тихого океана возле Курильских островов. Об этом со ссылкой на филиал Единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.
"Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 13 февраля в 16.56 (8.56 мск). Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По оценкам Европейского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения несколько меньше - 5,2. Оно произошло в 328 км к северо-востоку от Курильска. Очаг залегал на глубине 80 км.
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.
Как сообщалось, 6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших, по последним данным, превысило 29 тысяч, раненых - более 80 тысяч.
Толчки ощутили в Сирии
, где, по данным ВОЗ, погибли более 8 тысяч человек, пострадали свыше 10 тысячи.
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