https://crimea.ria.ru/20230213/zemletryasenie-magnitudoy-58-proizoshlo-vblizi-kuril-1126944803.html

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло вблизи Курил

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в акватории Тихого океана возле Курильских островов. Об этом со ссылкой на филиал Единой геофизической... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T10:47

2023-02-13T10:47

2023-02-13T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник в акватории Тихого океана возле Курильских островов. Об этом со ссылкой на филиал Единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.По оценкам Европейского сейсмологического центра, магнитуда этого землетрясения несколько меньше - 5,2. Оно произошло в 328 км к северо-востоку от Курильска. Очаг залегал на глубине 80 км.Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.Как сообщалось, 6 февраля разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших, по последним данным, превысило 29 тысяч, раненых - более 80 тысяч.Все о землетрясении в Турции читайте по ссылке >>Толчки ощутили в Сирии, где, по данным ВОЗ, погибли более 8 тысяч человек, пострадали свыше 10 тысячи.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космосаЧисло жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячамУченый назвал самый действенный способ противостоять землетрясениям

https://crimea.ria.ru/20230212/novoe-zemletryasenie-podzemnye-tolchki-sotryasayut-gruziyu-1126929807.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, курилы, камчатка, общество, безопасность, новости