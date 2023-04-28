https://crimea.ria.ru/20230428/nedug-i-vybory-erdogana-eksperty--o-sudbe-reytinga-prezidenta-turtsii-1128405402.html

Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции

Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции

Ставший достоянием общественности благодаря прямому эфиру инцидент в студии турецкого телеканала, где президенту Реджепу Эрдогану стало плохо, безусловно... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T08:08

2023-04-28T08:08

2023-04-28T08:08

реджеп тайип эрдоган

радио "спутник в крыму"

турция

политика

мнения

сергей горбачев

иван стародубцев

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1d/1124332248_0:247:3178:2034_1920x0_80_0_0_a5740ef270b14af58958cd67b2b41f86.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Ставший достоянием общественности благодаря прямому эфиру инцидент в студии турецкого телеканала, где президенту Реджепу Эрдогану стало плохо, безусловно скажется на его предвыборном рейтинге и не только на нем. Такое мнение высказал тюрколог Иван Стародубцев. Другой точки зрения придерживается кандидат политических наук Сергей Горбачев.25 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью в эфире местного телеканала, программу остановили. Об этом можно было догадываться по поведению ведущего, так как в кадре самого Эрдогана в тот момент не было, а также по тихо слышным возгласам "по ту сторону экрана".Но нет дыма без огня, и это подтверждает тот факт, что Эрдоган не принял участия в торжественной церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля, на которой должен был присутствовать лично. Мероприятие прошло онлайн, и даже в этом формате он задержался, отметил тюрколог."Все это, конечно, наводит на размышления. И в довольно сложную ситуацию попадает он, если дальше все в таком разрезе будет развиваться. Как и его предвыборная кампания, и его партия "Справедливость и развитие", – сказал Стародубцев.По его мнению, проблемы со здоровьем президента Турции ощутимо ударят по рейтингу Эрдогана, хотя у турецкого лидера они уже возникали не раз, в том числе серьезные. Например, в 2011 году он перенес сложную операцию в связи с заболеванием желудочно-кишечного тракта, говорилось и о лечении злокачественной опухоли. Причину сбоев в здоровье можно объяснить очень плотным графиком работы Эрдогана на протяжении последних лет.С этим не согласен исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев. В эфире радио "Спутник в Крыму" он высказал мнение, что кратковременное недомогание Эрдогана вряд ли способно критически отразиться на его политическом рейтинге, который довольно высок, и результатах грядущих в мае выборов.Он также отметил, что на сегодняшний день российско-турецкие отношения "находятся на довольно высоком уровне развития", чему лишним доказательством является возведение по российскому проекту в Турции АЭС "Аккую"."Это показатель пика отношений с точки зрения технологичных областей, бизнеса, экономики. Строительство атомных станции, тем более такой мощной, как мы строим для турок, это и развитие межгосударственных отношений, и переплетение интересов. Это вложение капитала, инвестиций, подготовка кадров, человеческие отношения и влияние на рынок электроэнергии, потому что конечный продукт будет довольно объемен и послужит изменению в определенной мере энергопотоков", – сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – эксперт Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, турция, политика, мнения, сергей горбачев, иван стародубцев, в мире, новости