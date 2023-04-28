https://crimea.ria.ru/20230428/nedug-i-vybory-erdogana-eksperty--o-sudbe-reytinga-prezidenta-turtsii-1128405402.html
Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции
Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции
Ставший достоянием общественности благодаря прямому эфиру инцидент в студии турецкого телеканала, где президенту Реджепу Эрдогану стало плохо, безусловно... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T08:08
2023-04-28T08:08
2023-04-28T08:08
реджеп тайип эрдоган
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Ставший достоянием общественности благодаря прямому эфиру инцидент в студии турецкого телеканала, где президенту Реджепу Эрдогану стало плохо, безусловно скажется на его предвыборном рейтинге и не только на нем. Такое мнение высказал тюрколог Иван Стародубцев. Другой точки зрения придерживается кандидат политических наук Сергей Горбачев.25 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью в эфире местного телеканала, программу остановили. Об этом можно было догадываться по поведению ведущего, так как в кадре самого Эрдогана в тот момент не было, а также по тихо слышным возгласам "по ту сторону экрана".Но нет дыма без огня, и это подтверждает тот факт, что Эрдоган не принял участия в торжественной церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля, на которой должен был присутствовать лично. Мероприятие прошло онлайн, и даже в этом формате он задержался, отметил тюрколог."Все это, конечно, наводит на размышления. И в довольно сложную ситуацию попадает он, если дальше все в таком разрезе будет развиваться. Как и его предвыборная кампания, и его партия "Справедливость и развитие", – сказал Стародубцев.По его мнению, проблемы со здоровьем президента Турции ощутимо ударят по рейтингу Эрдогана, хотя у турецкого лидера они уже возникали не раз, в том числе серьезные. Например, в 2011 году он перенес сложную операцию в связи с заболеванием желудочно-кишечного тракта, говорилось и о лечении злокачественной опухоли. Причину сбоев в здоровье можно объяснить очень плотным графиком работы Эрдогана на протяжении последних лет.С этим не согласен исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев. В эфире радио "Спутник в Крыму" он высказал мнение, что кратковременное недомогание Эрдогана вряд ли способно критически отразиться на его политическом рейтинге, который довольно высок, и результатах грядущих в мае выборов.Он также отметил, что на сегодняшний день российско-турецкие отношения "находятся на довольно высоком уровне развития", чему лишним доказательством является возведение по российскому проекту в Турции АЭС "Аккую"."Это показатель пика отношений с точки зрения технологичных областей, бизнеса, экономики. Строительство атомных станции, тем более такой мощной, как мы строим для турок, это и развитие межгосударственных отношений, и переплетение интересов. Это вложение капитала, инвестиций, подготовка кадров, человеческие отношения и влияние на рынок электроэнергии, потому что конечный продукт будет довольно объемен и послужит изменению в определенной мере энергопотоков", – сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – эксперт Как землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана
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реджеп тайип эрдоган, турция, политика, мнения, сергей горбачев, иван стародубцев, в мире, новости
Недуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента Турции
Эксперты высказали мнение о судьбе рейтинга президента Турции после инцидента в эфире
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Ставший достоянием общественности благодаря прямому эфиру инцидент в студии турецкого телеканала, где президенту Реджепу Эрдогану стало плохо, безусловно скажется на его предвыборном рейтинге и не только на нем. Такое мнение высказал тюрколог Иван Стародубцев. Другой точки зрения придерживается кандидат политических наук Сергей Горбачев.
25 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время интервью в эфире местного телеканала, программу остановили. Об этом можно было догадываться по поведению ведущего, так как в кадре самого Эрдогана в тот момент не было, а также по тихо слышным возгласам "по ту сторону экрана".
"Сразу возникло огромное количество версий. Потом появилось официальное заявление, что у него кишечный грипп, и он промерз на одной из церемоний, где на открытом воздухе принимал участие. Потом появились граждане, которые стали говорить, что он перенес инфаркт миокарда и что он в больнице... Но официально Анкара это категорически опровергает", – сказал Стародубцев в интервью "Sputnik на русском".
Но нет дыма без огня, и это подтверждает тот факт, что Эрдоган не принял участия в торжественной церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" 27 апреля, на которой должен был присутствовать лично. Мероприятие прошло онлайн, и даже в этом формате он задержался, отметил тюрколог.
"Все это, конечно, наводит на размышления. И в довольно сложную ситуацию попадает он, если дальше все в таком разрезе будет развиваться. Как и его предвыборная кампания, и его партия "Справедливость и развитие", – сказал Стародубцев.
По его мнению, проблемы со здоровьем президента Турции ощутимо ударят по рейтингу Эрдогана, хотя у турецкого лидера они уже возникали не раз, в том числе серьезные. Например, в 2011 году он перенес сложную операцию в связи с заболеванием желудочно-кишечного тракта, говорилось и о лечении злокачественной опухоли. Причину сбоев в здоровье можно объяснить очень плотным графиком работы Эрдогана на протяжении последних лет.
"Он крайне много лично участвует в политической жизни страны. И, конечно же, его исчезновение из публичного пространства, исчезновение с ним личного контакта у избирателей – все это не в пользу и, безусловно, будет использоваться турецкой оппозицией", – считает Стародубцев.
С этим не согласен исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев. В эфире радио "Спутник в Крыму"
он высказал мнение, что кратковременное недомогание Эрдогана вряд ли способно критически отразиться на его политическом рейтинге, который довольно высок, и результатах грядущих в мае выборов.
"Эрдоган понятный политический деятель, в определенной мере прогнозируемый, имеет вполне высокий рейтинг. Это политик мирового уровня, входящий в десятку уж точно политических деятелей планеты. Остальные конкуренты известны только через запятую. Прогнозировать сложно. Но, я думаю, что Эрдоган останется у власти", – сказал Горбачев.
Он также отметил, что на сегодняшний день российско-турецкие отношения "находятся на довольно высоком уровне развития", чему лишним доказательством является возведение по российскому проекту в Турции АЭС "Аккую".
"Это показатель пика отношений с точки зрения технологичных областей, бизнеса, экономики. Строительство атомных станции, тем более такой мощной, как мы строим для турок, это и развитие межгосударственных отношений, и переплетение интересов. Это вложение капитала, инвестиций, подготовка кадров, человеческие отношения и влияние на рынок электроэнергии, потому что конечный продукт будет довольно объемен и послужит изменению в определенной мере энергопотоков", – сказал он.
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