https://crimea.ria.ru/20230512/vybory-v-turtsii-kto-pobedit-i-vozmozhna-li-tsvetnaya-revolyutsiya-1128675193.html

Выборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"

Выборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция" - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Выборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"

На предстоящих президентских выборах в Турции победу с большой долей вероятности одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, а протесты... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T07:22

2023-05-12T07:22

2023-05-12T07:22

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турция

реджеп тайип эрдоган

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политика

мнения

алексей образцов

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На предстоящих президентских выборах в Турции победу с большой долей вероятности одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, а протесты оппозиции по этому поводу вряд ли выльются в успешную попытку "цветной революции" в этой стране. Такой прогноз РИА Новости Крым озвучил ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов.Ошибки турецкой оппозиции"Максимум, чего может добиться оппозиция – второго тура. Собственно говоря, на это она и ставит, потому что предполагает, что те избиратели, которые голосовали за непрошедших во второй тур кандидатов, просто проголосуют против Эрдогана, что на самом деле не факт", – сказал эксперт.По словам Образцова, турецкая оппозиция в ходе избирательной кампании допустила множество ошибок. В частности, предлагаемая ею система государственного управления предполагает наличие президента и семи вице президентов, что "очень далеко от вразумительного управления чем бы то ни было", уточнил политолог.Кроме того, главный соперник Эрдогана – Кемаль Кылычдароглу был признать, что он является алевитом, то есть представителем субэтнического религиозного меньшинства. Алевизм вбирает в себя черты иудаизма, манихейства, ислама и арабского язычества.Также в пользу Эрдогана работает фактор турецкой диаспоры. В частности, отмечает Образцов, публикуемые в СМИ данные социологических опросов свидетельствуют о небольшом отрыве (порядка 2-3%) Эрдогана от Кылычдароглу, однако эти исследования не учитывают мнение граждан Турции, проживающих за рубежом. Это порядка 5% электората, который традиционно голосует за действующую власть, пояснил специалист.Армия на стороне ЭрдоганаОбразцов также выразил сомнение в том, что в случае победы действующего президента оппозиция сможет организовать успешную попытку государственного переворота."Проигравшие всегда будут бузотерить – это естественно. Но каких-то попыток военного переворота я не вижу, тем более что армия достаточно лояльна к Эрдогану. После попытки переворота 2016 года чистки в армии прошли большие. Кроме того, армия – вполне привилегированное сословие в Турции, это хороший социальный лифт, особенно для людей из бедных семей. Они (военные – ред.) отдают себе отчет в том, кому они этим обязаны", – сказал арабист.На этом фоне Кылычдароглу позиционирует себя очень прозападным политиком, при этом на протяжении всей предвыборной кампании он неоднократно менял свою позицию по ключевым вопросам, в том числе взаимоотношений с Россией. Турецкий избиратель не глуп, прекрасно это видит и фиксирует, констатировал эксперт.По мнению аналитика, попытки оппозиции раскачать ситуацию после оглашения результатов выборов скорее сыграют ей в минус."Турция уже в этом году свою "программу" отработала. Землетрясение было, инфляция зашкаливает… Они уже свою порцию потрясений получили, хватит с них", – пояснил политолог логику турецких избирателей.Выборы в Турции и безопасность Крыма14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.Ряд экспертов считает, что от результатов волеизъявления будет зависеть не только дальнейшая судьба взаимоотношений России с Турцией, но и безопасность Крымского полуострова. Натовские суда могут попасть в Черное море только через пролив Босфор, который контролирует Турция. Так, по мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александра Ирхина, если к власти придет откровенно прозападный политик Кемаль Кылычдароглу, безопасность крымских берегов окажется под угрозой, поскольку в этом случае для натовских кораблей будут созданы более благоприятные условия для прохода в Черное море через Босфор, считает эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политологНедуг и выборы Эрдогана: эксперты – о судьбе рейтинга президента ТурцииЧем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230429/bezopasnost-kryma-zavisit-ot-vyborov-v-turtsii---mnenie-1128428649.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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турция, реджеп тайип эрдоган, выборы, политика, мнения, алексей образцов