https://crimea.ria.ru/20230514/v-turtsii-podvodyat-promezhutochnye-itogi-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta-1128720248.html

Выборы президента: в Турции подводят промежуточные итоги голосования

Выборы президента: в Турции подводят промежуточные итоги голосования - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Выборы президента: в Турции подводят промежуточные итоги голосования

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 50 процентов голосов после вскрытия 80 процентов урн. Об этом сообщает Anadolu. РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-14T21:58

2023-05-14T21:58

2023-05-15T00:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 50 процентов голосов после вскрытия 80 процентов урн. Об этом сообщает Anadolu.В то же время по результатам обработки 67,7% урн правящая Партия справедливости и развития получает подавляющее большинство мест в парламенте.В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента. За высший государственный пост в Турции боролись три кандидата: действующий президент Тайип Эрдоган, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.Избирательные участки в Турции открылись в 8 утра воскресенья, выборы продолжались до 17 часов. Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, в нем приняли участие более 1,8 млн граждан. Правом голоса в Турции обладают 60,7 млн жителей, более 30,7 млн из них – женщины.По оценке республиканского ЦИК, голосование на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока прошло без каких-либо нарушений. Избранный президент будет руководить страной ближайшие пять лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертВыборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт

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турция, выборы президента турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, политика, в мире, новости