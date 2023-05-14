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Выборы президента: в Турции подводят промежуточные итоги голосования - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Выборы президента: в Турции подводят промежуточные итоги голосования
Выборы президента: в Турции подводят промежуточные итоги голосования - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Выборы президента: в Турции подводят промежуточные итоги голосования
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 50 процентов голосов после вскрытия 80 процентов урн. Об этом сообщает Anadolu. РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-14T21:58
2023-05-15T00:23
турция
выборы президента турции
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 50 процентов голосов после вскрытия 80 процентов урн. Об этом сообщает Anadolu.В то же время по результатам обработки 67,7% урн правящая Партия справедливости и развития получает подавляющее большинство мест в парламенте.В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента. За высший государственный пост в Турции боролись три кандидата: действующий президент Тайип Эрдоган, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.Избирательные участки в Турции открылись в 8 утра воскресенья, выборы продолжались до 17 часов. Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, в нем приняли участие более 1,8 млн граждан. Правом голоса в Турции обладают 60,7 млн жителей, более 30,7 млн из них – женщины.По оценке республиканского ЦИК, голосование на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока прошло без каких-либо нарушений. Избранный президент будет руководить страной ближайшие пять лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертВыборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт
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турция, выборы президента турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, политика, в мире, новости
Выборы президента: в Турции подводят промежуточные итоги голосования

Эрдоган набирает более 50% голосов избирателей по итогам обработки 80% бюллетеней

21:58 14.05.2023 (обновлено: 00:23 15.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 50 процентов голосов после вскрытия 80 процентов урн. Об этом сообщает Anadolu.

Действующий президент Тайип Эрдоган набрал 50,43 процентов голосов избирателей, за его основного соперника Кемаля Кылычдароглу проголосовали более 43,7% избирателей.

В то же время по результатам обработки 67,7% урн правящая Партия справедливости и развития получает подавляющее большинство мест в парламенте.
В воскресенье в Турции выбирают 13-го президента страны и новый состав парламента. За высший государственный пост в Турции боролись три кандидата: действующий президент Тайип Эрдоган, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Избирательные участки в Турции открылись в 8 утра воскресенья, выборы продолжались до 17 часов. Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, в нем приняли участие более 1,8 млн граждан. Правом голоса в Турции обладают 60,7 млн жителей, более 30,7 млн из них – женщины.
По оценке республиканского ЦИК, голосование на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока прошло без каких-либо нарушений. Избранный президент будет руководить страной ближайшие пять лет.
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