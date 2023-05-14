https://crimea.ria.ru/20230514/turtsiya-vybiraet-prezidenta-1128709605.html

Турция выбирает президента

Турция выбирает президента - РИА Новости Крым, 14.05.2023

Турция выбирает президента

В воскресенье в Турции проходят президентские и парламентские выборы. РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T08:22

2023-05-14T08:22

2023-05-14T08:22

выборы президента турции

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В воскресенье в Турции проходят президентские и парламентские выборы. За президентское кресло будут бороться действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, который выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса", лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс", и представитель коалиции Ata Синан Оган. Президент избирается народом тайным голосованием. Одновременно проходят выборы в парламент Турции. Участки откроются в 08:00 и закроются в 17:00 по местному времени. В случае, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, 28 мая пройдет второй тур.Расклад силКылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы - возвращение к парламентской республике и урезание полномочий президента, переориентация внешней политики Турции на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана. При этом на протяжении всей предвыборной кампании он неоднократно менял свою позицию по ключевым вопросам, в том числе взаимоотношений с Россией.По мнению ряда политологов, у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу. Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победит с небольшим отрывом действующий глава государства. Несмотря на то, что в стране сложная экономическая ситуация, а катастрофические последствия февральских землетрясений в целом работают против Эрдогана, у него в руках сосредоточены все рычаги власти.Согласно последним социологическим опросам, за Эрдогана готовы проголосовать около 47% избирателей, Кылычдароглу поддерживают порядка 42% опрошенных.Выборы в Турции и безопасность КрымаПобеда Эрдогана является более предпочтительным вариантом для России, поскольку приход к власти прозападной оппозиции грозит возвращением к периоду конфронтации между странами, считают политологи.Кроме того, ряд экспертов придерживается мнения, что от результатов этих выборов будет зависеть и безопасность Крыма, ведь натовские суда могут попасть в Черное море только через пролив Босфор, который контролирует Турция. Так, по мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александра Ирхина, если к власти придет откровенно прозападный политик Кемаль Кылычдароглу, безопасность крымских берегов окажется под угрозой, поскольку в этом случае для натовских кораблей будут созданы более благоприятные условия для прохода в Черное море через Босфор.В свою очередь директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий полагает, что в случае прихода к власти в Турции Кылычдароглу Анкара вряд ли пойдет на резкое обострение военно-политической ситуации в Черноморском регионе, поскольку Конвенция Монтре в первую очередь отвечает интересам Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертВыборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230428/nedug-i-vybory-erdogana-eksperty--o-sudbe-reytinga-prezidenta-turtsii-1128405402.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента турции, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, политика, в мире, россия, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости