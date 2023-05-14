https://crimea.ria.ru/20230514/v-turtsii-zavershilos-golosovanie-na-prezidentskikh-vyborakh-1128718400.html

В Турции завершилось голосование на президентских выборах

В Турции завершилось голосование на президентских выборах - РИА Новости Крым, 14.05.2023

В Турции завершилось голосование на президентских выборах

В Турции завершилось голосование на всеобщих выборах. Нарушений в ходе плебисцита зафиксировано не было, Об этом со ссылкой на данные республиканского ЦИК пишет РИА Новости Крым, 14.05.2023

2023-05-14T18:22

2023-05-14T18:22

2023-05-14T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В Турции завершилось голосование на всеобщих выборах. Нарушений в ходе плебисцита зафиксировано не было, Об этом со ссылкой на данные республиканского ЦИК пишет РИА Новости.За высший государственный пост в Турции боролись три кандидата: действующий президент Тайип Эрдоган, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган. Если по итогам первого тура никто не наберет более 50% голосов, то 28 мая пройдет второй тур.Обращение Эрдогана к народу ТурцииВ Анкаре перед штаб-квартирой АК Parti (турецкая правящая Партия справедливости и развития, – ред.) вовсю идет подготовка к обращению действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к турецкому народу, пишет издание.В этой связи на площади усилены меры безопасности, периметр оцеплен правоохранителями и военными. Также в целях безопасности с близлежащих территорий эвакуируют припаркованные автомобили.На территорию генштаба пропускают только аккредитованных журналистов и сотрудников АК Parti. Граждане, которые желают услышать выступление, занимают места в ближайших ресторанах и кафе.В ожидании рекордной явкиПрезидент Турции Тайип Эрдоган выразил надежду, что результаты выборов "будут полезными" для турецкого народа и государства.В оппозиционном "Народном альянсе" уже заявили, что ожидают в Стамбуле явку выше 90%, что является рекордом."Похоже, что мы ожидаем рекордную явку в Стамбуле. По нашим оценкам, в Стамбуле проголосовало более 90 процентов избирателей", – цитирует газета Cumhuriyet заявление председателя стамбульского отделения CHP Джанана Кафтанчиоглу.Избирательные участки в Турции открылись в 8 утра в воскресенье, выборы продолжались до 17 часов. Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, в нем приняли участие более 1,8 млн граждан.В республике выбирали президента, которому предстоит править страной ближайшие пять лет, а также 600 депутатов парламента. По данным YSK, в 81 провинции были установлены более 190 тысяч урн. Правом голоса в Турции обладают 60,7 млн жителей, более 30,7 млн из них – женщины.Выборы в Турции и безопасность КрымаЭксперты сходятся во мнении, что победа Эрдогана является более предпочтительным вариантом для России, поскольку приход к власти прозападной оппозиции грозит возвращением к периоду конфронтации между странами.Кроме того, от результатов этих выборов будет зависеть и безопасность Крыма, ведь натовские суда могут попасть в Черное море только через пролив Босфор, который контролирует Турция.Так, по мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки и философия" СевГУ Александра Ирхина, если к власти придет откровенно прозападный политик Кемаль Кылычдароглу, безопасность крымских берегов окажется под угрозой, поскольку в этом случае для натовских кораблей будут созданы более благоприятные условия для прохода в Черное море через Босфор.В свою очередь директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий полагает, что в случае прихода к власти в Турции Кылычдароглу Анкара вряд ли пойдет на резкое обострение военно-политической ситуации в Черноморском регионе, поскольку Конвенция Монтре в первую очередь отвечает интересам Турции.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертВыборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"

https://crimea.ria.ru/20230420/chem-rossii-grozit-porazhenie-erdogana-na-vyborakh-v-turtsii--ekspert-1128259711.html

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турция, выборы президента турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, в мире, политика, общество, новости