https://crimea.ria.ru/20230515/turtsiya-idet-na-vtoroy-tur-prezidentskikh-vyborov-1128720862.html

Турция идет на второй тур президентских выборов

Турция идет на второй тур президентских выборов - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Турция идет на второй тур президентских выборов

В Турции подсчитали 100% бюллетеней на выборах президента страны. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T08:36

2023-05-15T08:36

2023-05-15T08:38

выборы президента турции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. В Турции подсчитали 100% бюллетеней на выборах президента страны. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Об этом сообщает РИА Новости.Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Он запланирован на 28 мая.В воскресенье в Турции выбирали 13-го президента страны и новый состав парламента. За высший государственный пост в Турции боролись три кандидата: действующий президент Тайип Эрдоган, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.Избирательные участки в Турции открылись в 8 утра, выборы продолжались до 17 часов. Голосование на зарубежных участках шло с 27 апреля по 9 мая, в нем приняли участие более 1,8 млн граждан. Правом голоса в Турции обладают 60,7 млн жителей, более 30,7 млн из них – женщины.По оценке республиканского ЦИК, голосование на президентских и парламентских всеобщих выборах 28-го срока прошло без каких-либо нарушений. Избранный президент будет руководить страной ближайшие пять лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертВыборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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