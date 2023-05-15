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Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше

Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше

Шансы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на победу во втором туре президентских выборах в Турции велики, но в случае его прихода к власти кардинальных РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T15:50

2023-05-15T15:50

2023-05-15T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Шансы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на победу во втором туре президентских выборах в Турции велики, но в случае его прихода к власти кардинальных перемен во вешней политике страны ждать не стоит. Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.Эрдоган против Кылычдароглу"Во втором туре победителя определит та часть избирателей, которая в первом голосовала за третьего кандидата – Синана Огана. Скорее всего, они пойдут голосовать за оппозиционного кандидата. Но уверенности быть не может, сейчас оппоненты будут предпринимать усилия пропагандистского характера – кто из них окажется убедительнее, тот и получит перевес. Вообще у оппозиции большие шансы", - считает Чупрыгин.В случае победы оппозиционного кандидата небольшие "реверансы" в сторону США и коллективного Запада, по словам Чупрыгина, возможны, но в целом, серьезной угрозы российско-турецким отношениям нет, поскольку они опираются на сотрудничество в энергетической сфере."Без этого сотрудничества Турция не сможет обеспечить себе энергетическую безопасность. Больше того, кандидат оппозиции в своих выступлениях заявлял, что они собираются продолжать сотрудничество с Россией", - напоминает собеседник агентства.Ждать ли беспорядков в ТурцииАналогичное мнение выражает специалист по Турции, журналист Яшар Ниязбаев. По его мнению, у Кылычдароглу есть большие шансы оттянуть часть голосов кандидата националистической партии Синана Огана, поскольку в его программе есть пункт о выдворении беженцев из страны, тогда как Эрдоган таких обещаний не давал. Однако, даже если это произойдет, Турция продолжит выдерживать политику равновесия.Стопроцентных прогнозов Ниязбаев тоже не делает: впереди еще две недели предвыборной агитации, в рамках которой кандидаты могут скорректировать свои обещания, чтобы склонить на свою сторону большее число избирателей."В Турции выборы проходят довольно прозрачно. Итоги подсчетов и предварительные опросы показывают примерно одинаковые цифры – вопросов ни у кого не возникает. Оппозиция в случае проигрыша не будет выводить людей на улицы. Что касается Эрдогана, если сам заявил о готовности сделать то, что диктует демократия – уйти, если будет такой выбор народа. Поэтому, как бы не сложились итоги второго тура, серьезных волнений в Турции ожидать не стоит", - считает специалист.В воскресенье в Турции выбирали 13-го президента страны и новый состав парламента. За высший государственный пост боролись три кандидата: действующий президент Тайип Эрдоган, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.15 мая в стране подсчитали 100% бюллетеней. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявило, что он состоится 28 мая. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – экспертЕсли Эрдоган проиграет: эксперт оценил риски для безопасности КрымаВыборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

выборы президента турции, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, политика, в мире, общество, мнения, андрей чупрыгин