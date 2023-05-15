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Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше
Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше
Шансы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на победу во втором туре президентских выборах в Турции велики, но в случае его прихода к власти кардинальных РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T15:50
2023-05-15T15:50
2023-05-15T16:00
эксклюзивы риа новости крым
выборы президента турции
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реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Шансы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на победу во втором туре президентских выборах в Турции велики, но в случае его прихода к власти кардинальных перемен во вешней политике страны ждать не стоит. Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.Эрдоган против Кылычдароглу"Во втором туре победителя определит та часть избирателей, которая в первом голосовала за третьего кандидата – Синана Огана. Скорее всего, они пойдут голосовать за оппозиционного кандидата. Но уверенности быть не может, сейчас оппоненты будут предпринимать усилия пропагандистского характера – кто из них окажется убедительнее, тот и получит перевес. Вообще у оппозиции большие шансы", - считает Чупрыгин.В случае победы оппозиционного кандидата небольшие "реверансы" в сторону США и коллективного Запада, по словам Чупрыгина, возможны, но в целом, серьезной угрозы российско-турецким отношениям нет, поскольку они опираются на сотрудничество в энергетической сфере."Без этого сотрудничества Турция не сможет обеспечить себе энергетическую безопасность. Больше того, кандидат оппозиции в своих выступлениях заявлял, что они собираются продолжать сотрудничество с Россией", - напоминает собеседник агентства.Ждать ли беспорядков в ТурцииАналогичное мнение выражает специалист по Турции, журналист Яшар Ниязбаев. По его мнению, у Кылычдароглу есть большие шансы оттянуть часть голосов кандидата националистической партии Синана Огана, поскольку в его программе есть пункт о выдворении беженцев из страны, тогда как Эрдоган таких обещаний не давал. Однако, даже если это произойдет, Турция продолжит выдерживать политику равновесия.Стопроцентных прогнозов Ниязбаев тоже не делает: впереди еще две недели предвыборной агитации, в рамках которой кандидаты могут скорректировать свои обещания, чтобы склонить на свою сторону большее число избирателей."В Турции выборы проходят довольно прозрачно. Итоги подсчетов и предварительные опросы показывают примерно одинаковые цифры – вопросов ни у кого не возникает. Оппозиция в случае проигрыша не будет выводить людей на улицы. Что касается Эрдогана, если сам заявил о готовности сделать то, что диктует демократия – уйти, если будет такой выбор народа. Поэтому, как бы не сложились итоги второго тура, серьезных волнений в Турции ожидать не стоит", - считает специалист.В воскресенье в Турции выбирали 13-го президента страны и новый состав парламента. За высший государственный пост боролись три кандидата: действующий президент Тайип Эрдоган, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.15 мая в стране подсчитали 100% бюллетеней. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявило, что он состоится 28 мая. Читайте также на РИА Новости Крым:Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – экспертЕсли Эрдоган проиграет: эксперт оценил риски для безопасности КрымаВыборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"
https://crimea.ria.ru/20230515/turtsiya-idet-na-vtoroy-tur-prezidentskikh-vyborov-1128720862.html
https://crimea.ria.ru/20230504/riski-perevorota-v-khode-vyborov-v-turtsii-ochen-veliki--politolog-1128531286.html
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Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
выборы президента турции, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, политика, в мире, общество, мнения, андрей чупрыгин
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Шансы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на победу во втором туре президентских выборах в Турции велики, но в случае его прихода к власти кардинальных перемен во вешней политике страны ждать не стоит. Такое мнение РИА Новости Крым
выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.
Эрдоган против Кылычдароглу
"Во втором туре победителя определит та часть избирателей, которая в первом голосовала за третьего кандидата – Синана Огана. Скорее всего, они пойдут голосовать за оппозиционного кандидата. Но уверенности быть не может, сейчас оппоненты будут предпринимать усилия пропагандистского характера – кто из них окажется убедительнее, тот и получит перевес. Вообще у оппозиции большие шансы", - считает Чупрыгин.
В случае победы оппозиционного кандидата небольшие "реверансы" в сторону США и коллективного Запада, по словам Чупрыгина, возможны, но в целом, серьезной угрозы российско-турецким отношениям нет, поскольку они опираются на сотрудничество в энергетической сфере.
"Без этого сотрудничества Турция не сможет обеспечить себе энергетическую безопасность. Больше того, кандидат оппозиции в своих выступлениях заявлял, что они собираются продолжать сотрудничество с Россией", - напоминает собеседник агентства.
"По крымскому вопросу тоже ничего не изменится. Новое турецкое правительство Крым российским не признает. Но и свои права на Крым Турция тоже не будет заявлять. Вообще, скорее всего, во внешней политике все останется как при Эрдогане. У кандидата оппозиции нет внятной программы по внешней политике. Может быть, сделают пару "финтов" в сторону американцев, скорее всего радостно согласятся со вступлением Швеции в НАТО, но на этом все закончится", - убежден Чупрыгин.
Ждать ли беспорядков в Турции
Аналогичное мнение выражает специалист по Турции, журналист Яшар Ниязбаев. По его мнению, у Кылычдароглу есть большие шансы оттянуть часть голосов кандидата националистической партии Синана Огана, поскольку в его программе есть пункт о выдворении беженцев из страны, тогда как Эрдоган таких обещаний не давал. Однако, даже если это произойдет, Турция продолжит выдерживать политику равновесия.
"Я бы не сказал, что турецкая оппозиция прямо антироссийская или прозападная. Она будет также пытаться сохранять баланс, поскольку это самое правильное отношение для Турции на протяжении истории, и оппозиция это понимает", - поделился своим мнением эксперт в интервью
"Sputnik на русском".
Стопроцентных прогнозов Ниязбаев тоже не делает: впереди еще две недели предвыборной агитации, в рамках которой кандидаты могут скорректировать свои обещания, чтобы склонить на свою сторону большее число избирателей.
"В Турции выборы проходят довольно прозрачно. Итоги подсчетов и предварительные опросы показывают примерно одинаковые цифры – вопросов ни у кого не возникает. Оппозиция в случае проигрыша не будет выводить людей на улицы. Что касается Эрдогана, если сам заявил о готовности сделать то, что диктует демократия – уйти, если будет такой выбор народа. Поэтому, как бы не сложились итоги второго тура, серьезных волнений в Турции ожидать не стоит", - считает специалист.
В воскресенье в Турции выбирали 13-го президента
страны и новый состав парламента. За высший государственный пост боролись три кандидата: действующий президент Тайип Эрдоган, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
15 мая в стране подсчитали 100% бюллетеней. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов
. Высшая избирательная комиссия страны официально объявило, что он состоится 28 мая.
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