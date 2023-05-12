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Если Эрдоган проиграет: эксперт оценил риски для безопасности Крыма
Если Эрдоган проиграет: эксперт оценил риски для безопасности Крыма - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Если Эрдоган проиграет: эксперт оценил риски для безопасности Крыма
В случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в Турции риски для безопасности Крыма вряд ли серьезно возрастут,... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T20:12
2023-05-12T20:12
2023-05-12T20:12
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выборы президента турции
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кемаль кылычдароглу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в Турции риски для безопасности Крыма вряд ли серьезно возрастут, поскольку новое правительство будет сконцентрировано в первую очередь на внутренней политической и экономической повестке. Такое мнение высказал доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков.Внутренняя повестка в приоритетеПо мнению эксперта, в случае победы Кылычдароглу "можно ожидать от Турции каких-то телодвижений" в плане регулирования прохода торговых и военных кораблей через черноморские проливы, но вряд ли это будет приоритетным направлением в повестке дня новой власти."Слишком много вопросов внутренних, которые нужно решать безотлагательно. Именно на них правительство будет фокусироваться и концентрировать свои усилия в первую очередь", – считает аналитик.Соперник Эрдогана может победить уже в первом туреКомментируя расклад сил в Турции накануне выборов, Шлыков отметил, что согласно данным большинства социологических опросов, Кемаль Кылычдароглу незначительно опережает Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом решение лидера партии Memleket Мухаррема Индже снять свою кандидатуру с выборов может сыграть в пользу оппозиционного кандидата."Высока вероятность, что те нескольких процентов, которыми, по данным последних соцопросов, располагал Индже, уйдут Кемалю Кылычдароглу. Конечно, арифметика в чистом виде здесь не работает – нельзя взять и эти проценты просто приплюсовать Кылычдароглу. Но все же я думаю, что значительная часть этих голосов уйдет оппозиции. С этой точки зрения у Кылычдароглу появился шанс, если звезды сложатся в его пользу, окончательно претендовать даже на победу в первом туре", – предположил политолог.Шлыков также подчеркнул, что нынешние выборы для Турции чрезвычайно важны, поскольку они определят дальнейшую судьбу развития политической системы и экономической модели Турции и то, как будут развиваться отношения Анкары с миром, в первую очередь с Западом, Ближним Востоком и Россией.14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в ТурцииВыборы в Турции: кто победит и возможна ли "цветная революция"Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог
https://crimea.ria.ru/20230420/chem-rossii-grozit-porazhenie-erdogana-na-vyborakh-v-turtsii--ekspert-1128259711.html
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турция, выборы президента турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, безопасность республики крым и севастополя, крым, политика, в мире, мнения, павел шлыков
Если Эрдоган проиграет: эксперт оценил риски для безопасности Крыма
Эксперт Шлыков не видит серьезных угроз для Крыма в случае победы оппозиции в Турции
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в Турции риски для безопасности Крыма вряд ли серьезно возрастут, поскольку новое правительство будет сконцентрировано в первую очередь на внутренней политической и экономической повестке. Такое мнение высказал доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков.
Внутренняя повестка в приоритете
"Думаю, что победа оппозиции будет означать, прежде всего, фокусирование на внутриполитической и внутриэкономической повестке дня. Проецирование своей нарастающей военной мощи по периметру границ характерно для Реджепа Тайипа Эрдогана и его внешней политики. За это оппозиция критикует правящую партию и говорит о том, что если она придет к власти, то будет заниматься проблемами благосостояния каждой турецкой семьи в большей степени, чем "игрой мускулами", тем более в Черноморском регионе", – сказал Шлыков в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым.
По мнению эксперта, в случае победы Кылычдароглу "можно ожидать от Турции каких-то телодвижений" в плане регулирования прохода торговых и военных кораблей через черноморские проливы, но вряд ли это будет приоритетным направлением в повестке дня новой власти.
"Слишком много вопросов внутренних, которые нужно решать безотлагательно. Именно на них правительство будет фокусироваться и концентрировать свои усилия в первую очередь", – считает аналитик.
Соперник Эрдогана может победить уже в первом туре
Комментируя расклад сил в Турции накануне выборов, Шлыков отметил, что согласно данным большинства социологических опросов, Кемаль Кылычдароглу незначительно опережает Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом решение лидера партии Memleket Мухаррема Индже снять свою кандидатуру с выборов может сыграть в пользу оппозиционного кандидата.
"Высока вероятность, что те нескольких процентов, которыми, по данным последних соцопросов, располагал Индже, уйдут Кемалю Кылычдароглу. Конечно, арифметика в чистом виде здесь не работает – нельзя взять и эти проценты просто приплюсовать Кылычдароглу. Но все же я думаю, что значительная часть этих голосов уйдет оппозиции. С этой точки зрения у Кылычдароглу появился шанс, если звезды сложатся в его пользу, окончательно претендовать даже на победу в первом туре", – предположил политолог.
Шлыков также подчеркнул, что нынешние выборы для Турции чрезвычайно важны, поскольку они определят дальнейшую судьбу развития политической системы и экономической модели Турции и то, как будут развиваться отношения Анкары с миром, в первую очередь с Западом, Ближним Востоком и Россией.
14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.
Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.
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