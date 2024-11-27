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Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов
Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов - РИА Новости Крым, 27.11.2024
Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил России с профессиональным праздником, отметив их огромный вклад в разгром врага в зоне... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T09:02
2024-11-27T09:02
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил России с профессиональным праздником, отметив их огромный вклад в разгром врага в зоне проведения специальной военной операции и освобождении земель.Аксенов пожелал военнослужащим крепкого здоровья, надежного тыла и новых успехов в служении России.День морской пехоты - профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации. Отмечается ежегодно 27 ноября в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации №433 от 19 декабря 1995 года. Праздник установлен в память Указа Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданного 16 (27) ноября 1705 года.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – АксеновЛюди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназПутин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ
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сергей аксенов, крым, морская пехота, морская пехота чф, праздники и памятные даты, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости сво, новости, новости крыма
Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов

Аксенов поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником

09:02 27.11.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМорская пехота
Морская пехота
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил России с профессиональным праздником, отметив их огромный вклад в разгром врага в зоне проведения специальной военной операции и освобождении земель.
"Морпехи стали настоящим ужасом для противника, они успешно выполняют боевые задачи, в том числе на самых сложных участках. Наш президент отметил героизм бойцов 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов пожелал военнослужащим крепкого здоровья, надежного тыла и новых успехов в служении России.
День морской пехоты - профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации. Отмечается ежегодно 27 ноября в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации №433 от 19 декабря 1995 года. Праздник установлен в память Указа Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданного 16 (27) ноября 1705 года.
Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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