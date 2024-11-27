https://crimea.ria.ru/20241127/aksenov-rasskazal-ob-uspekhakh-krymskikh-morpekhov-1142163609.html

Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов

Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов - РИА Новости Крым, 27.11.2024

Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил России с профессиональным праздником, отметив их огромный вклад в разгром врага в зоне... РИА Новости Крым, 27.11.2024

2024-11-27T09:02

2024-11-27T09:02

2024-11-27T09:02

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил России с профессиональным праздником, отметив их огромный вклад в разгром врага в зоне проведения специальной военной операции и освобождении земель.Аксенов пожелал военнослужащим крепкого здоровья, надежного тыла и новых успехов в служении России.День морской пехоты - профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации. Отмечается ежегодно 27 ноября в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации №433 от 19 декабря 1995 года. Праздник установлен в память Указа Петра I о создании первого в России "полка морских солдат", изданного 16 (27) ноября 1705 года.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллеристы и ракетчики вносят огромный вклад в разгром ВСУ – АксеновЛюди из стали приближают Победу: Аксенов поздравил российский спецназПутин поздравил моряков и россиян с Днем ВМФ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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