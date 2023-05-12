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Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции
Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции
Россия не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств, в том числе Турции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T14:02
2023-05-12T14:02
выборы президента турции
турция
кемаль кылычдароглу
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
россия
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Россия не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств, в том числе Турции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя призыв кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу к Москве не вмешиваться в предстоящие выборы в республике.Представитель Кремля также призвал Кылычдароглу вспомнить историю, когда Москву активно обвиняли во вмешательстве в американские президентские выборы, однако расследование показало, что ничего подобного не было.Ранее Кылычдароглу в своем Twitter призвал Россию не вмешиваться в выборы в Турции".Выборы в Турции14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.В частности, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов полагает, что турецкая оппозиция в ходе избирательной кампании допустила множество ошибок, которые сыграют свою роль в победе Эрдогана. Во многом против Кылычдароглу играет и его абсолютно прозападная позиция, убежден эксперт.Образцов также выразил сомнение в том, что в случае победы действующего президента оппозиция сможет организовать успешную попытку государственного переворота, поскольку армия и силовые структуры лояльны по отношению к действующему президенту. По мнению аналитика, попытки оппозиции раскачать ситуацию после оглашения результатов выборов скорее сыграют ей в минус.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертКак землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции
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выборы президента турции, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, политика, в мире
Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции

Песков о призыве Кылычдароглу: Россия не вмешивается во внутренние дела других стран

14:02 12.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Россия не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств, в том числе Турции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя призыв кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу к Москве не вмешиваться в предстоящие выборы в республике.
"Я не знаю, что послужило причиной для таких воззваний. Мы неоднократно говорили и настаиваем на том, что мы не вмешиваемся во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля также призвал Кылычдароглу вспомнить историю, когда Москву активно обвиняли во вмешательстве в американские президентские выборы, однако расследование показало, что ничего подобного не было.
Ранее Кылычдароглу в своем Twitter призвал Россию не вмешиваться в выборы в Турции".

Выборы в Турции

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.
Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
4 мая, 17:03Эксклюзивы РИА Новости Крым
Риски переворота в ходе выборов в Турции очень велики – политолог
Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.
Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
В частности, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов полагает, что турецкая оппозиция в ходе избирательной кампании допустила множество ошибок, которые сыграют свою роль в победе Эрдогана. Во многом против Кылычдароглу играет и его абсолютно прозападная позиция, убежден эксперт.
Образцов также выразил сомнение в том, что в случае победы действующего президента оппозиция сможет организовать успешную попытку государственного переворота, поскольку армия и силовые структуры лояльны по отношению к действующему президенту. По мнению аналитика, попытки оппозиции раскачать ситуацию после оглашения результатов выборов скорее сыграют ей в минус.
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Выборы президента ТурцииТурцияКемаль КылычдароглуРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковРоссияПолитикаВ мире
 
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