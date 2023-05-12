https://crimea.ria.ru/20230512/kreml-otvetil-na-slova-o-vmeshatelstve-v-vybory-v-turtsii-1128687359.html

Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции

Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Кремль ответил на слова о вмешательстве в выборы в Турции

Россия не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств, в том числе Турции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T14:02

2023-05-12T14:02

2023-05-12T14:02

выборы президента турции

турция

кемаль кылычдароглу

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Россия не вмешивается во внутренние дела и электоральные процессы других государств, в том числе Турции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя призыв кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу к Москве не вмешиваться в предстоящие выборы в республике.Представитель Кремля также призвал Кылычдароглу вспомнить историю, когда Москву активно обвиняли во вмешательстве в американские президентские выборы, однако расследование показало, что ничего подобного не было.Ранее Кылычдароглу в своем Twitter призвал Россию не вмешиваться в выборы в Турции".Выборы в Турции14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.В частности, ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, арабист Алексей Образцов полагает, что турецкая оппозиция в ходе избирательной кампании допустила множество ошибок, которые сыграют свою роль в победе Эрдогана. Во многом против Кылычдароглу играет и его абсолютно прозападная позиция, убежден эксперт.Образцов также выразил сомнение в том, что в случае победы действующего президента оппозиция сможет организовать успешную попытку государственного переворота, поскольку армия и силовые структуры лояльны по отношению к действующему президенту. По мнению аналитика, попытки оппозиции раскачать ситуацию после оглашения результатов выборов скорее сыграют ей в минус.Читайте также на РИА Новости Крым:Проигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – экспертКак землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента турции, турция, кемаль кылычдароглу, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, политика, в мире