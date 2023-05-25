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Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать власть - РИА Новости Крым, 25.05.2023
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Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать власть
Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать власть - РИА Новости Крым, 25.05.2023
Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать власть
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган справится с вероятными попытками раскачать политическую ситуацию в стране после второго тура президентских выборов. Такое... РИА Новости Крым, 25.05.2023
2023-05-25T08:22
2023-05-25T09:00
радио "спутник в крыму"
андрей никифоров
выборы президента турции
турция
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Политолог Никифоров: Эрдоган справится с попытками раскачать ситуацию в Турции
Политолог Никифоров: Эрдоган справится с попытками раскачать ситуацию в Турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган справится с вероятными попытками раскачать политическую ситуацию в стране после второго тура президентских выборов. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявила, что он состоится 28 мая.Согласно результатам социологического опроса центра Özdemir Araştırma, опубликованным 22 мая, Эрдогана во втором туре выборов готовы поддержать более 54% избирателей, Кемаля Кылычдароглу – около 46%.Старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Кылычдароглу сохраняет серьезные шансы на победу во втором туре президентских выборов, но Эрдоган не отдаст без боя власть в стране оппозиционному кандидату.По словам политолога, существует небольшая вероятность того, что оппозиция может не признать результаты выборов, если Эрдоган победит с небольшим перевесом. С другой стороны, если победу одержит Кылычдароглу, действующий президент и его сторонники также могут заявить о фальсификациях и не признать результаты волеизъявления, настаивая на их отмене.Читайте также на РИА Новости Крым:Если Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнениеОппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в ТурцииВторой тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше
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андрей никифоров, выборы президента турции, турция, реджеп тайип эрдоган, мнения, политика, в мире, новости
Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать власть

Политолог Никифоров: Эрдоган справится с попытками раскачать ситуацию в Турции

08:22 25.05.2023 (обновлено: 09:00 25.05.2023)
 
© Vyacheslav ProkofyevПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган
© Vyacheslav Prokofyev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган справится с вероятными попытками раскачать политическую ситуацию в стране после второго тура президентских выборов. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Политолог Никифоров: Эрдоган справится с попытками раскачать ситуацию в Турции
08:22

"Недовольные среди тех, кто не одержит победу, наверняка будут. Сейчас прогнозы благоприятны для Эрдогана, в нем видят победителя второго тура выборов. Сможет ли он удержаться у власти? Были случаи, когда его пытались свергнуть не по итогам выборов, а просто устроив вооруженный переворот в стране. И тогда он смог устоять, хотя было непросто… Есть высокая вероятность того, что если Эрдоган победит, то он справится и с возможными попытками раскачать политическую ситуацию в Турции", – сказал политолог.

На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявила, что он состоится 28 мая.
Согласно результатам социологического опроса центра Özdemir Araştırma, опубликованным 22 мая, Эрдогана во втором туре выборов готовы поддержать более 54% избирателей, Кемаля Кылычдароглу – около 46%.
Старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что Кылычдароглу сохраняет серьезные шансы на победу во втором туре президентских выборов, но Эрдоган не отдаст без боя власть в стране оппозиционному кандидату.
По словам политолога, существует небольшая вероятность того, что оппозиция может не признать результаты выборов, если Эрдоган победит с небольшим перевесом. С другой стороны, если победу одержит Кылычдароглу, действующий президент и его сторонники также могут заявить о фальсификациях и не признать результаты волеизъявления, настаивая на их отмене.
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