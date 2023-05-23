https://crimea.ria.ru/20230523/vybory-v-turtsii-chego-zhdat-ot-vtorogo-tura-i-kto-stanet-prezidentom-1128924292.html

Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом

Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом

Кемаль Кылычдароглу сохраняет серьезные шансы на победу во втором туре президентских выборов, но действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не отдаст без... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T20:41

2023-05-23T20:41

2023-05-23T20:41

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Кемаль Кылычдароглу сохраняет серьезные шансы на победу во втором туре президентских выборов, но действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не отдаст без боя власть в стране оппозиционному кандидату. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.По мнению Чупрыгина, призыв экс-кандидата в президенты от альянса Ata Синана Огана, получившего в первом туре более 5% голосов, к своим сторонникам голосовать во втором туре за Эрдогана вовсе не означает, что его избиратели поддержат действующего президента."На самом деле у Кылычдароглу есть возможность собрать голоса Огана. Избиратели Синана Огана ведь почему за него голосовали? Как раз потому, что они не хотели голосовать за Эрдогана", – пояснил востоковед.По словам политолога, существует небольшая вероятность того, что оппозиция может не признать результаты выборов, если Эрдоган победит с небольшим перевесом. С другой стороны, если победу одержит Кылычдароглу, действующий президент и его сторонники также могут заявить о фальсификациях и не признать результаты волеизъявления, настаивая на их отмене.На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявила, что он состоится 28 мая.Согласно результатам социологического опроса центра Özdemir Araştırma, опубликованным 22 мая, Эрдогана во втором туре выборов готовы поддержать более 54% избирателей, Кемаля Кылычдароглу – около 46%.Раннее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение о том, что США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Эрдогана в ходе выборов, и риски цветной революции в стране очень велики.

https://crimea.ria.ru/20230516/oppozitsiya-gotovitsya-k-maydanu-ekspert-ob-itogakh-vyborov-v-turtsii-1128738515.html

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турция, выборы, выборы президента турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мнения, андрей чупрыгин, политика