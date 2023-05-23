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Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом
Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом
Кемаль Кылычдароглу сохраняет серьезные шансы на победу во втором туре президентских выборов, но действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не отдаст без... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T20:41
2023-05-23T20:41
эксклюзивы риа новости крым
турция
выборы
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реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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андрей чупрыгин
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Кемаль Кылычдароглу сохраняет серьезные шансы на победу во втором туре президентских выборов, но действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не отдаст без боя власть в стране оппозиционному кандидату. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.По мнению Чупрыгина, призыв экс-кандидата в президенты от альянса Ata Синана Огана, получившего в первом туре более 5% голосов, к своим сторонникам голосовать во втором туре за Эрдогана вовсе не означает, что его избиратели поддержат действующего президента."На самом деле у Кылычдароглу есть возможность собрать голоса Огана. Избиратели Синана Огана ведь почему за него голосовали? Как раз потому, что они не хотели голосовать за Эрдогана", – пояснил востоковед.По словам политолога, существует небольшая вероятность того, что оппозиция может не признать результаты выборов, если Эрдоган победит с небольшим перевесом. С другой стороны, если победу одержит Кылычдароглу, действующий президент и его сторонники также могут заявить о фальсификациях и не признать результаты волеизъявления, настаивая на их отмене.На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявила, что он состоится 28 мая.Согласно результатам социологического опроса центра Özdemir Araştırma, опубликованным 22 мая, Эрдогана во втором туре выборов готовы поддержать более 54% избирателей, Кемаля Кылычдароглу – около 46%.Раннее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение о том, что США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Эрдогана в ходе выборов, и риски цветной революции в стране очень велики.
https://crimea.ria.ru/20230516/oppozitsiya-gotovitsya-k-maydanu-ekspert-ob-itogakh-vyborov-v-turtsii-1128738515.html
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60
турция, выборы, выборы президента турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мнения, андрей чупрыгин, политика
Выборы в Турции: чего ждать от второго тура и кто станет президентом

Эксперт о выборах в Турции: Кылычдароглу может победить, но Эрдоган не отдаст власть

20:41 23.05.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыборы в Турции
Выборы в Турции - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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Кемаль Кылычдароглу сохраняет серьезные шансы на победу во втором туре президентских выборов, но действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не отдаст без боя власть в стране оппозиционному кандидату. Такое мнение РИА Новости Крым высказал старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.
"Большая часть специалистов-тюркологов сегодня предсказывают безоговорочно победу Эрдогана во втором туре, поскольку он с перевесом победил в первом туре. Но я до сих пор считаю, что у Кылычдароглу есть серьезный шанс победить во втором туре. Точка в этой борьбе не поставлена. Допускаю самые разные варианты развития событий, но, честно говоря, не вижу ситуации, когда Эрдоган без боя отдаст свои позиции", – сказал эксперт.
По мнению Чупрыгина, призыв экс-кандидата в президенты от альянса Ata Синана Огана, получившего в первом туре более 5% голосов, к своим сторонникам голосовать во втором туре за Эрдогана вовсе не означает, что его избиратели поддержат действующего президента.
"На самом деле у Кылычдароглу есть возможность собрать голоса Огана. Избиратели Синана Огана ведь почему за него голосовали? Как раз потому, что они не хотели голосовать за Эрдогана", – пояснил востоковед.
По словам политолога, существует небольшая вероятность того, что оппозиция может не признать результаты выборов, если Эрдоган победит с небольшим перевесом. С другой стороны, если победу одержит Кылычдароглу, действующий президент и его сторонники также могут заявить о фальсификациях и не признать результаты волеизъявления, настаивая на их отмене.
"Я допускаю самые разные варианты развития событий, в том числе и такой маловероятный, но, тем не менее, существующий – объявление о начале военной операции на границе с Сирией, введение в связи с этим военного положения и обнуление результатов выборов, если Эрдоган почувствует серьезную угрозу. Хотя мои коллеги говорят, что это очень маловероятная история, со счетов я ее не сбрасываю", – заключил Чупрыгин.
На выборах, прошедших 14 мая, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,24% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов. Высшая избирательная комиссия страны официально объявила, что он состоится 28 мая.
Согласно результатам социологического опроса центра Özdemir Araştırma, опубликованным 22 мая, Эрдогана во втором туре выборов готовы поддержать более 54% избирателей, Кемаля Кылычдароглу – около 46%.
Раннее доктор политических наук Александр Ирхин высказал мнение о том, что США и НАТО подготовили весь возможный арсенал методов и способов избавиться от действующего президента Турции Эрдогана в ходе выборов, и риски цветной революции в стране очень велики.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымТурцияВыборыВыборы президента ТурцииРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуМненияАндрей ЧупрыгинПолитика
 
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