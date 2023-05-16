https://crimea.ria.ru/20230516/oppozitsiya-gotovitsya-k-maydanu-ekspert-ob-itogakh-vyborov-v-turtsii-1128738515.html

Оппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в Турции

Оппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в Турции - РИА Новости Крым, 16.05.2023

Оппозиция готовится к майдану: эксперт об итогах выборов в Турции

Ход и результаты первого тура выборов в Турции показали готовность оппозиции в случае победы действующего президента во 2-м туре не признать результаты... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T08:51

2023-05-16T08:51

2023-05-16T08:51

радио "спутник в крыму"

выборы президента турции

турция

политика

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реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. Ход и результаты первого тура выборов в Турции показали готовность оппозиции в случае победы действующего президента во 2-м туре не признать результаты голосования и выйти на массовые акции протеста. Такое мнение высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".По сценарию украинского "майдана""У нынешних выборов в Турции много общего, например, с выборами 2004 года на Украине, когда произошел первый "майдан": оппозиция заявляет о своей победе раньше официальных итогов и о массовых фальсификациях, призывает избирателей не уходить с участков и дождаться итогов и так далее. Так, мэры крупных городов Стамбула и Анкары где-то в середине дня обратились к нации от имени "победившего президента Кемаля Кылычдароглу. Это сценарий, связанный с непризнанием итогов выборов и победы Эрдогана", - обратил внимание политолог.По словам Ирхина, результаты 1-го тура показали, что Турция в электоральном плане практически расколота пополам. Одна половина населения страны хочет возврата к прозападному курсу во внутренней и внешней политике, критикует излишнюю исламизацию, возвращение к османским корням и перекос системы власти в сторону президентской вертикали. Другая половина желает возрождения былого величия Османской империи и хочет видеть Турцию глобальной державой. Этот раскол, по мнению аналитика, непреодолим.Чем грозит России победа КылычдароглуИрхин в очередной раз подчеркнул, что для России намного предпочтительнее является вариант сохранения власти Реджепа Тайипа Эрдогана, в первую очередь с точки зрения реализации ряда совместных экономических проектов, а также обеспечения безопасности южных рубежей РФ.Эрдоган противится такому сценарию, поскольку если США получат ключи от черноморских проливов, для Турции это будет означать частичную потерю суверенитета. Это и определяет нынешний устойчивый компромисс между Анкарой и Москвой, который может нарушиться в случае прихода к власти прозападного Кемаля Кылычдароглу. Поэтому Запад в своей ставке на оппозиционного кандидата "пойдет до конца", поскольку в нынешней геополитической ситуации роль лояльной Турции колоссально возрастает, отметил Ирхин.В воскресенье в Турции выбирали 13-го президента страны и новый состав парламента. За высший государственный пост боролись три кандидата: действующий президент Тайип Эрдоган, представитель оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу и кандидат от альянса Ata Синан Оган.По подсчетам 100% бюллетеней Эрдоган получил 49,24% голосов, Кылычдароглу — 45,06%. Избирком страны признал недействительными более миллиона бюллетеней. Из-за того, что ни один из кандидатов в президенты не набрал 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов, который состоится 28 мая.При этом на парламентских выборах блок "Республиканский альянс" во главе с пропрезидентской Партией справедливости и развития президента получил более 49% голосов и может претендовать на 322 из 600 мест в парламенте. Оппозиционный "Народный альянс" набрал более 35% голосов и получит порядка 212 депутатских мандатов.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальшеЕсли Эрдоган проиграет: эксперт оценил риски для безопасности КрымаЧем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230515/vtoroy-tur-vyborov-kto-stanet-prezidentom-turtsii-i-chego-zhdat-dalshe-1128732004.html

https://crimea.ria.ru/20230504/riski-perevorota-v-khode-vyborov-v-turtsii-ochen-veliki--politolog-1128531286.html

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