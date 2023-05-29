https://crimea.ria.ru/20230529/turetskiy-balans-kak-izmenitsya-politika-ankary-posle-pobedy-erdogana-1129042447.html

Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана

Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Турецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана

После победы на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет дистанцироваться от Запада и при этом сохранит партнерские отношения с Россией,... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T12:50

2023-05-29T12:50

2023-05-29T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. После победы на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет дистанцироваться от Запада и при этом сохранит партнерские отношения с Россией, соблюдая эффективный баланс в интересах Анкары. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.Турция не будет дистанцироваться от ЗападаПо словам эксперта, Эрдоган успешно реализует и совершенствует этот механизм. В этой логике Анкаре выгодно и повышение уровня субъектности России, и противостояние России с Западом. На этом перекрестке противоречий и глобального соперничества Запада и Востока Эрдоган виртуозно играет.По мнению Ирхина, турецкий лидер не будет дистанцироваться от Запада, несмотря на довольно жесткую риторику в адрес тех же США в ходе предвыборной кампании."Турция за счет противоречий и уравновешивания повышает свою роль мировой державы, но ей не хватает ресурсов. Эрдоган не будет дистанцироваться от Запада, он очень много получает от него и от членства в НАТО, которая получила второе дыхание в результате кризиса на Украине", – пояснил аналитик.В то же время Анкара останется партнером Москвы не только в реализации совместных экономических, энергетических и других проектов, но и в сохранении стабильности в Черноморском регионе, убежден Ирхин. Соответственно, Конвенция Монтре, регулирующая транзит военно-морских кораблей, не будет подвергнута изменениям. Если бы на выборах победил оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, Россия неизбежно столкнулась бы с проблемами и вызовами в этой сфере, отметил политолог.Цветная революция наоборотАнализируя итоги выборов, Ирхин отметил, что Эрдогану для того, чтобы удержать власть, нужно было не только победить по голосам, но и выиграть у оппозиции "улицу".Он отметил, что лишь в юго-восточной провинции Хаккяри маргиналы пытались устроить акции протеста, но полицейские оперативно подавили начавшиеся беспорядки.Преодолеть цивилизационный расколГлавной же задачей Реджепа Тайипа Эрдогана на новом президентском сроке будет решение внутриполитических проблем, прежде всего, преодоление раскола в турецком обществе, прогнозирует Ирхин."Эти выборы показали раскол, который еще может вылиться в различные выступления оппозиции. Почти 48% голосов за Кылычдароглу – это практически цивилизационный раскол мировосприятия будущего Турции, ее внутренней и внешней политики. Эрдогану предстоит проделать огромную работу. Нужно предложить этой второй, оппозиционной Турции какой-то компромисс существования. Это будет его задачей номер один", – уверен политолог.Параллельно действующий турецкий президент продолжит проводить реформу на упрочение своей власти, укрепляя фундамент своего долговременного пребывания во главе государства, добавил аналитик.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган спел "победную песню"Путин поздравил Эрдогана с победой на выборахВыборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать власть

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