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Турция выбрала президента
Турция выбрала президента - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Турция выбрала президента
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,5% бюллетеней. Такие данные... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T23:01
2023-05-28T23:01
2023-05-28T23:01
выборы президента турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,5% бюллетеней. Такие данные приводит агентство Anadolu.Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.Как пишет РИА Новости, на пресс-конференции глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что, согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Эрдоган."После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин (Кемаль) Кылычдароглу – 47,86%", - цитирует Йенера агентство.С победой Эрдогана уже поздравил президент России Владимир Путин и лидеры других стран.В воскресенье в Турции состоялся второй тур президентских выборов. За высший пост в государстве боролись действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано". Наблюдалась высокая активность избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган спел "победную песню"Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидераБезопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение
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выборы президента турции, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, в мире, политика, новости, общество
Турция выбрала президента
Эрдоган победил во втором туре президентских выборов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,5% бюллетеней. Такие данные приводит агентство Anadolu.
Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.
Как пишет РИА Новости, на пресс-конференции глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что, согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Эрдоган.
"После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин (Кемаль) Кылычдароглу – 47,86%", - цитирует Йенера агентство.
С победой Эрдогана уже поздравил
президент России Владимир Путин и лидеры других стран.
В воскресенье в Турции состоялся второй тур президентских выборов. За высший пост в государстве боролись действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.
По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано". Наблюдалась высокая активность избирателей.
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