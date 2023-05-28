https://crimea.ria.ru/20230528/turtsiya-vybrala-prezidenta-1129033089.html

Турция выбрала президента

Турция выбрала президента - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Турция выбрала президента

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,5% бюллетеней. Такие данные... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T23:01

2023-05-28T23:01

2023-05-28T23:01

выборы президента турции

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

в мире

политика

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129033218_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_dbffa400acc00baf21bc7c9fea625934.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52% голосов на выборах главы государства по итогам обработки 99,5% бюллетеней. Такие данные приводит агентство Anadolu.Его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал почти 48% голосов.Как пишет РИА Новости, на пресс-конференции глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что, согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Эрдоган."После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин (Кемаль) Кылычдароглу – 47,86%", - цитирует Йенера агентство.С победой Эрдогана уже поздравил президент России Владимир Путин и лидеры других стран.В воскресенье в Турции состоялся второй тур президентских выборов. За высший пост в государстве боролись действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу.По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано". Наблюдалась высокая активность избирателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган спел "победную песню"Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидераБезопасность Крыма зависит от выборов в Турции - мнение

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента турции, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, в мире, политика, новости, общество