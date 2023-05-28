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Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидера - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидера
Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидера - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидера
Кемаль Кылычдароглу – 46,59% . Предварительные данные подсчета голосов внутри страны и за рубежом обнародовал в воскресенье глава Высшего избирательного совета... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T20:15
2023-05-28T21:31
турция
выборы президента турции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,41% голосов, Кемаль Кылычдароглу – 46,59% . Предварительные данные подсчета голосов внутри страны и за рубежом обнародовал в воскресенье глава Высшего избирательного совета (Центризбирком) Турции Ахмет Енер, пишет РИА Новости.Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев одними из первых поздравили Эрдогана с победой.Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закрылись в 17:00. По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано". Наблюдалась высокая активность избирателей.По всей стране были установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышало 60 миллионов человек.По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции: будет ли "майдан" и сможет ли Эрдоган удержать властьЕсли Эрдоган победит: чего ждать России от США – мнениеВторой тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше
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РИА Новости Крым
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турция, выборы президента турции, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, в мире, общество, политика, новости
Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидера

ЦИК Турции: Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов

20:15 28.05.2023 (обновлено: 21:31 28.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,41% голосов, Кемаль Кылычдароглу – 46,59% . Предварительные данные подсчета голосов внутри страны и за рубежом обнародовал в воскресенье глава Высшего избирательного совета (Центризбирком) Турции Ахмет Енер, пишет РИА Новости.
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер Венгрии Виктор Орбан, президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев одними из первых поздравили Эрдогана с победой.
Второй тур президентских выборов прошел в воскресенье. Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закрылись в 17:00.
По словам председателя Высшего избирательного совета Ахмета Йенера, выборы прошли спокойно, "неблагоприятных ситуаций не зафиксировано". Наблюдалась высокая активность избирателей.
По всей стране были установлены свыше 191 тысячи избирательных урн. Число избирателей превышало 60 миллионов человек.
По итогам первого тура голосования 14 мая ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, а право выхода во второй тур получили кандидат от "Республиканского альянса", действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от "Народного альянса", лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%).
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ТурцияВыборы президента ТурцииРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуВ миреОбществоПолитикаНовости
 
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20:15Эрдоган vs Кылычдароглу: ЦИК Турции назвала лидера
19:55Главные события и заявления дня: 28 мая
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