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В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента - РИА Новости Крым, 01.06.2023
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В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента
В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента - РИА Новости Крым, 01.06.2023
В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента
По итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 52% голосов избирателей. Оуончательные данные подсчета голосов... РИА Новости Крым, 01.06.2023
2023-06-01T12:44
2023-06-01T12:44
выборы президента турции
турция
реджеп тайип эрдоган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. По итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 52% голосов избирателей. Оуончательные данные подсчета голосов обнародовал глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.Явка на выборах составила 84,15%, за рубежом и на погранпунктах проголосовали 56% избирателей.Всего проголосовали более 54 миллионов граждан, из них 27,8 миллионов поддержали Эрдогана, Кылычдароглу - 25,4 миллионов.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.Доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что Эрдоган продолжит свой внешнеполитический курс, при котором Турция за счет Запада уравновешивает возрастающую роль России, а за счет военно-политической активности Москвы – уравновешивает Запад и зарабатывает на этом максимальные политические и экономические дивиденды.В то же время Анкара останется партнером Москвы не только в реализации совместных экономических, энергетических и других проектов, но и в сохранении стабильности в Черноморском регионе, что не снимает массу российско-турецких разногласий в дуге от Украины до Центральной Азии, добавил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь РоссияКрымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в ТурцииТурецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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выборы президента турции, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, в мире, рго (русское географическое общество), новости, политика
В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента

ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты выборов

12:44 01.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. По итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 52% голосов избирателей. Оуончательные данные подсчета голосов обнародовал глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.
"Мы обработали все претензии по поводу второго тура выборов президента 28 мая и подвели итоги: за Эрдогана проголосовали 52,18%, за Кемаля Кылычдароглу - 47,82%", - цитирует Йенера РИА Новости.
Явка на выборах составила 84,15%, за рубежом и на погранпунктах проголосовали 56% избирателей.
Всего проголосовали более 54 миллионов граждан, из них 27,8 миллионов поддержали Эрдогана, Кылычдароглу - 25,4 миллионов.
Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.
Доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что Эрдоган продолжит свой внешнеполитический курс, при котором Турция за счет Запада уравновешивает возрастающую роль России, а за счет военно-политической активности Москвы – уравновешивает Запад и зарабатывает на этом максимальные политические и экономические дивиденды.
В то же время Анкара останется партнером Москвы не только в реализации совместных экономических, энергетических и других проектов, но и в сохранении стабильности в Черноморском регионе, что не снимает массу российско-турецких разногласий в дуге от Украины до Центральной Азии, добавил эксперт.
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Выборы президента ТурцииТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКемаль КылычдароглуВ миреРГО (Русское географическое общество)НовостиПолитика
 
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