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В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента

В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента - РИА Новости Крым, 01.06.2023

В Турции опубликовали итоговые результаты выборов президента

По итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 52% голосов избирателей. Оуончательные данные подсчета голосов... РИА Новости Крым, 01.06.2023

2023-06-01T12:44

2023-06-01T12:44

2023-06-01T12:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - РИА Новости Крым. По итогам второго тура президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал более 52% голосов избирателей. Оуончательные данные подсчета голосов обнародовал глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер.Явка на выборах составила 84,15%, за рубежом и на погранпунктах проголосовали 56% избирателей.Всего проголосовали более 54 миллионов граждан, из них 27,8 миллионов поддержали Эрдогана, Кылычдароглу - 25,4 миллионов.Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. По результатам голосования Реджеп Тайип Эрдоган получил чуть более 52% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу – около 48%.Доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки и философия" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что Эрдоган продолжит свой внешнеполитический курс, при котором Турция за счет Запада уравновешивает возрастающую роль России, а за счет военно-политической активности Москвы – уравновешивает Запад и зарабатывает на этом максимальные политические и экономические дивиденды.В то же время Анкара останется партнером Москвы не только в реализации совместных экономических, энергетических и других проектов, но и в сохранении стабильности в Черноморском регионе, что не снимает массу российско-турецких разногласий в дуге от Украины до Центральной Азии, добавил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Выборы в Турции и победа Эрдогана: какие уроки должна извлечь РоссияКрымские татары оценили победу Эрдогана на выборах в ТурцииТурецкий баланс: как изменится политика Анкары после победы Эрдогана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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