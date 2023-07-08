https://crimea.ria.ru/20230708/vstrecha-erdogana-i-zelenskogo-v-stambule-o-chem-dogovorilis-1129895714.html

Встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле: о чем договорились

Встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле: о чем договорились - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Встреча Эрдогана и Зеленского в Стамбуле: о чем договорились

Турция продолжит прилагать усилия в целях прекращения конфликта на Украине путем переговоров, при этом Анкара считает Украину достойной вступления в НАТО. Об... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T10:01

2023-07-08T10:01

2023-07-08T10:01

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский (президент украины)

украина

турция

россия

политика

новости

сво

зерновая сделка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Турция продолжит прилагать усилия в целях прекращения конфликта на Украине путем переговоров, при этом Анкара считает Украину достойной вступления в НАТО. Об этом по итогу встречи с украинским президентом Зеленским заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.Эрдоган провел переговоры с Зеленским тет-а-тет в особняке Вахдеттин в Стамбуле накануне вечером. Встреча длилась более 2,5 часов. По ее итогам оба участника выступили на совместной пресс-конференции, на которой Эрдоган сделал ряд заявлений.В частности он отметил, что Анкара продолжает усилия с целью прекратить конфликт на Украине путем переговоров, так как проигравших сторон от достижения мира не будет."Наше искреннее желание: чтобы обе стороны вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия", – сказал Эрдоган.Он также сообщил, что Турция ведет переговоры с Москвой и Киевом по вопросу нового обмена военнопленными.Вместе с тем Эрдоган позитивно высказался относительно возможного членства Украины в НАТО."Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО", – заявил Эрдоган.Комментируя тему зерновой сделки, президент Турции отметил, что Анкара ожидает ее продления."Мы продолжаем наши усилия по зерновому коридору... Думаем, насколько можем продлить сделку после 17 июля. Ожидаем, чтобы она продлевалась минимум раз в три месяца, а в целом продлить механизм на два года", – сказал он.По словам Эрдогана, среди прочего этот вопрос он рассчитывает обсудить с президентом России Владимиром Путиным "как по телефонной дипломатии, так и очно". Он уточнил, что ожидает визита российского коллеги в Турцию "в ближайшие два месяца".В свою очередь Зеленский пригласил Турцию на так называемый "глобальный саммит мира" на Украине, отметив, что благодарен ей за поддержку той "формулы мира", которую он представил в прошлом году."Мы активно работаем над реализацией пунктов формулы, готовим глобальный саммит мира. И очень важно, чтобы Турция была среди лидеров и в такой работе", – сказал Зеленский.Ранее источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который намерен созвать Зеленский на Украине, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", и все, кто согласится участвовать в этом, станут сторонниками продолжения вооруженного конфликта.На днях в Белом доме заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно, а в МИД РФ сообщили о нежелании продлевать зерновую сделку. Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от встречи Эрдогана и Зеленского – экспертСпецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – МедведевЭксперт назвал пять причин провала контрнаступления ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230529/turetskiy-balans-kak-izmenitsya-politika-ankary-posle-pobedy-erdogana-1129042447.html

https://crimea.ria.ru/20230630/zelenskiy-vydvinul-nato-ultimatum--1129736604.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский (президент украины), украина, турция, россия, политика, новости, сво, зерновая сделка