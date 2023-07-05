https://crimea.ria.ru/20230705/spetsoperatsiya-na-ukraine-mozhet-zakonchitsya-za-neskolko-dney---medvedev-1129829531.html

Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - Медведев

Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - Медведев - РИА Новости Крым, 05.07.2023

Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней - Медведев

Боевые действия на Украине могут прекратиться за несколько дней. Для этого достаточно прекратить поставки оружия и боеприпасов Киеву из стран НАТО. Об этом... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T16:46

2023-07-05T16:46

2023-07-05T16:51

россия

украина

сша

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дмитрий медведев

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поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Боевые действия на Украине могут прекратиться за несколько дней. Для этого достаточно прекратить поставки оружия и боеприпасов Киеву из стран НАТО. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.По его мнению, если бы в начале спецоперации НАТО и, "прежде всего, США и их вассалы", прекратили поставки оружия и средства поражения, то СВО завершилась бы в течение нескольких месяцев.Он подчеркнул, что любую войну можно завершить достаточно быстро. Есть два способа - подписание мирного договора или же способ, который в 1945 году выбрала Америка в отношении Японии."Всякая война, даже мировая, может быть завершена очень быстро: либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945-м году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города – Хиросиму и Нагасаки", - сказал зампред Совбеза. И уточнил, что тогда военную кампанию "свернули" ценой жизни почти трехсот тысяч мирных граждан.Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, заявил, что конфискованную в регионах технику необходимо передавать на нужды СВО.Также Медведев обозначил границы санитарной зоны безопасности России, создание которой допустил президент РФ Владимир Путин.Стремление Запада во что бы то ни стало сохранить свою гегемонию в мире и нанести поражение России привело к тому, что сегодня опасность ядерной войны угрожает миру сильнее, чем в период Карибского кризиса. Избежать этого сценария можно, но для этого потребуется идти на определенные компромиссы, к чему западные страны сегодня совершенно не готовы. Об этом в понедельник написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Эпоха противостояния".По мнению политолога Александра Шатилова, статья Медведева является своего рода "последним предупреждением" Западу перед более жесткой реакцией России на проблему Украины и поведение Запада в глобальном противостоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ приостановлено: изменит ли Киев тактикуВ России появятся новые армии и военные округаКак избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева

https://crimea.ria.ru/20230703/poslednee-preduprezhdenie-politolog-o-state-medvedeva-1129776913.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украина, сша, нато, дмитрий медведев, сво, поставки западного оружия украине, новости, безопасность