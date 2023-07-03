https://crimea.ria.ru/20230703/poslednee-preduprezhdenie-politolog-o-state-medvedeva-1129776913.html

Последнее предупреждение: политолог о статье Медведева

Последнее предупреждение: политолог о статье Медведева - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Последнее предупреждение: политолог о статье Медведева

Статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева является своего рода "последним предупреждением" Западу перед более жесткой реакцией... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T14:43

2023-07-03T14:43

2023-07-03T14:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Статья заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева является своего рода "последним предупреждением" Западу перед более жесткой реакцией России на проблему Украины и поведение Запада в глобальном противостоянии. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов.Накануне в "Российской газете" была опубликована статья Медведева "Эпоха противостояния", в которой он рассуждает о неизбежности краха западной гегемонии, сплочении Востока и Юга вокруг России, решении украинской проблемы и вероятности ядерного апокалипсиса и компромиссах, к которым необходимо прийти, чтобы избежать новой мировой войны.По словам эксперта, статья содержит совершенно четкий и недвусмысленный месседж о том, что Москва "не готова отступить от своих целей и будет сражаться до конца в битве, имеющей стратегическое и цивилизационное значение"."В этой ситуации Россия, если хочет выжить, она должна либо заставить Запад поступиться своей гегемонией на компромиссных началах, либо одержать победу в этом фундаментальном столкновении цивилизаций. Это наша элита и пытается донести до Запада устами Дмитрия Медведева. Если уже любые варианты компромиссов станут неактуальными, Россия, что называется, начнет играть в полную силу", – считает политолог.Тезис Медведева о том, что "никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе", и что "киевский нацистский режим должен быть аннигилирован", также свидетельствует о недопустимости для России существования "прозападной и пронатовской Украины".Тем не менее, вряд ли стоит ожидать от Запада адекватной реакции на озвученные в статье Медведева посылы, прогнозирует Шатилов.По словам аналитика, Запад уже "закусил удила", более того, элиты этих стран "просто не готовы к тому, чтобы расстаться с мыслью о глобальном доминировании".Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаУспех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций – мнение"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук

https://crimea.ria.ru/20230701/na-chto-esche-gotov-zelenskiy-radi-mesta-v-predbannike-zapada---mnenie-1129749841.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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