https://crimea.ria.ru/20230703/kak-izbezhat-yadernogo-apokalipsisa-glavnoe-iz-stati-dmitriya-medvedeva-1129769661.html

Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева

Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева

Стремление Запада во что бы то ни стало сохранить свою гегемонию в мире и нанести поражение России привело к тому, что сегодня опасность ядерной войны угрожает... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T11:43

2023-07-03T11:43

2023-07-03T11:43

новости

политика

дмитрий медведев

ядерное оружие

совет безопасности рф

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/04/1126787699_0:38:3166:1818_1920x0_80_0_0_dc9e13816bb4cba61b1cbc6890a343da.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Стремление Запада во что бы то ни стало сохранить свою гегемонию в мире и нанести поражение России привело к тому, что сегодня опасность ядерной войны угрожает миру сильнее, чем в период Карибского кризиса. Избежать этого сценария можно, но для этого потребуется идти на определенные компромиссы, к чему западные страны сегодня совершенно не готовы. Об этом пишет зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".Антироссийский фронт провалилсяЗапад, по мнению Медведева, находится в одном шаге от утраты того, что они больше всего ценят – своего глобального доминирования, на котором веками зиждилось их благополучие. Все попытки политически изолировать Россию и разрушить ее экономику провалились, поэтому "западные политиканы и пытаются нагнетать страх, создают информационный шум", но их время истекло, отмечает политик.По словам замглавы Совбеза РФ, англосаксонскому миру пора осознать, что с начала специальной военной операции на Украине противостояние коллективному Западу стало глобальным. Поскольку то, что сейчас происходит на Украине и в Донбассе, – это не просто региональный конфликт, а "тотальное противостояние условного коллективного Запада и всего остального мира".Стремление этих стран к независимости очень не нравится бывшим колонизаторам, которые всеми силами цепляются за прошлое. По словам замглавы Совбеза, новый конфликт "уже вызвал на порядок большее напряжение, чем во время прежней холодной войны, и крайне отрицательные последствия, фактически поставил мир на грань третьей мировой".Апокалипсис не только возможен, но и вполне вероятенКак утверждает автор статьи, образовавшийся в мире тектонический разлом будет только усугубляться, а фаза противостояния продлится десятилетия. Один из способов его разрешения – третья мировая война, но он очевидно плох, поскольку выигравших просто не будет, констатирует Медведев.Тем не менее, считает он, такой Апокалипсис "не только возможен, но еще и вполне вероятен" по двум причинам.Возможен ли путь разумного компромиссаОднако разрешить глобальное противоречие можно путем поиска труднейших компромиссов на протяжении длительного срока, формирования нового уважительного миропорядка, который будет основан на балансе интересов всех стран, уверен автор статьи.Россия готова искать разумные компромиссы, но они возможны при понимании Западом нескольких принципиальных моментов, подчеркивает Медведев. Во-первых, интересы России должны быть в максимальной степени учтены.Во-вторых, по словам зампредседателя Совбеза России, "все выстраданные итоги тотального противостояния нужно закрепить в новом документе типа Хельсинского акта, которым закончилось известное Совещание 1975 года".В-третьих, предполагает автор статьи, потребуется "аккуратная пересборка ООН и иных международных организаций", но она возможна лишь с полным уважением к правам постоянных членов Совета Безопасности, иначе окажется совсем неэффективной."Получится ли выйти на путь компромиссов, не знаю. Не уверен. Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Иными словами, я не оптимист… Но надежда есть всегда", - заключает Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:Применит ли Россия ядерное оружие: ответ ПутинаУспех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций – мнение"Мирный" план Зеленского ведет мир к катастрофе – Медведчук

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, политика, дмитрий медведев, ядерное оружие, совет безопасности рф, оон