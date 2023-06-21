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Успех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций - мнение - РИА Новости Крым, 21.06.2023
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Успех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций - мнение
Успех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций - мнение - РИА Новости Крым, 21.06.2023
Успех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций - мнение
Успех американской экономики и культуры – результат разорения и поглощения двух мощнейших мировых цивилизаций – японской и немецкой. Из поставленных целей США... РИА Новости Крым, 21.06.2023
2023-06-21T07:59
2023-06-21T07:59
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Успех американской экономики и культуры – результат разорения и поглощения двух мощнейших мировых цивилизаций – японской и немецкой. Из поставленных целей США не добились лишь одной – уничтожения российской цивилизации. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов."Весь текущий успех американской экономики и культуры базируется на том, что они разорили и поглотили две мощнейших мировых цивилизации – японскую и немецкую. Россию они уничтожить не смогли, но смогли ослабить за период Второй мировой войны", – заявил Живов.Он подчеркнул, что хоть основным историческим противником России является Германия, истинными выступают Британия и США. После поражения Германии в Первой мировой войне, именно англосаксы оказали ей мощнейшую помощь в индустриализации и восстановлении экономики, чтобы потом стравить с Россией."Они вырастили в прямом смысле двух сильных воинов – Советский Союз и нацистскую Германию и пустили их на ринг друг против друга, ожидая уничтожения обеих цивилизаций", – полагает политолог.В итоге немецкая была поглощена в прямом смысле: миллионы немцев – выдающихся врачей, инженеров, промышленников и ученых переехали жить в Америку после окончания Второй мировой войны. За прошедшие годы они инкорпорировались в американское общество и полностью ассоциируют себя с ним. В настоящее время в Штатах проживает около 50 млн этнических немцев. Это крупнейший белый народ в Америке после англосаксов. Эти две цивилизации срослись, отметил политолог.Чтобы понять, каких результатов англосаксам удалось добиться в Японии, он предложил внимательно рассмотреть, какой была и что сегодня собой представляет эта страна в ментальном и культурном плане."Японцы всегда были абсолютно воинственным народом. Сейчас же дух имперской маскулинности полностью уничтожен. Даже уход в аниме и технологии можно рассматривать как посттравматический синдром японской цивилизации. В военном, идеологическом и культурном планах они полностью интегрированы в США, отчего страдают и несут значительные экономические риски", – уточнил политолог.По его мнению, Япония полностью проиграла, после того как на нее сбросили ядерные бомбы. Это такая травма, которую очень тяжело пережить."Американцы посчитали, чтобы полностью покорить Японию им потребуется потратить жизни миллиона американских солдат или убить сто тысяч японцев. Они приняли решение убить сто тысяч японцев", – сказал Живов.Подводя итог, он выразил мнение, что у России и Германии определенно еще будут исторические шансы объединиться в единое цивилизационное поле. А вот "оторвать" Японию от американского влияния – будет значительно сложнее. При этом у народов Японии и России очень много общих нарративов, и, вероятно, возможно найти мосты, которые соединят эти цивилизации. Но это "очень сложная задача, над которой должны работать целые научные институты", пока она не ведется, резюмировал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШБритания может начать "войну до последнего европейца" – ВолодинАмериканский военный эксперт предрек будущее США
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мнения, алексей живов, сша, великобритания, политика, германия, япония, россия
Успех США построен на разорении двух мощнейших цивилизаций - мнение

Живов: успех США построен на разорении Японии и Германии и ослаблении СССР

07:59 21.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Успех американской экономики и культуры – результат разорения и поглощения двух мощнейших мировых цивилизаций – японской и немецкой. Из поставленных целей США не добились лишь одной – уничтожения российской цивилизации. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил военный волонтер, журналист и политолог Алексей Живов.
"Весь текущий успех американской экономики и культуры базируется на том, что они разорили и поглотили две мощнейших мировых цивилизации – японскую и немецкую. Россию они уничтожить не смогли, но смогли ослабить за период Второй мировой войны", – заявил Живов.
Он подчеркнул, что хоть основным историческим противником России является Германия, истинными выступают Британия и США. После поражения Германии в Первой мировой войне, именно англосаксы оказали ей мощнейшую помощь в индустриализации и восстановлении экономики, чтобы потом стравить с Россией.
"Они вырастили в прямом смысле двух сильных воинов – Советский Союз и нацистскую Германию и пустили их на ринг друг против друга, ожидая уничтожения обеих цивилизаций", – полагает политолог.
В итоге немецкая была поглощена в прямом смысле: миллионы немцев – выдающихся врачей, инженеров, промышленников и ученых переехали жить в Америку после окончания Второй мировой войны. За прошедшие годы они инкорпорировались в американское общество и полностью ассоциируют себя с ним. В настоящее время в Штатах проживает около 50 млн этнических немцев. Это крупнейший белый народ в Америке после англосаксов. Эти две цивилизации срослись, отметил политолог.
"На протяжении последних двадцати лет Россия многократно пыталась вырвать Германию из зависимости от США. Но американцы этот "стол перевернули": "Северные потоки" подорваны, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в сравнении с Ангелой Меркель какая-то марионетка, которая действует в интересах англосаксов и постоянно угнетает Германию", – обрисовал видение ситуации Живов.
Чтобы понять, каких результатов англосаксам удалось добиться в Японии, он предложил внимательно рассмотреть, какой была и что сегодня собой представляет эта страна в ментальном и культурном плане.
"Японцы всегда были абсолютно воинственным народом. Сейчас же дух имперской маскулинности полностью уничтожен. Даже уход в аниме и технологии можно рассматривать как посттравматический синдром японской цивилизации. В военном, идеологическом и культурном планах они полностью интегрированы в США, отчего страдают и несут значительные экономические риски", – уточнил политолог.
По его мнению, Япония полностью проиграла, после того как на нее сбросили ядерные бомбы. Это такая травма, которую очень тяжело пережить.
"Американцы посчитали, чтобы полностью покорить Японию им потребуется потратить жизни миллиона американских солдат или убить сто тысяч японцев. Они приняли решение убить сто тысяч японцев", – сказал Живов.
Подводя итог, он выразил мнение, что у России и Германии определенно еще будут исторические шансы объединиться в единое цивилизационное поле. А вот "оторвать" Японию от американского влияния – будет значительно сложнее. При этом у народов Японии и России очень много общих нарративов, и, вероятно, возможно найти мосты, которые соединят эти цивилизации. Но это "очень сложная задача, над которой должны работать целые научные институты", пока она не ведется, резюмировал он.
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