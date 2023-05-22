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Американский военный эксперт предрек будущее США - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Американский военный эксперт предрек будущее США
Американский военный эксперт предрек будущее США - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Американский военный эксперт предрек будущее США
Мир сегодня движется в сторону многополярности, и дни гегемонии Америки сочтены. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T21:43
2023-05-22T21:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Мир сегодня движется в сторону многополярности, и дни гегемонии Америки сочтены. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения" в Севастополе.По его словам, сегодня не должен стоять вопрос, как Америка повлияет на будущее России, поскольку ведущая роль в построении нового мира сегодня как раз у России, а также Китая и ряда других стран.Он подчеркнул, что говорит это "как патриот своей страны", который не хочет, чтобы с ней случилось что-то плохое. Однако плохое уже происходит, и оно внутри Америки, которой следует больше внимания уделять решению собственных проблем, а не учить других жить.Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер &gt;&gt;"Ни одна страна, ни одна нация не должна говорить: "Мы отвечаем за весь мир". И не должна она говорить, что наша политика – это образец для всех остальных, которому нужно следовать. Лучше убедитесь, что это достойный пример. У нас дома тоже много проблем. Лучше бы мы больше уделяли времени внутренним проблемам, чем рассказывали всем остальным, как им жить", – заключил американец.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров Эксперт оценил шансы Запада создать террористическое подполье в Крыму
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сша, скотт риттер, мнения, политика, россия, в мире, севастополь, крым
Американский военный эксперт предрек будущее США

Риттер: будущее США в многополярном мире, Америка должна искать свое место рядом с Россией

21:43 22.05.2023
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкФлаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии
Флаг Соединённых Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости . Станислав Савельев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Мир сегодня движется в сторону многополярности, и дни гегемонии Америки сочтены. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения" в Севастополе.
По его словам, сегодня не должен стоять вопрос, как Америка повлияет на будущее России, поскольку ведущая роль в построении нового мира сегодня как раз у России, а также Китая и ряда других стран.
"Дни гегемонии Америки сочтены. Мир сегодня движется в сторону многополярности. И лучше спросить, что будет нужно сделать Америке, чтобы присоединиться к России в этом новом многополярном мире", – сказал Риттер.
Он подчеркнул, что говорит это "как патриот своей страны", который не хочет, чтобы с ней случилось что-то плохое. Однако плохое уже происходит, и оно внутри Америки, которой следует больше внимания уделять решению собственных проблем, а не учить других жить.
Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер >>
"Ни одна страна, ни одна нация не должна говорить: "Мы отвечаем за весь мир". И не должна она говорить, что наша политика – это образец для всех остальных, которому нужно следовать. Лучше убедитесь, что это достойный пример. У нас дома тоже много проблем. Лучше бы мы больше уделяли времени внутренним проблемам, чем рассказывали всем остальным, как им жить", – заключил американец.
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21:58Главные новости Крыма: 22 мая
21:43Американский военный эксперт предрек будущее США
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