https://crimea.ria.ru/20230522/amerikanskiy-voennyy-ekspert-predrek-buduschee-ssha-1128891940.html

Американский военный эксперт предрек будущее США

Американский военный эксперт предрек будущее США - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Американский военный эксперт предрек будущее США

Мир сегодня движется в сторону многополярности, и дни гегемонии Америки сочтены. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T21:43

2023-05-22T21:43

2023-05-22T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Мир сегодня движется в сторону многополярности, и дни гегемонии Америки сочтены. Об этом заявил экс-офицер разведки морской пехоты США, военный эксперт Скотт Риттер на презентации своей книги "Гонка разоружения" в Севастополе.По его словам, сегодня не должен стоять вопрос, как Америка повлияет на будущее России, поскольку ведущая роль в построении нового мира сегодня как раз у России, а также Китая и ряда других стран.Он подчеркнул, что говорит это "как патриот своей страны", который не хочет, чтобы с ней случилось что-то плохое. Однако плохое уже происходит, и оно внутри Америки, которой следует больше внимания уделять решению собственных проблем, а не учить других жить.Америка непременно предаст Украину – экс-разведчик США Риттер >>"Ни одна страна, ни одна нация не должна говорить: "Мы отвечаем за весь мир". И не должна она говорить, что наша политика – это образец для всех остальных, которому нужно следовать. Лучше убедитесь, что это достойный пример. У нас дома тоже много проблем. Лучше бы мы больше уделяли времени внутренним проблемам, чем рассказывали всем остальным, как им жить", – заключил американец.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров Эксперт оценил шансы Запада создать террористическое подполье в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, скотт риттер, мнения, политика, россия, в мире, севастополь, крым