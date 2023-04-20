https://crimea.ria.ru/20230420/ekspert-otsenil-shansy-zapada-sozdat-terroristicheskoe-podpole-v-krymu-1128290826.html

Эксперт оценил шансы Запада создать террористическое подполье в Крыму

Эксперт оценил шансы Запада создать террористическое подполье в Крыму - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Эксперт оценил шансы Запада создать террористическое подполье в Крыму

Российские силовые структуры в Крыму работают эффективно, все попытки Запада создать на полуострове террористическое подполье и разжечь межнациональный конфликт РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T20:38

2023-04-20T20:38

2023-04-20T20:38

радио "спутник в крыму"

турция

реджеп тайип эрдоган

политика

крым

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антитеррор

общество

мнения

радик амиров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Российские силовые структуры в Крыму работают эффективно, все попытки Запада создать на полуострове террористическое подполье и разжечь межнациональный конфликт обречены на провал. Такое мнение высказал главный редактор журнала "Национальная оборона", военный и политический эксперт Игорь Коротченко в эфире программы Радика Амирова "Исламский фактор Крыма" на радио "Спутник в Крыму".Запад пытается раскачать ситуацию в КрымуЭксперт выразил уверенность, что все граждане России независимо от национальности, которые проживают в Крыму, сделали свой исторический выбор, и у отщепенцев из экстремистских организаций, которые уехали и Крыма и встали на путь борьбы с РФ с целью заработать, не получится раскачать ситуацию на полуострове.Оценивая влияние Турции на ситуацию в Крыму, аналитик отметил, что Анкара является партнером Москвы по целому ряду проектов, при этом президентов двух стран связывают уважительные и дружеские отношения.По мнению Коротченко, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не будет использовать крымско-татарский фактор в политической борьбе в преддверие выборов.Выборы в Турции14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Второй тур, если ни один из кандидатов не сможет набрать более 50% голосов, пройдет 28 мая.Как полагают многие эксперты, Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно последним социологическим опросам, за действующего президента готовы проголосовать около 47% избирателей, Кылычдароглу поддерживают порядка 42% опрошенных.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – экспертПроигрыш Эрдогана на выборах усилит напряженность вокруг Крыма – эксперт"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции

турция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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