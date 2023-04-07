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"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции
"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции - РИА Новости Крым, 07.04.2023
"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции
Главу МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции спросили о том, кого поддерживает Москва на выборах в Турции. Дипломат посоветовал адресовать подобные... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T13:52
2023-04-07T13:52
турция
реджеп тайип эрдоган
новости
сергей лавров
россия
кемаль кылычдароглу
выборы
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Главу МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции спросили о том, кого поддерживает Москва на выборах в Турции. Дипломат посоветовал адресовать подобные вопросы представителям США, отметив, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия "никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний"."Мы всегда уважаем законодательство тех стран, которые осуществляют эти демократические процедуры в соответствии с принципами открытости и приглашают наблюдателей", - сказал Лавров.Он также отметил, что Турция уже неоднократно доказывала свою способность организовать свободные и демократичные выборы.Выборы в Турции14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Как полагают многие эксперты, Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно последним социологическим опросам, за действующего президента готовы проголосовать около 47% избирателей, Кылычдароглу поддерживают порядка 42% опрошенных.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган выдвинут кандидатом в президенты Турции на предстоящих выборахОт исхода выборов в Турции зависит безопасность Крыма – политологКак землетрясение в Турции повлияет на политическую судьбу Эрдогана
https://crimea.ria.ru/20230214/kak-zemletryasenie-v-turtsii-povliyaet-na-politicheskuyu-sudbu-erdogana-1126974601.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, новости, сергей лавров, россия, кемаль кылычдароглу, выборы, политика, в мире
"С кем-то спутали": Лавров иронично ответил на вопрос о выборах в Турции

Кого поддерживает РФ на выборах в Турции: Лавров иронично ответил на вопрос журналиста

13:52 07.04.2023
 
© РИА Новости . Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Турцию - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости . Валерий Шарифулин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Главу МИД России Сергея Лаврова на пресс-конференции спросили о том, кого поддерживает Москва на выборах в Турции. Дипломат посоветовал адресовать подобные вопросы представителям США, отметив, что Россия никогда не вмешивается во внутренние дела других стран.
"Вы не с кем меня не спутали? Я вам советую посещать пресс-конференции, где американские представители выступают, и вот эти вопросы можно им задавать", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на просьбу прокомментировать стартовавшую в Турции предвыборную кампанию и на вопрос, кого поддерживает Москва.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия "никогда не вмешивается ни во внутренние дела, ни даже в дискуссии, которые разворачиваются в той или иной стране накануне предвыборных кампаний".
"Мы всегда уважаем законодательство тех стран, которые осуществляют эти демократические процедуры в соответствии с принципами открытости и приглашают наблюдателей", - сказал Лавров.
Он также отметил, что Турция уже неоднократно доказывала свою способность организовать свободные и демократичные выборы.
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Выборы в Турции

14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выдвинут единым кандидатом от "Республиканского альянса" в качестве кандидата в президенты. Главным его соперником является лидер Народно-республиканской партии (НРП) 74-летний Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок "Народный альянс". Как полагают многие эксперты, Кылычдароглу активно поддерживается Западом, в первую очередь США. Основные положения его программы заключаются в борьбе с коррупцией и "кумовством" в турецкой власти, возвращению к парламентской республике и урезанию полномочий президента, переориентации внешней политики Анкары на Запад и отказ от финансово-экономической политики Эрдогана.
Политологи считают, что у Кылычдароглу есть хорошие шансы одержать победу, в особенности в свете недавнего разрушительного землетрясения в стране, унесшего жизни более 50 тысяч человек и нанесшего ущерб экономике страны более чем на 80 млрд долларов.
Тем не менее, большинство экспертов прогнозируют, что победу с небольшим отрывом одержит действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно последним социологическим опросам, за действующего президента готовы проголосовать около 47% избирателей, Кылычдароглу поддерживают порядка 42% опрошенных.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганНовостиСергей ЛавровРоссияКемаль КылычдароглуВыборыПолитикаВ мире
 
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