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Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева
Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева
Украина нужна Вашингтону только из-за природных ресурсов, причем без самих украинцев, поэтому война Запада с Россией идет до последнего украинца. Такое мнение... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T12:36
2023-05-04T12:36
2023-05-04T12:36
николай патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Украина нужна Вашингтону только из-за природных ресурсов, причем без самих украинцев, поэтому война Запада с Россией идет до последнего украинца. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Украина без украинцевОн напомнил, что три десятилетия потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое и подчеркнул, что сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца, "при этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит"."Ослабление" РоссииПатрушев также подчеркнул, что с распадом СССР Вашингтон и Лондон решили, что имеют шанс создать однополярный мир и не отказываются от этой идеи до сих пор. Также, как в прошлом коллективный Запад финансировал гитлеровскую Германию, сегодня западные страны финансируют украинских неонацистов и обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории России, рассчитывая внушить страх населению страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и СШАЕвросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕС
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николай патрушев, совет безопасности рф, россия, украина, сша, политика, мнения, новости
Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева
Патрушев: сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Украина нужна Вашингтону только из-за природных ресурсов, причем без самих украинцев, поэтому война Запада с Россией идет до последнего украинца. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Украина без украинцев
"Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений", - заявил Патрушев в интервью "Известиям".
Он напомнил, что три десятилетия потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое и подчеркнул, что сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца, "при этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит".
"Ослабление" России
Патрушев также подчеркнул, что с распадом СССР Вашингтон и Лондон решили, что имеют шанс создать однополярный мир и не отказываются от этой идеи до сих пор. Также, как в прошлом коллективный Запад финансировал гитлеровскую Германию, сегодня западные страны финансируют украинских неонацистов и обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории России, рассчитывая внушить страх населению страны.
"Радикальным способом изменения мироустройства на Западе считают уничтожение России либо ее ослабление до третьесортной страны под внешним управлением. Однако их желания не учитывают мощь нашего государства и волю российского народа к независимости", - заявил секретарь Совбеза.
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