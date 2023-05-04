https://crimea.ria.ru/20230504/zachem-ssha-ochischayut-ukrainu-ot-ukraintsev---zhestkoe-zayavlenie-patrusheva-1128528791.html

Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева

Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева

Украина нужна Вашингтону только из-за природных ресурсов, причем без самих украинцев, поэтому война Запада с Россией идет до последнего украинца. Такое мнение... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T12:36

2023-05-04T12:36

2023-05-04T12:36

николай патрушев

совет безопасности рф

россия

украина

сша

политика

мнения

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Украина нужна Вашингтону только из-за природных ресурсов, причем без самих украинцев, поэтому война Запада с Россией идет до последнего украинца. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Украина без украинцевОн напомнил, что три десятилетия потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое и подчеркнул, что сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца, "при этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит"."Ослабление" РоссииПатрушев также подчеркнул, что с распадом СССР Вашингтон и Лондон решили, что имеют шанс создать однополярный мир и не отказываются от этой идеи до сих пор. Также, как в прошлом коллективный Запад финансировал гитлеровскую Германию, сегодня западные страны финансируют украинских неонацистов и обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории России, рассчитывая внушить страх населению страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и СШАЕвросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕС

https://crimea.ria.ru/20230503/razdel-ukrainy-politolog-otsenil-veroyatnost-1128514047.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай патрушев, совет безопасности рф, россия, украина, сша, политика, мнения, новости