Рейтинг@Mail.ru
Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230504/zachem-ssha-ochischayut-ukrainu-ot-ukraintsev---zhestkoe-zayavlenie-patrusheva-1128528791.html
Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева
Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева
Украина нужна Вашингтону только из-за природных ресурсов, причем без самих украинцев, поэтому война Запада с Россией идет до последнего украинца. Такое мнение... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T12:36
2023-05-04T12:36
николай патрушев
совет безопасности рф
россия
украина
сша
политика
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127836890_0:10:3234:1829_1920x0_80_0_0_ca014dc3ed06c15af015e982c0823e34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Украина нужна Вашингтону только из-за природных ресурсов, причем без самих украинцев, поэтому война Запада с Россией идет до последнего украинца. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Украина без украинцевОн напомнил, что три десятилетия потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое и подчеркнул, что сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца, "при этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит"."Ослабление" РоссииПатрушев также подчеркнул, что с распадом СССР Вашингтон и Лондон решили, что имеют шанс создать однополярный мир и не отказываются от этой идеи до сих пор. Также, как в прошлом коллективный Запад финансировал гитлеровскую Германию, сегодня западные страны финансируют украинских неонацистов и обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории России, рассчитывая внушить страх населению страны.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и СШАЕвросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕС
https://crimea.ria.ru/20230503/razdel-ukrainy-politolog-otsenil-veroyatnost-1128514047.html
россия
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127836890_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd841bc6ac3006431d9475acbf7c9705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай патрушев, совет безопасности рф, россия, украина, сша, политика, мнения, новости
Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева

Патрушев: сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит

12:36 04.05.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Украина нужна Вашингтону только из-за природных ресурсов, причем без самих украинцев, поэтому война Запада с Россией идет до последнего украинца. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Украина без украинцев

"Украина требуется американцам только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения. Следуя такой неонацистской линии, Вашингтон уже превратил ее в территорию, которую миллионы людей массово покидают, стремясь найти за границей защиту от социально-экономических проблем и профашистских притеснений", - заявил Патрушев в интервью "Известиям".

Он напомнил, что три десятилетия потрясений, организованных на Украине Вашингтоном, привели к сокращению населения вдвое и подчеркнул, что сегодня Белый дом с легкостью идет на продолжение войны с Россией до последнего украинца, "при этом сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит".

"Ослабление" России

Патрушев также подчеркнул, что с распадом СССР Вашингтон и Лондон решили, что имеют шанс создать однополярный мир и не отказываются от этой идеи до сих пор. Также, как в прошлом коллективный Запад финансировал гитлеровскую Германию, сегодня западные страны финансируют украинских неонацистов и обучают террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории России, рассчитывая внушить страх населению страны.
"Радикальным способом изменения мироустройства на Западе считают уничтожение России либо ее ослабление до третьесортной страны под внешним управлением. Однако их желания не учитывают мощь нашего государства и волю российского народа к независимости", - заявил секретарь Совбеза.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"
Глубокий кризис и деградация – Путин оценил отношения России и США
Евросоюз виноват сам – Лавров о смене взглядов России на ЕС
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Вчера, 18:59Радио "Спутник в Крыму"
Раздел Украины: политолог оценил вероятность
Николай ПатрушевСовет безопасности РФРоссияУкраинаСШАПолитикаМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08"Укрэнерго" сообщила о повреждениях энергосистемы в семи регионах
13:38В Госдуме предложили ввести мораторий на беспилотники
13:27Стресс преодолен: что в Крыму с водными запасами
13:14Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль
13:03Как идет строительство трассы в обход Симферополя - ВИДЕО 1:02
12:56Кто стоит за атакой Украины на Кремль
12:52Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль
12:36Зачем США очищают Украину от украинцев - жесткое заявление Патрушева
12:23Аксенов объявил выговор двум министрам за незнание "серых зон"
12:15Три человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе Крыма
12:02Электрички из Геническа в Крым: график, цена билетов и льготы 1:40
11:51В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19
11:45В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку
11:31Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламы
11:19Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги
11:12Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский
11:01"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
10:41За все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова
10:33Южный берег Крыма утром остался без света
10:14Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника
Лента новостейМолния