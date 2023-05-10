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США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров - РИА Новости Крым, 10.05.2023
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США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров
США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров - РИА Новости Крым, 10.05.2023
США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров
По данным Москвы, США приступили к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T11:57
2023-05-10T11:57
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сирия
турция
сша
политика
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. По данным Москвы, США приступили к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство")*, чтобы дестабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, эту проблему недавно обсуждали "наши военные коллеги", которые договорились "о схеме совместных действий на этом направлении".В ходе встречи Лавров также предложил подготовить проект дорожной карты нормализации отношений Дамаска и Анкары к следующей встрече глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана."Если вы не возражаете против такой методологии, то оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств", - сказал он.В этом документе, по словам министра, следует заложить целый ряд принципов, в том числе неизменную приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости и единству всех стран-участниц встречи целям и принципам Устава ООН.Также представляется важным обсудить вопрос восстановления прерванных транспортно-логистических связей между Турцией и Сирией и возобновления торгово-экономического взаимодействия между двумя странами без каких-либо барьеров, добавил Лавров.Глава внешнеполитического ведомства также констатировал, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом.В декабре 2022 года в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с ЭрдоганомЧем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), сирия, турция, сша, политика, в мире, россия, иран, внешняя политика, новости
США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров

Лавров: есть данные, что США создают "Армии свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ*

11:57 10.05.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
Встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. По данным Москвы, США приступили к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство")*, чтобы дестабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ* и других террористических организаций. Цель очевидна - использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране", - сказал Лавров в ходе встрече с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.
По словам министра, эту проблему недавно обсуждали "наши военные коллеги", которые договорились "о схеме совместных действий на этом направлении".
В ходе встречи Лавров также предложил подготовить проект дорожной карты нормализации отношений Дамаска и Анкары к следующей встрече глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана.
"Если вы не возражаете против такой методологии, то оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств", - сказал он.
В этом документе, по словам министра, следует заложить целый ряд принципов, в том числе неизменную приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости и единству всех стран-участниц встречи целям и принципам Устава ООН.
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Также представляется важным обсудить вопрос восстановления прерванных транспортно-логистических связей между Турцией и Сирией и возобновления торгово-экономического взаимодействия между двумя странами без каких-либо барьеров, добавил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства также констатировал, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом.
В декабре 2022 года в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)СирияТурцияСШАПолитикаВ миреРоссияИранВнешняя политикаНовости
 
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