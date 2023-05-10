https://crimea.ria.ru/20230510/ssha-sozdayut-armiyu-svobodnoy-sirii-s-uchastiem-boevikov-igil--lavrov----1128634101.html

США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров

США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров - РИА Новости Крым, 10.05.2023

США создают "Армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ* – Лавров

По данным Москвы, США приступили к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T11:57

2023-05-10T11:57

2023-05-10T11:57

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сирия

турция

сша

политика

в мире

россия

иран

внешняя политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. По данным Москвы, США приступили к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство")*, чтобы дестабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.По словам министра, эту проблему недавно обсуждали "наши военные коллеги", которые договорились "о схеме совместных действий на этом направлении".В ходе встречи Лавров также предложил подготовить проект дорожной карты нормализации отношений Дамаска и Анкары к следующей встрече глав МИД РФ, Сирии, Турции и Ирана."Если вы не возражаете против такой методологии, то оптимальным результатом нашего сегодняшнего общения могла бы стать договоренность поручить экспертам подготовить к следующей министерской встрече проект дорожной карты сирийско-турецкой нормализации, который затем будет доложен главам наших государств", - сказал он.В этом документе, по словам министра, следует заложить целый ряд принципов, в том числе неизменную приверженность суверенитету, территориальной целостности, независимости и единству всех стран-участниц встречи целям и принципам Устава ООН.Также представляется важным обсудить вопрос восстановления прерванных транспортно-логистических связей между Турцией и Сирией и возобновления торгово-экономического взаимодействия между двумя странами без каких-либо барьеров, добавил Лавров.Глава внешнеполитического ведомства также констатировал, что запуск процесса сирийско-турецкой нормализации оказывает заметное позитивное влияние не только на ситуацию вокруг Сирии, но и на общую атмосферу в регионе Ближнего Востока в целом.В декабре 2022 года в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ, заговорили о возможности постепенной нормализации.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*Зерновая сделка, газ и Сирия: о чем говорили Путин с ЭрдоганомЧем России грозит поражение Эрдогана на выборах в Турции – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230324/ssha-nanesli-aviaudary-po-iranskomu-voennomu-korpusu-v-sirii-1127742937.html

сирия

турция

сша

россия

иран

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), сирия, турция, сша, политика, в мире, россия, иран, внешняя политика, новости