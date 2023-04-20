https://crimea.ria.ru/20230420/fsb-predotvratilo-terakt-v-minvodakh---zaderzhan-storonnik-igil-1128290269.html

ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*

ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ* - РИА Новости Крым, 20.04.2023

ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*

В Минводах задержан сторонник ИГИЛ*, который готовился к совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T20:03

2023-04-20T20:03

2023-04-20T20:56

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

минеральные воды (минводы)

новости

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Минводах задержан сторонник ИГИЛ*, который готовился к совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Как сообщили силовики, в ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке.На кадрах оперативной видеосъемки, которую распространили силовики, злоумышленник признается, что оказался в руках силовиков, когда оценивал обстановку на местности перед терактом.Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ранее ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергетики в Керчи – задержан украинский агент. * Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмыЖителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и терактуНакрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста

минеральные воды (минводы)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, минеральные воды (минводы), новости, общество, россия