https://crimea.ria.ru/20230420/fsb-predotvratilo-terakt-v-minvodakh---zaderzhan-storonnik-igil-1128290269.html
ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*
ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ* - РИА Новости Крым, 20.04.2023
ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*
В Минводах задержан сторонник ИГИЛ*, который готовился к совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T20:03
2023-04-20T20:03
2023-04-20T20:56
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
происшествия
минеральные воды (минводы)
новости
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_76371b543e932513a229ba3a1e66cd9d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Минводах задержан сторонник ИГИЛ*, который готовился к совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Как сообщили силовики, в ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке.На кадрах оперативной видеосъемки, которую распространили силовики, злоумышленник признается, что оказался в руках силовиков, когда оценивал обстановку на местности перед терактом.Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ранее ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергетики в Керчи – задержан украинский агент. * Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмыЖителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и терактуНакрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста
минеральные воды (минводы)
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902850_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_be5e02cbaaa7a75e0dd9ae54ab86467c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, минеральные воды (минводы), новости, общество, россия
ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*
ФСБ: Сторонника ИГ* взяли в Минводах во время оценки обстановки перед терактом
20:03 20.04.2023 (обновлено: 20:56 20.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Минводах задержан сторонник ИГИЛ*, который готовился к совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Как сообщили силовики, в ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке.
На кадрах оперативной видеосъемки, которую распространили силовики, злоумышленник признается, что оказался в руках силовиков, когда оценивал обстановку на местности перед терактом.
"Я вступил в "Исламское государство"* и по указанию амира должен был совершить теракт, взрыв. В дальнейшем начал закупать определенные компоненты для этого и пошел смотреть обстановку. И в этот момент, когда смотрел обстановку, я был задержан сотрудниками ФСБ", - признается на видео задержанный.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ранее ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергетики в Керчи
– задержан украинский агент.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Читайте также на РИА Новости Крым: