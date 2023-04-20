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ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ* - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*
ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ* - РИА Новости Крым, 20.04.2023
ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*
В Минводах задержан сторонник ИГИЛ*, который готовился к совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Минводах задержан сторонник ИГИЛ*, который готовился к совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Как сообщили силовики, в ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке.На кадрах оперативной видеосъемки, которую распространили силовики, злоумышленник признается, что оказался в руках силовиков, когда оценивал обстановку на местности перед терактом.Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ранее ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергетики в Керчи – задержан украинский агент. * Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмыЖителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и терактуНакрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста
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Новости
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, минеральные воды (минводы), новости, общество, россия
ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*

ФСБ: Сторонника ИГ* взяли в Минводах во время оценки обстановки перед терактом

20:03 20.04.2023 (обновлено: 20:56 20.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Минводах задержан сторонник ИГИЛ*, который готовился к совершению теракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Как сообщили силовики, в ходе обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные для изготовления самодельного взрывного устройства, средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* на Ближнем Востоке.
На кадрах оперативной видеосъемки, которую распространили силовики, злоумышленник признается, что оказался в руках силовиков, когда оценивал обстановку на местности перед терактом.
"Я вступил в "Исламское государство"* и по указанию амира должен был совершить теракт, взрыв. В дальнейшем начал закупать определенные компоненты для этого и пошел смотреть обстановку. И в этот момент, когда смотрел обстановку, я был задержан сотрудниками ФСБ", - признается на видео задержанный.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Ранее ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергетики в Керчи – задержан украинский агент.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ПроисшествияМинеральные воды (Минводы)НовостиОбществоРоссия
 
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