https://crimea.ria.ru/20230419/v-kerchi-predotvratili-diversiyu-na-obekte-energetiki-1128254453.html
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики - РИА Новости Крым, 19.04.2023
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
Диверсия на объекте энергосистемы предотвращена в Керчи. Задержан украинский агент, сообщает ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T09:48
2023-04-19T09:48
2023-04-19T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Диверсия на объекте энергосистемы предотвращена в Керчи. Задержан украинский агент, сообщает ФСБ РФ.Силовики изъяли по месту жительства задержанного самодельное взрывное устройство и средства связи. В них обнаружена переписка с представителями украинских спецслужб, которые координировали действия злоумышленника. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии и незаконном приобретении, сбыте и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанный арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.Ранее в Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территорияхПутин заявил о западном следе в терактах на новых российских территорияхУчастие в нацбатах хотят признать преступлением без срока давности
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В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергетики в Керчи – задержан украинский агент
09:48 19.04.2023 (обновлено: 09:59 19.04.2023)