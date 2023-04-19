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В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики - РИА Новости Крым, 19.04.2023
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики
Диверсия на объекте энергосистемы предотвращена в Керчи. Задержан украинский агент, сообщает ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T09:48
2023-04-19T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Диверсия на объекте энергосистемы предотвращена в Керчи. Задержан украинский агент, сообщает ФСБ РФ.Силовики изъяли по месту жительства задержанного самодельное взрывное устройство и средства связи. В них обнаружена переписка с представителями украинских спецслужб, которые координировали действия злоумышленника. Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии и незаконном приобретении, сбыте и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанный арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.Ранее в Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территорияхПутин заявил о западном следе в терактах на новых российских территорияхУчастие в нацбатах хотят признать преступлением без срока давности
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крым, керчь, диверсанты, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, общество, энергосистема крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма
В Керчи предотвратили диверсию на объекте энергетики

ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергетики в Керчи – задержан украинский агент

09:48 19.04.2023 (обновлено: 09:59 19.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Диверсия на объекте энергосистемы предотвращена в Керчи. Задержан украинский агент, сообщает ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Керчи Республики Крым предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения", - говорится в сообщении.
Силовики изъяли по месту жительства задержанного самодельное взрывное устройство и средства связи. В них обнаружена переписка с представителями украинских спецслужб, которые координировали действия злоумышленника.
Пункт пропуска Армянск - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября 2022, 19:17Радио "Спутник в Крыму"
Зона особого внимания: эксперт об интересе украинских диверсантов к Крыму
Возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к диверсии и незаконном приобретении, сбыте и ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Задержанный арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.
Ранее в Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы.
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