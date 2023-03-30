https://crimea.ria.ru/20230330/uchastie-v-natsbatakh-khotyat-priznat-prestupleniem-bez-sroka-davnosti-1127864813.html

Участие в нацбатах хотят признать преступлением без срока давности

Участие в нацбатах хотят признать преступлением без срока давности - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Участие в нацбатах хотят признать преступлением без срока давности

Участники нацбатальонов Украины – садисты и убийцы с паталогической ненавистью к русским, преступления которых не должны иметь срока давности. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T12:02

2023-03-30T12:02

2023-03-30T12:02

дмитрий белик

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Участники нацбатальонов Украины – садисты и убийцы с паталогической ненавистью к русским, преступления которых не должны иметь срока давности. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, подчеркнув, что соответствующие изменения в законодательстве РФ должны появиться как можно скорее.По мнению Белика, возникновение на Украине националистического режима – результат гуманности к "этим нелюдям" советской власти.А значит, проявлять гуманность к таким людям сегодня – непозволительная ошибка, так как в нацбаты добровольно вступают "убийцы и садисты с патологической ненавистью ко всему русскому", и "когда конфликт закончится, нацисты никуда не исчезнут"."Они будут жить среди нас, надеяться на нашу доброту, устраивать диверсии и вербовать сторонников", – сказал Белик.Поэтому принятие закона, который сделает их преступниками на все времена – превентивная мера для безопасности будущего России, уверен он."Участие в националистических батальонах Украины должно стать преступлением без срока давности по российским законам. Нужно сейчас позаботиться о будущих поколениях россиян и оградить их от влияния этих нелюдей", – заключил парламентарий.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата – видео Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – Следком В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов

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дмитрий белик, севастополь, государственная дума рф, украина, политика, общество, закон и право, новости