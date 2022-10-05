https://crimea.ria.ru/20221005/pytochnuyu-tyurmu-natsbata-aydar-obnaruzhili-v-lnr--sledkom-1124723304.html

Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – Следком

Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – Следком - РИА Новости Крым, 05.10.2022

Пыточную тюрьму нацбата "Айдар" обнаружили в ЛНР – Следком

Бывший мясоперерабатывающий цех в районе села Половинкино Старобельского района ЛНР был переоборудован украинским нацбатальоном "Айдар" под пыточную тюрьму – ее РИА Новости Крым, 05.10.2022

2022-10-05T13:08

2022-10-05T13:08

2022-10-05T13:08

луганская народная республика (лнр)

украина

ск рф (следственный комитет российской федерации)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Бывший мясоперерабатывающий цех в районе села Половинкино Старобельского района ЛНР был переоборудован украинским нацбатальоном "Айдар" под пыточную тюрьму – ее обнаружили российские следователи, работая на освобожденной территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию СК РФ."Обнаружена база украинского националистического батальона "Айдар", которая была переоборудована в пыточную тюрьму, обустроенную в бывшем мясоперерабатывающем цеху", – говорится в сообщении.Отмечается, что территорию базы националисты обнесли бетонным забором с колючей проволокой, а в самом цеху, в бывших коптильнях, оборудовали камеры.Целью боевиков, среди прочего, было получение выкупов за узников от их родственников, уточнили в СК.Ведется следствие и оперативная работа по установлению лиц, содержавшихся в этой тюрьме, а также боевиков нацбатальона "Айдар", причастных к похищениям и пыткам здесь людей.Ранее СК начала расследование фактов жестоких пыток военнослужащих РФ в украинском плену, где их истязали хирурги во время перевязок и дознователи на допросах.

https://crimea.ria.ru/20220313/boeviki-aydara-derzhali-300-zalozhnikov-v-monastyre-1122654731.html

луганская народная республика (лнр)

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), украина, ск рф (следственный комитет российской федерации), всу (вооруженные силы украины)