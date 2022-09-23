https://crimea.ria.ru/20220923/v-dnr-i-zaporozhe-unichtozheny-okolo-300-naemnikov-i-boevikov-natsbatalonov-1124601260.html

В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов

В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов - РИА Новости Крым, 23.09.2022

В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов

Ударами ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T14:09

2022-09-23T14:09

2022-09-23T14:17

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ударами ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в Запорожье в результате ударов высокоточным оружием по местам дислокации боевиков нацбатальонов "Днепр", "Скиф" и "Гепард", а также тактической группы "Чайка" уничтожено свыше 190 человек и 12 единиц техники противника.Существенные потери ВСУ понесли и на других направлениях. Так, ударом ВКС РФ по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР уничтожено свыше 220 человек личного состава противника. Потери по итогу поражения пунктов дислокации двух украинских бригад в Николаевской области составили 130 человек.Накануне в Минобороны сообщили о сотнях уничтоженных боевиков в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республике.

https://crimea.ria.ru/20220923/oboronnye-raskhody-rf-vyrastut-na-tret---tsifry-1124596208.html

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2022

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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине