https://crimea.ria.ru/20220923/v-dnr-i-zaporozhe-unichtozheny-okolo-300-naemnikov-i-boevikov-natsbatalonov-1124601260.html
В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов
В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов
Ударами ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T14:09
2022-09-23T14:09
2022-09-23T14:17
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/18/1123942360_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_a6627fbdc6d6c8df8b7b0fbf24483361.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ударами ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в Запорожье в результате ударов высокоточным оружием по местам дислокации боевиков нацбатальонов "Днепр", "Скиф" и "Гепард", а также тактической группы "Чайка" уничтожено свыше 190 человек и 12 единиц техники противника.Существенные потери ВСУ понесли и на других направлениях. Так, ударом ВКС РФ по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР уничтожено свыше 220 человек личного состава противника. Потери по итогу поражения пунктов дислокации двух украинских бригад в Николаевской области составили 130 человек.Накануне в Минобороны сообщили о сотнях уничтоженных боевиков в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республике.
https://crimea.ria.ru/20220923/oboronnye-raskhody-rf-vyrastut-na-tret---tsifry-1124596208.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/18/1123942360_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_02cb14eed5ef5c135374a5e66f1fc15e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов
В ДНР и Запорожье уничтожены более 100 наемников и около 200 боевиков нацбатальонов
14:09 23.09.2022 (обновлено: 14:17 23.09.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ударами ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Запорожье в результате ударов высокоточным оружием по местам дислокации боевиков нацбатальонов "Днепр", "Скиф" и "Гепард", а также тактической группы "Чайка" уничтожено свыше 190 человек и 12 единиц техники противника.
Существенные потери ВСУ понесли и на других направлениях. Так, ударом ВКС РФ по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР уничтожено свыше 220 человек личного состава противника. Потери по итогу поражения пунктов дислокации двух украинских бригад в Николаевской области составили 130 человек.
Накануне в Минобороны сообщили
о сотнях уничтоженных боевиков в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республике.