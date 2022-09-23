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В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов
В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов
Ударами ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T14:09
2022-09-23T14:17
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ударами ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, в Запорожье в результате ударов высокоточным оружием по местам дислокации боевиков нацбатальонов "Днепр", "Скиф" и "Гепард", а также тактической группы "Чайка" уничтожено свыше 190 человек и 12 единиц техники противника.Существенные потери ВСУ понесли и на других направлениях. Так, ударом ВКС РФ по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР уничтожено свыше 220 человек личного состава противника. Потери по итогу поражения пунктов дислокации двух украинских бригад в Николаевской области составили 130 человек.Накануне в Минобороны сообщили о сотнях уничтоженных боевиков в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республике.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
В ДНР и Запорожье уничтожены около 300 наемников и боевиков нацбатальонов

В ДНР и Запорожье уничтожены более 100 наемников и около 200 боевиков нацбатальонов

14:09 23.09.2022 (обновлено: 14:17 23.09.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Ударами ВКС РФ на территории Донецкой Народной Республики уничтожено более 100 иностранных наемников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В районах города Славянск и населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наемников, уничтожено более 100 боевиков", – сообщили в ведомстве.
Кроме того, в Запорожье в результате ударов высокоточным оружием по местам дислокации боевиков нацбатальонов "Днепр", "Скиф" и "Гепард", а также тактической группы "Чайка" уничтожено свыше 190 человек и 12 единиц техники противника.
Существенные потери ВСУ понесли и на других направлениях. Так, ударом ВКС РФ по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска в ДНР уничтожено свыше 220 человек личного состава противника. Потери по итогу поражения пунктов дислокации двух украинских бригад в Николаевской области составили 130 человек.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
10:00
Оборонные расходы РФ вырастут на треть - цифры
Накануне в Минобороны сообщили о сотнях уничтоженных боевиков в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республике.
 
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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