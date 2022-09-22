https://crimea.ria.ru/20220922/schet-idet-na-sotni-v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124584972.html
Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
При ударах ВС России украинские войска потеряли более 350 военнослужащих и десятки боевых машин в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T12:38
2022-09-22T12:38
2022-09-22T12:38
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 350 военнослужащих и десятки боевых машин в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ."В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20-ти единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", – сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в четверг.Кроме того, при неудачной попытке форсирования реки Оскол в Харьковской области под огонь ВС РФ попали подразделения механизированной бригады.Вместе с тем более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам уничтожены в районе населенного пункта Севесрк Донецкой Народной Республики.В результате массированных огневых ударов по позициям украинской пехоты в районах населенных пунктов Херсонской области из строя вывели батальон пехотной бригады, остатки личного состава покинули район боевых действий.
https://crimea.ria.ru/20220921/rossiyskie-voennye-sbili-nad-donbassom-i-khersonschinoy-28-snaryadov-himars-1124576658.html
https://crimea.ria.ru/20220920/voennoplennyy-vsu-soldaty-dlya-kieva--pushechnoe-myaso--1124565277.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), новости
Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
В ходе СВО российские военные уничтожили более 350 боевиков ВСУ и наемников – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 350 военнослужащих и десятки боевых машин в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ.
"В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20-ти единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", – сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в четверг.
Кроме того, при неудачной попытке форсирования реки Оскол в Харьковской области под огонь ВС РФ попали подразделения механизированной бригады.
"Противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты", – констатировали в ведомстве и добавили, что в Запорожской области потери ВСУ составили до 150-ти боевиков и 19 единиц военной техники, в том числе наемников "Иностранного легиона".
Вместе с тем более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам уничтожены в районе населенного пункта Севесрк Донецкой Народной Республики.
В результате массированных огневых ударов по позициям украинской пехоты в районах населенных пунктов Херсонской области из строя вывели батальон пехотной бригады, остатки личного состава покинули район боевых действий.