https://crimea.ria.ru/20220922/schet-idet-na-sotni-v-minoborony-rf-ozvuchili-poteri-vsu-za-sutki-1124584972.html

Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки

Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки

При ударах ВС России украинские войска потеряли более 350 военнослужащих и десятки боевых машин в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T12:38

2022-09-22T12:38

2022-09-22T12:38

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 350 военнослужащих и десятки боевых машин в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ."В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20-ти единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS", – сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в четверг.Кроме того, при неудачной попытке форсирования реки Оскол в Харьковской области под огонь ВС РФ попали подразделения механизированной бригады.Вместе с тем более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам уничтожены в районе населенного пункта Севесрк Донецкой Народной Республики.В результате массированных огневых ударов по позициям украинской пехоты в районах населенных пунктов Херсонской области из строя вывели батальон пехотной бригады, остатки личного состава покинули район боевых действий.

https://crimea.ria.ru/20220921/rossiyskie-voennye-sbili-nad-donbassom-i-khersonschinoy-28-snaryadov-himars-1124576658.html

https://crimea.ria.ru/20220920/voennoplennyy-vsu-soldaty-dlya-kieva--pushechnoe-myaso--1124565277.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), новости