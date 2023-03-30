https://crimea.ria.ru/20230330/10-let-za-pozhar-i-popytku-podryva-v-krymu-vynesli-prigovor-diversantu-1127870290.html

10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту

10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту - РИА Новости Крым, 30.03.2023

10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту

В Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T14:09

2023-03-30T14:09

2023-03-30T14:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы. Об сообщает пресс-служба Верховного суда.Кроме того, крымчанин признан виновным в ряде других преступлений, в том числе и совершении диверсии на территории полуострова.Так, мужчина намеревался взорвать железнодорожные пути при помощи противотанковой мины, которую купил заранее.Диверсант был задержан спецслужбами.Уточняется, что подсудимый себя виновным считает лишь частично. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с выплатой штрафа в 70 000 рублей.По решению Верховного суда, первые 3 года установленного срока мужчина проведет в тюрьме, а 7 оставшихся – в колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Участие в нацбатах хотят признать преступлением без срока давностиВ Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дорогеК теракту на "СП" причастна арендовавшая судно украинская компания – СМИ

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