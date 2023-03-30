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10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту
10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту - РИА Новости Крым, 30.03.2023
10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту
В Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T14:09
2023-03-30T14:13
верховный суд крыма
происшествия
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы. Об сообщает пресс-служба Верховного суда.Кроме того, крымчанин признан виновным в ряде других преступлений, в том числе и совершении диверсии на территории полуострова.Так, мужчина намеревался взорвать железнодорожные пути при помощи противотанковой мины, которую купил заранее.Диверсант был задержан спецслужбами.Уточняется, что подсудимый себя виновным считает лишь частично. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с выплатой штрафа в 70 000 рублей.По решению Верховного суда, первые 3 года установленного срока мужчина проведет в тюрьме, а 7 оставшихся – в колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Участие в нацбатах хотят признать преступлением без срока давностиВ Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дорогеК теракту на "СП" причастна арендовавшая судно украинская компания – СМИ
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РИА Новости Крым
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верховный суд крыма, происшествия, диверсанты, крым, новости крыма, новости
10 лет за пожар и попытку подрыва: в Крыму вынесли приговор диверсанту

Верховный суд: крымчанин-диверсант получил 10 лет лишения свободы

14:09 30.03.2023 (обновлено: 14:13 30.03.2023)
 
© Фото: pixabay.comСуд
Суд
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. В Крыму вынесли приговор 39-летнему жителю села Пионерское, который устроил пожар в военном комиссариате и пытался взорвать железнодорожные пути, диверсанту назначено наказание в виде 10 лет тюрьмы. Об сообщает пресс-служба Верховного суда.
"Согласно приговору суда, житель Республики Крым, будучи против проведения специальной военной операции, в мае 2022 года совершил диверсию путем поджога военного комиссариата расположенного в городе Симферополь, с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности России", - говорится в сообщении
Кроме того, крымчанин признан виновным в ряде других преступлений, в том числе и совершении диверсии на территории полуострова.
Так, мужчина намеревался взорвать железнодорожные пути при помощи противотанковой мины, которую купил заранее.

"Подсудимый осуществил детальное фотографирование сооружения и объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного моста, с целью определения скрытого места закладки взрывного устройства", - уточнили в суде.

Диверсант был задержан спецслужбами.
Уточняется, что подсудимый себя виновным считает лишь частично. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с выплатой штрафа в 70 000 рублей.
По решению Верховного суда, первые 3 года установленного срока мужчина проведет в тюрьме, а 7 оставшихся – в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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