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В Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дороге - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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В Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дороге
В Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дороге - РИА Новости Крым, 20.03.2023
В Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дороге
В Саратове сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали двоих граждан по подозрению в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T12:18
2023-03-20T12:18
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
саратов
железная дорога
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Саратове сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали двоих граждан по подозрению в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях. Об этом сообщает Приволжское линейное управление МВД России на транспорте.В результате поджога выгорели приборы сигнализации, централизации и блокировки, но на движение составов происшествие не повлияло.Оперативники ФСБ и полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник. Суд заключил их под стражу. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дорогеВ новых регионах усиливают меры безопасности – что это значитВ Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ
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РИА Новости Крым
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происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), саратов, железная дорога, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
В Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дороге

В Саратове задержаны двое мужчин за поджог релейных шкафов на железнодорожных путях

12:18 20.03.2023
 
© Фото: pixabayНаручники
Наручники
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Саратове сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали двоих граждан по подозрению в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях. Об этом сообщает Приволжское линейное управление МВД России на транспорте.
"Вечером 16 марта в дежурную часть от работников Приволжской железной дороги поступило сообщение о том, что на перегоне "Зоринский – Трофимовский-2" Ленинского района Саратова горят два релейных шкафа, предназначенных для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров. Установлено, что имело место вмешательство посторонних лиц — был совершен поджог релейного шкафа", - говорится в сообщении.
В результате поджога выгорели приборы сигнализации, централизации и блокировки, но на движение составов происшествие не повлияло.
Оперативники ФСБ и полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник. Суд заключил их под стражу. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.
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ПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)СаратовЖелезная дорогаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
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