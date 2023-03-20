https://crimea.ria.ru/20230320/v-saratove-arestovali-podzhigateley-signalnoy-sistemy-na-zheleznoy-doroge-1127654166.html

В Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дороге

В Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дороге - РИА Новости Крым, 20.03.2023

В Саратове арестовали поджигателей сигнальной системы на железной дороге

В Саратове сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали двоих граждан по подозрению в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T12:18

2023-03-20T12:18

2023-03-20T12:18

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

саратов

железная дорога

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Саратове сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали двоих граждан по подозрению в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях. Об этом сообщает Приволжское линейное управление МВД России на транспорте.В результате поджога выгорели приборы сигнализации, централизации и блокировки, но на движение составов происшествие не повлияло.Оперативники ФСБ и полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались ранее неоднократно судимый 55-летний мужчина и его 42-летний сообщник. Суд заключил их под стражу. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала агента спецслужб Украины за диверсии на железной дорогеВ новых регионах усиливают меры безопасности – что это значитВ Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ

саратов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), саратов, железная дорога, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости