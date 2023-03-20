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В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ
В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ - РИА Новости Крым, 20.03.2023
В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ
В Симферополя неизвестные пытались повредить газопровод, их ищут. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T11:02
2023-03-20T11:13
симферополь
происшествия
газ
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Симферополя неизвестные пытались повредить газопровод, их ищут. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье в 21.30. По информации ряда Telegram-каналов, происшествие случилось в районе ул. Балаклавской. Небольшие повреждения получила труба, на месте осталась 70-сантиметровая воронка.Как сообщили РИА Новости Крым очевидцы, был громкий взрыв, у стоящей рядом машины разворотило прицеп. По их словам, оперативные службы приехали на место очень быстро. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет.Под Симферополем неизвестные повредили газопроводГранатометные разрывы в Севастополе – что происходитБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, происшествия, газ, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ

РИА Новости: в Симферополе неизвестные пытались повредить газопровод

11:02 20.03.2023 (обновлено: 11:13 20.03.2023)
 
© РИА Новости КрымСимферополь
Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Симферополя неизвестные пытались повредить газопровод, их ищут. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
"Произошла попытка повреждения газопровода (в Симферополе), устанавливаются лица, причастные к данному происшествию", - сообщил источник.
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье в 21.30.
По информации ряда Telegram-каналов, происшествие случилось в районе ул. Балаклавской. Небольшие повреждения получила труба, на месте осталась 70-сантиметровая воронка.
Как сообщили РИА Новости Крым очевидцы, был громкий взрыв, у стоящей рядом машины разворотило прицеп. По их словам, оперативные службы приехали на место очень быстро.
Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет.
Под Симферополем неизвестные повредили газопровод
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