https://crimea.ria.ru/20230320/v-simferopole-pytalis-povredit-gazoprovod---smi-1127653320.html

В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ

В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ - РИА Новости Крым, 20.03.2023

В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ

В Симферополя неизвестные пытались повредить газопровод, их ищут. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.03.2023

2023-03-20T11:02

2023-03-20T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Симферополя неизвестные пытались повредить газопровод, их ищут. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье в 21.30. По информации ряда Telegram-каналов, происшествие случилось в районе ул. Балаклавской. Небольшие повреждения получила труба, на месте осталась 70-сантиметровая воронка.Как сообщили РИА Новости Крым очевидцы, был громкий взрыв, у стоящей рядом машины разворотило прицеп. По их словам, оперативные службы приехали на место очень быстро. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет.Под Симферополем неизвестные повредили газопроводГранатометные разрывы в Севастополе – что происходитБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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