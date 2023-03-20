https://crimea.ria.ru/20230320/v-simferopole-pytalis-povredit-gazoprovod---smi-1127653320.html
В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ
В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ - РИА Новости Крым, 20.03.2023
В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ
В Симферополя неизвестные пытались повредить газопровод, их ищут. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T11:02
2023-03-20T11:02
2023-03-20T11:13
симферополь
происшествия
газ
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0a/1125800396_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_20d9d7e909d0db57868ea6ed183cccc4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Симферополя неизвестные пытались повредить газопровод, их ищут. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье в 21.30. По информации ряда Telegram-каналов, происшествие случилось в районе ул. Балаклавской. Небольшие повреждения получила труба, на месте осталась 70-сантиметровая воронка.Как сообщили РИА Новости Крым очевидцы, был громкий взрыв, у стоящей рядом машины разворотило прицеп. По их словам, оперативные службы приехали на место очень быстро. Официальных комментариев от правоохранительных органов на данный момент нет.Под Симферополем неизвестные повредили газопроводГранатометные разрывы в Севастополе – что происходитБеспилотник сбит в Сакском районе Крыма - Аксенов
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0a/1125800396_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3fb3a49686596046e36732b6f360f07f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, происшествия, газ, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
В Симферополе пытались повредить газопровод - СМИ
РИА Новости: в Симферополе неизвестные пытались повредить газопровод
11:02 20.03.2023 (обновлено: 11:13 20.03.2023)