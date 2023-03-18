https://crimea.ria.ru/20230318/razryvy-granatometov-v-sevastopole--chto-proiskhodit-1127623913.html

Разрывы гранатометов в Севастополе – что происходит

Разрывы гранатометов в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Разрывы гранатометов в Севастополе – что происходит

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причина звуков стрельбы и взрывов в городе – плановые учения военных. РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T09:50

2023-03-18T09:50

2023-03-18T09:50

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125769623_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_6dab4464f2675e0179db0582733b7ece.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причина звуков стрельбы и взрывов в городе – плановые учения военных.И уточнил, что "в городе все спокойно".На полигонах и рейде города регулярно проводятся учебные стрельбы вооруженных сил России. Глава города оперативно информирует граждан в целях сохранения спокойствия.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, например, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаАтака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбитаМассированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, новости крыма