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Разрывы гранатометов в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Разрывы гранатометов в Севастополе – что происходит
Разрывы гранатометов в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Разрывы гранатометов в Севастополе – что происходит
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причина звуков стрельбы и взрывов в городе – плановые учения военных. РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T09:50
2023-03-18T09:50
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причина звуков стрельбы и взрывов в городе – плановые учения военных.И уточнил, что "в городе все спокойно".На полигонах и рейде города регулярно проводятся учебные стрельбы вооруженных сил России. Глава города оперативно информирует граждан в целях сохранения спокойствия.В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, например, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем сбиты два беспилотникаАтака беспилотника на Балаклавскую ТЭС в Севастополе отбитаМассированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
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Новости
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, новости крыма
Разрывы гранатометов в Севастополе – что происходит

Развожаев: звуки стрельбы и взрывов в городе – плановые учения

09:50 18.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро на Графской пристани
Утро на Графской пристани - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причина звуков стрельбы и взрывов в городе – плановые учения военных.
"Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба, в том числе из гранатометов", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
И уточнил, что "в городе все спокойно".
На полигонах и рейде города регулярно проводятся учебные стрельбы вооруженных сил России. Глава города оперативно информирует граждан в целях сохранения спокойствия.
В Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности. Также по поручению президента Владимира Путина на полуострове и в других граничащих с Украиной территориях усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.
По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации число террористических атак со стороны Украины на объекты органов власти и военной инфраструктуры России значительно увеличилось. В связи с этим на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса усилят защиту.
После начала спецоперации над Севастополем системы ПВО регулярно уничтожают украинские беспилотники. Так, например, 16 января противник в очередной раз попытался атаковать объекты города сразу 10 дронами. Средства ПВО и Черноморский флот сбили все беспилотники над морем. Ни один объект в городе и акватории не пострадал.
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Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовостиНовости Крыма
 
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