https://crimea.ria.ru/20230419/v-krymu-ekstremist-poluchil-chetyre-goda-tyurmy-1128269240.html
В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы - РИА Новости Крым, 19.04.2023
В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
Член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорен судом к заключению за пропаганду и скрытую... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T19:08
2023-04-19T19:08
2023-04-19T19:22
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
южный окружной военный суд
происшествия
закон и право
новости крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_5a239afa076847eb23455cc5b4b8876b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорен судом к заключению за пропаганду и скрытую антиконституционную деятельность. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю."Южный военный окружной суд вынес приговор жителю Республики Крым, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что мужчина стал членом запрещенной в России организации в 2015 году. Он занимался пропагандистской работой, направленной на увеличение числа последователей преступной идеологии, а также вел скрытную антиконституционную деятельность для создания благоприятных условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.В августе прошлого года экстремист был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.Подсудимый признан виновным. Он приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые два года мужчина будет отбывать в тюрьме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии предотвратили теракт: ликвидирован вооруженный иностранецУчастник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годамСША завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ* Террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230208/verkhovnyy-sud-kryma-ostavil-pod-strazhey-uchastnikov-khizb-ut-takhrir-1126856587.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874848_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_66ec923c978a502ba89acf6155842513.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), южный окружной военный суд, происшествия, закон и право, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, общество
В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
ФСБ: в Крыму член крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* получил четыре года колонии
19:08 19.04.2023 (обновлено: 19:22 19.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорен судом к заключению за пропаганду и скрытую антиконституционную деятельность. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Южный военный окружной суд вынес приговор жителю Республики Крым, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что мужчина стал членом запрещенной в России организации в 2015 году. Он занимался пропагандистской работой, направленной на увеличение числа последователей преступной идеологии, а также вел скрытную антиконституционную деятельность для создания благоприятных условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.
В августе прошлого года экстремист был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.
"В ходе следствия задержанный признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке", - уточнили в ведомстве.
Подсудимый признан виновным. Он приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые два года мужчина будет отбывать в тюрьме.
Читайте также на РИА Новости Крым:
* Террористическая организация, запрещенная в РФ