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В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы - РИА Новости Крым, 19.04.2023
В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы
Член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорен судом к заключению за пропаганду и скрытую... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T19:08
2023-04-19T19:22
крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
южный окружной военный суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорен судом к заключению за пропаганду и скрытую антиконституционную деятельность. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю."Южный военный окружной суд вынес приговор жителю Республики Крым, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что мужчина стал членом запрещенной в России организации в 2015 году. Он занимался пропагандистской работой, направленной на увеличение числа последователей преступной идеологии, а также вел скрытную антиконституционную деятельность для создания благоприятных условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.В августе прошлого года экстремист был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.Подсудимый признан виновным. Он приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые два года мужчина будет отбывать в тюрьме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии предотвратили теракт: ликвидирован вооруженный иностранецУчастник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годамСША завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ* Террористическая организация, запрещенная в РФ
https://crimea.ria.ru/20230208/verkhovnyy-sud-kryma-ostavil-pod-strazhey-uchastnikov-khizb-ut-takhrir-1126856587.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), южный окружной военный суд, происшествия, закон и право, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, общество
В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы

ФСБ: в Крыму член крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* получил четыре года колонии

19:08 19.04.2023 (обновлено: 19:22 19.04.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорен судом к заключению за пропаганду и скрытую антиконституционную деятельность. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Южный военный окружной суд вынес приговор жителю Республики Крым, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что мужчина стал членом запрещенной в России организации в 2015 году. Он занимался пропагандистской работой, направленной на увеличение числа последователей преступной идеологии, а также вел скрытную антиконституционную деятельность для создания благоприятных условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 15:13
Верховный суд Крыма оставил под стражей участников "Хизб ут-Тахрир"*
В августе прошлого года экстремист был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.
"В ходе следствия задержанный признал свою вину и заключил досудебное соглашение с прокурором. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке", - уточнили в ведомстве.
Подсудимый признан виновным. Он приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые два года мужчина будет отбывать в тюрьме.
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* Террористическая организация, запрещенная в РФ
 
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