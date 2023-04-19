https://crimea.ria.ru/20230419/v-krymu-ekstremist-poluchil-chetyre-goda-tyurmy-1128269240.html

В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы

В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы - РИА Новости Крым, 19.04.2023

В Крыму экстремист получил четыре года тюрьмы

Член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорен судом к заключению за пропаганду и скрытую... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T19:08

2023-04-19T19:08

2023-04-19T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. Член крымской экстремистской ячейки "Партия исламского освобождения" – "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* приговорен судом к заключению за пропаганду и скрытую антиконституционную деятельность. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю."Южный военный окружной суд вынес приговор жителю Республики Крым, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что мужчина стал членом запрещенной в России организации в 2015 году. Он занимался пропагандистской работой, направленной на увеличение числа последователей преступной идеологии, а также вел скрытную антиконституционную деятельность для создания благоприятных условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.В августе прошлого года экстремист был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.Подсудимый признан виновным. Он приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые два года мужчина будет отбывать в тюрьме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белоруссии предотвратили теракт: ликвидирован вооруженный иностранецУчастник крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорен к 10,5 годамСША завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ* Террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20230208/verkhovnyy-sud-kryma-ostavil-pod-strazhey-uchastnikov-khizb-ut-takhrir-1126856587.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), южный окружной военный суд, происшествия, закон и право, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, общество