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США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ - РИА Новости Крым, 13.02.2023
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США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ
США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ - РИА Новости Крым, 13.02.2023
США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ
Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируют перенаправить в Россию и другие страны СНГ для совершения... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T11:25
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служба внешней разведки (свр)
россия
безопасность
сша
снг
сирия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируют перенаправить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) сообщает РИА Новости.По информации СВР, американцы заинтересованы в привлечении к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России. Боевиков, которые уже имеют опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, сейчас ускоренно готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии."Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии", — уточнили в ведомстве."Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях", — отметили в ведомстве.И добавили, что этими действиями штаты ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 3 февраля подчеркнул, что борьба с терроризмом чрезвычайно важна для обеспечения внутренней безопасности страны, и на протяжении последних десятилетий этот вопрос не теряет своей актуальности для очень многих государств мира.*Террористические организации, запрещенные в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Западные спецслужбы под видом госорганов собирают информацию об СВОЗадержаны агенты Киева за подготовку терактов на железной дороге - ФСБВ Крыму разгромили ячейку исламистов из "Хизб ут-Тахрир"*
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служба внешней разведки (свр), россия, безопасность, сша, снг, сирия, теракт
США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ

Служба внешней разведки: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и СНГ

11:25 13.02.2023 (обновлено: 11:30 13.02.2023)
 
© SHAH MARAIАмериканский солдат сидит в вертолете Chinook
Американский солдат сидит в вертолете Chinook
© SHAH MARAI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Американские спецслужбы завербовали в январе этого года 60 боевиков в Сирии, которых планируют перенаправить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) сообщает РИА Новости.
"По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*, для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", — говорится в заявлении ведомства.
По информации СВР, американцы заинтересованы в привлечении к сотрудничеству выходцев из стран Центральной Азии и северокавказских регионов России. Боевиков, которые уже имеют опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке, сейчас ускоренно готовят на американской базе Эт-Танф в Сирии.
"Там их обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности. Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии", — уточнили в ведомстве.
В СВР полагают, что в ближайшее время Штаты планируют забросить боевиков в Россию и другие страны СНГ малыми группами. После этого они должны будут совершить теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Причем, согласно замыслу американских военных, нападения они будут организовывать совместно с подпольными террористическими ячейками, в том числе "Хизб ут-Тахрир",* "Джамаат Ансарулла"* и "Исламское движение Узбекистана".*
"Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях", — отметили в ведомстве.
И добавили, что этими действиями штаты ставят себя в один ряд с крупнейшими международными террористическими группировками.
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза 3 февраля подчеркнул, что борьба с терроризмом чрезвычайно важна для обеспечения внутренней безопасности страны, и на протяжении последних десятилетий этот вопрос не теряет своей актуальности для очень многих государств мира.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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Служба внешней разведки (СВР)РоссияБезопасностьСШАСНГСирияТеракт
 
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