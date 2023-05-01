Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ
"Невозвращенцы": как англичане и американцы из советских людей делали лиц без гражданства
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Выставка в Севастополе, посвященная 75-летию создания управления контрразведки "Смерш"
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Наталья Дремова
В конце апреля и начале мая 1945 года Германия напоминала разоренный муравейник. Шоссе и проселки были забиты отступающими немецкими частями и пытавшимися уйти подальше от "страшных русских" беженцами. Советские и союзнические войска освобождали концлагеря. И в это же время по дорогам еще маршировали под конвоем колонны военнопленных, "эвакуируемых" немцами в другие места. Часто узники разоружали не очень-то и сопротивлявшуюся охрану, сами добирались туда, где им могли дать временное пристанище.
На Ялтинской конференции, которая прошла в феврале 1945 года, три союзных государства подписали несколько важных соглашений. Одно из них касалось перемещенных лиц. Военнопленные и гражданские, оказавшиеся в Германии, должны были вернуться в свои страны.
Союзники к исполнению соглашения подошли своеобразно и избирательно. Тех, кто им не мог пригодиться, возвращали. И даже выдавали белогвардейцев первой волны эмиграции, сотрудничавших с нацистами (они формально советскими гражданами не являлись). Но многих военных преступников скрыли. А сотни тысяч людей запугали неминуемыми репрессиями, сделав "невозвращенцами".
О том, как это происходило, рассказывают недавно рассекреченные документы контрразведки СМЕРШ.
Русские лагеря американской зоны
Во всех четырех зонах оккупации Германии — советской, британской, американской и французской, были созданы специальные лагеря для тех самых перемещенных лиц. Формировались из граждан конкретных стран, и в каждый должны были иметь доступ представители той страны, чьи подданные находились в лагере.
Но странные дела творились в "русских" лагерях, организованных в английской и американской зонах. Например, попал в руки контрразведчиков СМЕРШ некто Федор Зубков, замаравший себя сотрудничеством с нацистами. Он показал:
"Английское командование в городе Берген-Бельзен при комендатурах имеет своих переводчиков-поляков... Основная работа их заключается в вербовке русского народа, чехов, югослав, поляков и других не возвращаться на свою родину, а выехать в Канаду. Примерно 15 мая 1945 г. англичане увезли в свой тыл около 30 машин с людьми разной национальности, большинство из них были русские люди, завербованные для поездки в Канаду и явно недовольные советской властью".
В этом же "русском" лагере вдруг появилось множество католических монашек. Этот летучий десант "христов невест" англичане возили из одного лагеря в другой. Монашки... агитировали против СССР, где "установлена власть антихриста". Предлагали бывшим военнопленным не возвращаться домой.
Бывший советский военнослужащий Юрченко сбежал в советскую зону. На допросе рассказал, что был в немецком лагере Дальменгорст недалеко от Бремена. Пришли "освободители", американцы. Сменили охрану, стали лучше кормить, и... вербовать на отъезд в Канаду.
Около Бремена был также лагерь Адельгайде. Там, по показания одного из агентов СМЕРШ, размещалась комендатура канадских войск, где вели регистрацию желающих уехать. Им сразу выдавали усиленный паек и новую одежду — чтобы, глядя на этих "счастливчиков", остальные быстрее принимали решение. В начале июня из 20-тысячного "русского" лагеря вывезли два эшелона и двадцать автомашин с бывшими военнопленными.
Люди без гражданства из Прибалтики и Западной Украины
Сколько было правды о репрессиях в словах западных "агитаторов"?
СМЕРШ проводил проверку каждого военнопленного. Каждый заполнял подробную анкету с вопросами о себе и о жизни в плену. С каждым работал следователь. "Тройки" военного трибунала получала дела "по категориям".
К первым относились те, кто никак не скомпрометировал себя, выполнял тяжелые работы, не имел каких-либо преференций в плену. Их демобилизовывали и отправляли домой. Вторая категория — люди, которые хоть как-то "выдвинулись" в лагерной иерархии. Даже сапожников, портных и поваров, имевших больше свободы передвижения и добавку к пайку, могли обвинить в сотрудничестве с врагом. И влепить до 10 лет лагерей. А могли не обвинить.
По третьей категории шли все, кто служил немцам. Им "отвешивали" 15-25 лет в лагерях.
Перегибы были. Осужденные несправедливо — тоже. Но большинство получали возможность вернуться к семьям.
Кстати
- —В СССР к бывшим остарбайтерам было более лояльное отношение, чем к попавшим в плен военнослужащим. Газета "Красный Крым" писала в 1946 году о возвращении группы женщин, угнанных с полуострова. Им предоставили жилье и работу на швейной фабрике. Даже назначили шефов, чтобы помочь адаптироваться.
- —По данным Совнаркома по репатриации, в Европу попало более 6,8 млн советских граждан. Почти 5,6 млн выявлены и взяты на учет. По состоянию на ноябрь 1945 г. репатриировано 5,3 млн.
По соглашению, все советские люди должны были быть возвращены на Родину. И неважно, хотят они этого или нет. Но существовало исключение. В 1939-1940 годах Советский Союз приобрел новые территории: Прибалтику, Западную Украину, Западную Белоруссию, Карелию, Бессарабию и Южную Буковину. Уроженцы этих мест могли выбирать, ехать ли им в СССР.
В одном из рассекреченных документов СМЕРШ — рапорте майора Русанова, старшего офицера связи при 8 корпусе Британских войск – описывается схема, применяемая англичанами для вербовки советских подданных. Из советских людей делали "статенлозен": "потерявших гражданство".
Любой потенциальный "невозвращенец" мог обратиться в немецкое полицейское управление. Заявить, что он родом с недавно присоединенных советских территорий, получить заполненную с собственных слов справку. Затем оформляется иностранный паспорт с пометкой "статенлозен". "В полицейском управлении города Любек имеется специальная комната № 25-а, где можно получить русским безгосударственный паспорт", — указывал Русанов. Такие же спецкомнаты были и в других городах. Обладателей документов забирали англичане и увозили в спецлагеря. Их запрещено было посещать представителям советских войск.
Только возле Гамбурга находилось четыре таких лагеря. В самом крупном, "Бергердорф", были 16 тысяч "людей без гражданства".
Из рассекреченных документов:
- —В июле 1945 г. на заставе 7 роты 1061 полка 272-й СД были задержаны два немца-перебежчика. Они сообщили, что были посланы офицером армии США для совершения диверсии: перерезания телефонных проводов. Чуть позже на другом участке задержаны два немца, направленные "союзниками" для совершения диверсий. Третий скрылся, открыв стрельбу и ранив одного из красноармейцев.
- —Английское командование категорически запрещало своим офицерам общаться с местным населением. В отдельных случаях разрешалось говорить с детьми.
- —В английской и американской зонах оккупации шли аресты антифашистов.
- —Представители командования американских войск из немецких магазинов вывезли все спиртное и продукты. В городе Хагенов американские и английские военные, отходя за "выровненную" линию зоны оккупации, увезли с собой "ценные вещи, принадлежащие населению, мебель и продуктовые склады".
Националисты под защитой Запада
Власовцев, полицаев, карателей союзники старались в СССР не выдавать. Эти люди, имевшие вину перед Советской властью, озлобленные на нее, требовались спецслужбам. Ценным ресурсом считались украинские националисты. Штаб Украинского национального объединения (УНО) немцы эвакуировали в город Веймар, что в Тюрюнгии. Когда к этой области стала подходить Красная Армия, украинские националисты стали агитировать и запугивать не только своих, но и немцев. Настолько успешно, что буйными националистами заинтересовались американцы, и в конце июня 1945-го вывезли их в свою оккупационную зону.
А нашим контрразведчикам достался брошенный в штабе УНО вместе с прочими бумагами список активистов с 81 фамилией и кое-какая деловая переписка.
Не повезло одному из верхушки УНО, уроженцу Киевской губернии Леонтию Макаревичу. Он во время войны сделал карьеру, заняв пост председателя филиала организации в польском Быдгоще. А Польшу Красная Армия освобождала стремительно — и вот уже националист оказался в тылу и попал в руки контрразведчиков.
Факты
- Еще в декабре 1944 года немецкими властями из тюрьмы были освобождены главари обоих ветвей украинского националистического движения: Андрей Мельник и Степан Бандера. Бандера отступил от своего "принципа" — отстаивать "самостийность" Украины, даже противодействуя немцам.
- Генштаб вооруженных сил Германии потребовало, чтобы националисты с оружием в руках выступили на стороне немецкой армии. А о "самостийности" предложили поговорить после окончания войны.
В рассекреченной докладной записке сотрудников штаба репатриации в Ганновере лейтенантов Тихомирова и Смирнова отмечается "вклад" украинских националистов в расширение рядов "невозвращенцев". Здесь, в британской зоне оккупации, почти полностью сохранилась структура УНО. Из "русских" лагерей к ним перешло около трёх тысяч человек.
"Без английского командования нам появляться в лагерях УНО было невозможно, так как лагерники (большая часть) неофициально вооружены пистолетами и были случаи угроз расправы с нами на месте, — писали Тихомиров и Смирнов. — При беседе с лагерниками установлено, что все они очень ждут войны между СССР и Англией, и на этот случай они будут очень нужны англичанам. Поэтому последние и берут их под защиту сейчас".
Тогда войны не случилось. Те "невозвращенцы" работали в чужой стране, там состарились и умерли. Может быть, жалея о своем решении. Но англичанам и американцам националисты много десятилетий спустя все-таки пригодились...
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