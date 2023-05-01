https://crimea.ria.ru/20230501/zachem-ssha-i-britanii-byli-nuzhny-ukrainskie-natsionalisty--dokumenty-smersh-1128333230.html

Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ

Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ - РИА Новости Крым, 01.05.2023

Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ

РИА Новости Крым, 01.05.2023

2023-05-01T18:48

2023-05-01T18:48

2023-05-01T18:09

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Наталья ДремоваВ конце апреля и начале мая 1945 года Германия напоминала разоренный муравейник. Шоссе и проселки были забиты отступающими немецкими частями и пытавшимися уйти подальше от "страшных русских" беженцами. Советские и союзнические войска освобождали концлагеря. И в это же время по дорогам еще маршировали под конвоем колонны военнопленных, "эвакуируемых" немцами в другие места. Часто узники разоружали не очень-то и сопротивлявшуюся охрану, сами добирались туда, где им могли дать временное пристанище.На Ялтинской конференции, которая прошла в феврале 1945 года, три союзных государства подписали несколько важных соглашений. Одно из них касалось перемещенных лиц. Военнопленные и гражданские, оказавшиеся в Германии, должны были вернуться в свои страны.Союзники к исполнению соглашения подошли своеобразно и избирательно. Тех, кто им не мог пригодиться, возвращали. И даже выдавали белогвардейцев первой волны эмиграции, сотрудничавших с нацистами (они формально советскими гражданами не являлись). Но многих военных преступников скрыли. А сотни тысяч людей запугали неминуемыми репрессиями, сделав "невозвращенцами".О том, как это происходило, рассказывают недавно рассекреченные документы контрразведки СМЕРШ.Рассекреченные тайны: видео уникальных архивов контрразведки в Крыму>>Русские лагеря американской зоныВо всех четырех зонах оккупации Германии — советской, британской, американской и французской, были созданы специальные лагеря для тех самых перемещенных лиц. Формировались из граждан конкретных стран, и в каждый должны были иметь доступ представители той страны, чьи подданные находились в лагере.Но странные дела творились в "русских" лагерях, организованных в английской и американской зонах. Например, попал в руки контрразведчиков СМЕРШ некто Федор Зубков, замаравший себя сотрудничеством с нацистами. Он показал:В этом же "русском" лагере вдруг появилось множество католических монашек. Этот летучий десант "христов невест" англичане возили из одного лагеря в другой. Монашки... агитировали против СССР, где "установлена власть антихриста". Предлагали бывшим военнопленным не возвращаться домой.Бывший советский военнослужащий Юрченко сбежал в советскую зону. На допросе рассказал, что был в немецком лагере Дальменгорст недалеко от Бремена. Пришли "освободители", американцы. Сменили охрану, стали лучше кормить, и... вербовать на отъезд в Канаду.Около Бремена был также лагерь Адельгайде. Там, по показания одного из агентов СМЕРШ, размещалась комендатура канадских войск, где вели регистрацию желающих уехать. Им сразу выдавали усиленный паек и новую одежду — чтобы, глядя на этих "счастливчиков", остальные быстрее принимали решение. В начале июня из 20-тысячного "русского" лагеря вывезли два эшелона и двадцать автомашин с бывшими военнопленными."Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ">>Люди без гражданства из Прибалтики и Западной УкраиныСколько было правды о репрессиях в словах западных "агитаторов"?СМЕРШ проводил проверку каждого военнопленного. Каждый заполнял подробную анкету с вопросами о себе и о жизни в плену. С каждым работал следователь. "Тройки" военного трибунала получала дела "по категориям".К первым относились те, кто никак не скомпрометировал себя, выполнял тяжелые работы, не имел каких-либо преференций в плену. Их демобилизовывали и отправляли домой. Вторая категория — люди, которые хоть как-то "выдвинулись" в лагерной иерархии. Даже сапожников, портных и поваров, имевших больше свободы передвижения и добавку к пайку, могли обвинить в сотрудничестве с врагом. И влепить до 10 лет лагерей. А могли не обвинить.По третьей категории шли все, кто служил немцам. Им "отвешивали" 15-25 лет в лагерях.Перегибы были. Осужденные несправедливо — тоже. Но большинство получали возможность вернуться к семьям.КстатиПо соглашению, все советские люди должны были быть возвращены на Родину. И неважно, хотят они этого или нет. Но существовало исключение. В 1939-1940 годах Советский Союз приобрел новые территории: Прибалтику, Западную Украину, Западную Белоруссию, Карелию, Бессарабию и Южную Буковину. Уроженцы этих мест могли выбирать, ехать ли им в СССР.В одном из рассекреченных документов СМЕРШ — рапорте майора Русанова, старшего офицера связи при 8 корпусе Британских войск – описывается схема, применяемая англичанами для вербовки советских подданных. Из советских людей делали "статенлозен": "потерявших гражданство".Глава Крыма Аксенов выступил за возрождение "Смерша">>Любой потенциальный "невозвращенец" мог обратиться в немецкое полицейское управление. Заявить, что он родом с недавно присоединенных советских территорий, получить заполненную с собственных слов справку. Затем оформляется иностранный паспорт с пометкой "статенлозен". "В полицейском управлении города Любек имеется специальная комната № 25-а, где можно получить русским безгосударственный паспорт", — указывал Русанов. Такие же спецкомнаты были и в других городах. Обладателей документов забирали англичане и увозили в спецлагеря. Их запрещено было посещать представителям советских войск.Только возле Гамбурга находилось четыре таких лагеря. В самом крупном, "Бергердорф", были 16 тысяч "людей без гражданства".Из рассекреченных документов:Националисты под защитой ЗападаВласовцев, полицаев, карателей союзники старались в СССР не выдавать. Эти люди, имевшие вину перед Советской властью, озлобленные на нее, требовались спецслужбам. Ценным ресурсом считались украинские националисты. Штаб Украинского национального объединения (УНО) немцы эвакуировали в город Веймар, что в Тюрюнгии. Когда к этой области стала подходить Красная Армия, украинские националисты стали агитировать и запугивать не только своих, но и немцев. Настолько успешно, что буйными националистами заинтересовались американцы, и в конце июня 1945-го вывезли их в свою оккупационную зону.Рассекреченные документы СМЕРШ: о побежденных и победителях>>А нашим контрразведчикам достался брошенный в штабе УНО вместе с прочими бумагами список активистов с 81 фамилией и кое-какая деловая переписка.Не повезло одному из верхушки УНО, уроженцу Киевской губернии Леонтию Макаревичу. Он во время войны сделал карьеру, заняв пост председателя филиала организации в польском Быдгоще. А Польшу Красная Армия освобождала стремительно — и вот уже националист оказался в тылу и попал в руки контрразведчиков.Факты- Еще в декабре 1944 года немецкими властями из тюрьмы были освобождены главари обоих ветвей украинского националистического движения: Андрей Мельник и Степан Бандера. Бандера отступил от своего "принципа" — отстаивать "самостийность" Украины, даже противодействуя немцам.- Генштаб вооруженных сил Германии потребовало, чтобы националисты с оружием в руках выступили на стороне немецкой армии. А о "самостийности" предложили поговорить после окончания войны.В рассекреченной докладной записке сотрудников штаба репатриации в Ганновере лейтенантов Тихомирова и Смирнова отмечается "вклад" украинских националистов в расширение рядов "невозвращенцев". Здесь, в британской зоне оккупации, почти полностью сохранилась структура УНО. Из "русских" лагерей к ним перешло около трёх тысяч человек.Тогда войны не случилось. Те "невозвращенцы" работали в чужой стране, там состарились и умерли. Может быть, жалея о своем решении. Но англичанам и американцам националисты много десятилетий спустя все-таки пригодились...

https://crimea.ria.ru/20221220/chtoby-kazhdyy-stvol-vystrelil-veteran-kgb-o-proshlom-i-nastoyaschem-1126004008.html

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

история, ссср, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, германия, смерш, сша, великобритания, прибалтика, украина, авторы