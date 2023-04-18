https://crimea.ria.ru/20230418/rassekrechennye-dokumenty-smersh-o-pobezhdennykh-i-pobeditelyakh-1128234205.html

Рассекреченные документы СМЕРШ: о побежденных и победителях

Рассекреченные документы СМЕРШ: о побежденных и победителях - РИА Новости Крым, 18.04.2023

Рассекреченные документы СМЕРШ: о побежденных и победителях

РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T13:09

2023-04-18T13:09

2023-04-18T13:09

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В июле 1945-го в Симферополь приехала первая группа демобилизованных солдат и офицеров. Они повидали "заграницу", некоторым довелось дойти до Германии. Вернувшиеся слушали рассказы близких и знакомых о расстрелянных, замученных фашистами. О сожженных вместе с жителями селах и деревнях. О рвах и оврагах с телами убитых. Кто-то, возможно, повел детей в возрожденную школу № 10 на улице Феодосийской, где во время оккупации размещалось одно из подразделений гестапо. И там, держа сыновей и дочерей за руку, узнавали о тех, кто не вышел из этих застенков.Каждый из фронтовиков мог сказать, что отомстил. Но — солдатам фашистской армии: тем, кто отдавал и исполнял приказы. Не женщинам, не детям, не старикам. Хотя многие из них покупали в лагерях пленных "в услужение", получали посылки с награбленными продуктами и вещами. Посылали письма с перечислением желанного добра и наказывали отцам, мужьям и братьям "не жалеть этих русских".РИА Новости Крым познакомились с рассекреченными документами СМЕРШ о том, как налаживалась жизнь в освобожденной от фашистов Германии.Американцы в плен не берутВ начале мая 1945-го немецкие вояки в плен сдавались подразделениями. Причем норовили выйти ближе к месту действия американских частей."Среди солдат существовала тенденция сдаваться не Красной Армии, но американцам, — говорилось в информационной сводке № 60 7-го политруправления 1-го Белорусского фронта. — Однако, когда американцы подошли к Эльбе, то прекратили прием немецких солдат".Лишние рты армии США не требовались. С занятого американцами берега реки гремели громкоговорители. Немецким солдатам, пытающимся переправиться, грозили расстрелом. И заодно рассказывали, что не так страшен русский плен, как представляют себе немцы.А тем было очень трудно поверить. Во-первых, геббельсовская пропаганда еще недавно живописала ужасы советского плена, чтобы избежать дезертирства. Во-вторых, каждый немецкий солдат, побывавший на Восточном фронте, видел, как его "камрады" обращаются с пленными красноармейцами. Пытки, издевательства, мучительные смерти от голода были обычным делом.Некоторые группы окруженных немецких солдат оружие не складывали. СМЕРШ применил такую тактику: к этим группам забрасывались военнопленные и добровольцы из гражданских. Они рассказывали о капитуляции Берлинского гарнизона и о том, как на самом деле обращаются со сдавшимися в плен.Это работало! Так, на одном из участков только 2 мая девять гражданских "засланцев" привели с собой группу в... 2450 немецких солдат и офицеров. А военнопленный Буш привел 180 человек. Когда заброшенные уговаривали группу отправляться в плен, по пути к ним присоединялись другие солдаты. Случаи ожесточенного сопротивления, самоубийств, попыток выбраться переодевшихся в гражданское или вообще в женские платья были единичными.Самосуды и "ожидание Сибири"Около четырех утра 26 мая полицейский патруль (уже была сформирована местная полиция) наткнулся на пятерых мужчин. Один из них стал выкрикивать, что его хотят повесить. Патрульные попытались настоять, чтобы все они пошли в комендатуру. Но полицейских просто проигнорировали: их было всего двое. Четверо мужчин, угрожая оружием, заявили, что собираются наказать пятого — члена фашисткой партии НСДАП, активного участника ополчения "Верфольф".Полицейские вынуждены были уйти. Спустя сорок минут они увидели на фонарном столбе повешенного с бумажкой на груди. Как выяснилось, покойный Карл Гюттер действительно был ярым сторонником нацистов — и этого соседи ему не забыли."Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ" >>Почти в каждом немецком городе разворачивалась деятельность, как отмечали в документах СМЕРШ, "антифашистски настроенных граждан". На самом деле, среди них было совсем немного настоящих деятелей сопротивления, которые еще до прихода Красной Армии изготавливали листовки, помогали нашим военнопленным. Свою ярость и негодование изливали обыватели, осознавшие, к каким бедам и лишениям привел их фашистских режим. Раньше они лебезили перед нацистами — теперь же травили их.Из информационной сводки № 62 7-го отдела Политуправления СМЕРШ 1-го Белорусского фронта:В комендатуру города Моабит обратилась с жалобой Елизабет Броль, которая заявила, что ее выгоняют из квартиры и преследуют соседи за то, что она состояла в НСДАП.4.5.1945 г. в том же районе покончили жизнь самоубийством бывший капитан фольксштурма Дрошер и его сестра — жена эсэсовца. Перед отравлением Дрошер заходил к соседу и говорил ему, что очень боится преследования со стороны соседей за то, что он был нацистом.Гиммлеровские пропагандисты много месяцев "накачивали" немцев страхом перед советскими войсками: мол, придут — и будут убивать, грабить, насиловать. И им верили. Потому, что так поступала немецкая армия.Советские фильмы в немецких кинотеатрахУже через пару часов после того, как Красная Армия занимала города и села, в "проходных" местах появлялись листовки. Это были воззвания к немецкому населению, сводки с мест боевых действий, обращение командования фронта, приказ Сталина № 55, гарантирующий жизнь всем, кто добровольно сложит оружие.В некоторых городах удалось наладить радиопередачи. Сотни и тысячи горожан собирались у репродукторов, чтобы сложить для себя новую "картину мира".12 мая 1945 года в Берлине было открыто три кинотеатра. Там запустили три фильма: "Ленин в Октябре", "Учитель", "Богатая невеста". Без немецкого перевода и субтитров. Но информационный голод был страшным. Кинотеатры даже не развешивали рекламу, на каждом сеансе залы были забиты. Всего за день 9 тысяч человек посмотрели советские кинофильмы, а у касс даже были отмечены драки из-за билетов.Позже берлинский репертуар пополнили киноленты "Зоя", "Возвращение Максима", "Новый Гулливер", "Человек в футляре".В одном из кинотеатров прошел концерт ансамбля красноармейской песни и пляски.Нормы снабжения жителей Берлина продуктамиРабочие, служащие, иждивенцы:- хлеба 250 г/день,- мяса 250 г/неделю,- сахара 900 г/месяц,- крупы и муки 250 г/месяц,- картофеля 2,5 кг/неделю,- жиры 125 г/неделю,Нормы для рабочих тяжелой и оборонной промышленности были почти в два раза выше. Повышенные пайки по хлебу и мясу полагались детям. В Берлине на тот момент жили около 3,2 млн человек.К слову, немецкие войска, занимая советские города, в первую очередь "освобождали" население от излишков продуктов. В Крыму "акции" по уничтожению евреев провели через месяц после оккупации — чтобы "высвободить" ресурсы.Обманутый народСотрудникам СМЕРШ пришлось самое деятельное участие принять в формировании самоуправления немецких городов и сел. Должность военного коменданта занимал кто-то из советских военных. А вот мэра и членов управы приходилось тщательно проверять. На эти должности ставили людей, не запятнавших себя сотрудничеством с нацистами. Или высказывавшиеся ранее против них. Среди членов управы были и завербованные агенты СМЕРШ из местных: так получали полную информацию о работе мэрии.К слову, недостатка в тех, кто готов был сотрудничать, не наблюдалось. В докладной записке на имя начальника управления СМЕРШ 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта Вадиса приводятся слова главного инженера лакокрасочного завода. С приходом Красной Армии этот немец сохранил свою должность, и к нему потянулись соседи с обещанием доносить командованию Красной Армии о всех скрывающихся активных нацистах, переодетых офицерах и солдатах. А также о попытках организовать в тылу Красной Армии движение "Вервольф".На эту "лояльность" автор докладной явно смотрел без розовых очков. И указал, что расценивать это следует как попытку немцев сохранить свое благополучие. В Хермсдорфе некоторые горожане, пытаясь угодить новой власти, дошли до попытки проведения... советизации. Старания не оценили: они неминуемо бы вылились в террор против местного населения.Май и июнь большинству немцев продемонстрировали: победители к побежденным относятся гуманно. И слухи о неминуемой высылке в Сибирь и физическом уничтожении сменились рассуждениями о будущем. Сотрудники СМЕРШ тщательно отслеживали то, о чем спорили и говорили местные жители.Из докладной записки "О настроениях населения Берлина..." от 1 июня 1945 г.:- Служащий Клаус Рут заявил: "Нас сейчас снабжают очень хорошо. Все быстро приводится в порядок".- Житель Берлина Гофман заявил: "Из рассказов прибывающих немцев с территории, занятой англичанами и американцами, видно, что они очень плохо относятся к немцам. Русские лучше, они хорошо обращаются с населением и дают питание".- Бывшие помощник крайсляйтера по хозчасти (отпущенный нами по старости) заявил: "У меня в голове не укладывается, как можно было обмануть народ, как нас обманывала гитлеровская пропаганда. Нам на каждом шагу говорили, что русские — это нелюди, что они будут убивать и резать. В действительности русские оказались грамотными, культурными. Командование Красной Армии стремится как можно быстрее наладить нормальную жизнь немецкому народу".А ведь сейчас армия — уже российская, тоже идет по земле, которую нужно освободить от нацистов. И живущих там людей тоже обманули, промыли мозги. Запугали "орками", которые норовят поиздеваться над мирными жителями и отобрать стиральные машинки и сантехнику. На Украине стараются не говорить о том, что на освобожденных территориях раздают гуманитарку, налаживают выплаты пенсий и пособий, строят дома и дороги, возвращают города и села к мирной жизни. И когда-нибудь украинцы слово в слово повторят то, что говорили немцы в 1945-м.18 апреля в 15.00 в пресс-центре РИА Новости Крым пройдет пресс-конференция "Рассекречивание архивов СМЕРШа: впервые в истории". УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю продолжает работу по рассекречиванию документальных материалов, касающихся Великой Отечественной войны. Впервые спецслужба передает в архивы Республики Крым документы о деятельности подразделений СМЕРШ на территории полуострова.Трансляцию можно будет смотреть на странице РИА Новости Крым "ВКонтакте".

https://crimea.ria.ru/20230323/vozrodit-smersh-v-krymu-otsenili-ideyu-i-razbili-mify-o-kontrrazvedke-1127702029.html

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

авторы, смерш, история, россия, великая отечественная война, германия, в мире, архив