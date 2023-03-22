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Британия может начать "войну до последнего европейца" – Володин - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Британия может начать "войну до последнего европейца" – Володин
Британия может начать "войну до последнего европейца" – Володин - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Британия может начать "войну до последнего европейца" – Володин
Война до последнего украинца, которую развязал коллективный запад, может обернуться войной до последнего европейца, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T09:19
2023-03-22T09:19
вячеслав володин
великобритания
украина
снаряды с обедненным ураном
поставки западного оружия украине
сво
европейский союз
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Война до последнего украинца, которую развязал коллективный запад, может обернуться войной до последнего европейца, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Володин напомнил, что британские власти заявили о готовности поставлять боеприпасы с обедненным ураном, подобные тем снарядам, которые были использованы Вашингтоном в Югославии и Ираке. Тогда это привело к заражению местности и к резкому скачку онкологических заболеваний среди населения."Необходимо понимать: следующим шагом после поставок боеприпасов с обедненным ураном может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия", - написал Володин в своем Telegram-канале.Политик отметил, что в случае реализации такого сценария, "обратного пути не будет".По его словам, Вашингтон и его сателлиты, в числе которых Лондон, Брюссель, Варшава, предпринимают все действия для того, чтобы "война до последнего украинца" обернулась "войной до последнего европейца".В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Великобритании по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном - это провокация, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый этап противостояния.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал предупреждение в связи с возможной передачей урана КиевуВ Белом доме высказались о поставках Украине истребителей F-16Будут ли США отправлять новые беспилотники к Крыму – прогноз эксперта
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вячеслав володин, великобритания, украина, снаряды с обедненным ураном, поставки западного оружия украине, сво, европейский союз, политика
Британия может начать "войну до последнего европейца" – Володин

Володин: британское оружие с обедненным ураном может стать войной до последнего европейца

09:19 22.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Война до последнего украинца, которую развязал коллективный запад, может обернуться войной до последнего европейца, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его мнению, решение Британии поставлять Киеву вооружение с обедненным ураном "ведет к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства".

Володин напомнил, что британские власти заявили о готовности поставлять боеприпасы с обедненным ураном, подобные тем снарядам, которые были использованы Вашингтоном в Югославии и Ираке. Тогда это привело к заражению местности и к резкому скачку онкологических заболеваний среди населения.
"Необходимо понимать: следующим шагом после поставок боеприпасов с обедненным ураном может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что в случае реализации такого сценария, "обратного пути не будет".
По его словам, Вашингтон и его сателлиты, в числе которых Лондон, Брюссель, Варшава, предпринимают все действия для того, чтобы "война до последнего украинца" обернулась "войной до последнего европейца".
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Великобритании по поставкам Украине боеприпасов с обедненным ураном - это провокация, которая нацелена на вывод конфликта на Украине на новый этап противостояния.
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